Прыг-скок: В поисках сокровищ, 2020

Банда саранчи во главе с безжалостным Боссом орудует на лужайке старенького дома в поисках клада. У Босса есть лишь одна половина карты сокровищ, вторую находит мелкий аферист - кузнечик Скок. Скок решает договориться о сотрудничестве с Боссом, но в итоге лишается своей части карты.

К Скоку присоединяется гусеница Болтуша и неотступно следует за ним. Всячески пытаясь от нее избавиться, Скок попадает в более крупные неприятности, в результате которых ему на голову сваливается еще и богомол по прозвищу Мозгоед. Троицу, преследуемую бандой саранчи, ожидают опасные приключения, связанные с поисками сокровищ.