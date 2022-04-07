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Прыг-скок: В поисках сокровищ Прыг-скок: В поисках сокровищ
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Прыг-скок: В поисках сокровищ, 2020

2020 / Казахстан / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кузнечик по имени Скок находит половинку карты, где указано местонахождение клада. Недостающая часть принадлежит боссу местной мафии — саранчи. Попытка наладить с ним контакт заканчивается плохо, но маленький авантюрист не готов сдаться…

  • Режиссер — Арман Бейсенбаев, это его дебютная полнометражная картина. Он увлекся мультипликацией еще в 1990-х (его поразила возможность создавать удивительные спецэффекты). Тогда он не имел даже собственного компьютера. Нужные программы ему скачивали знакомые, а работать он пытался ночами, сидя за компом друга.
  • На создание этой анимационной ленты потребовалось больше 7 лет. Работать над ней Арман начал в 2011 году, в кризис. Тогда ему казалось, что дело это несложное, и ему хватит пары лет весь мультик. В результате полтора года ушло лишь на освоение всех необходимых для работы технологий.
  • Режиссер осознал смысл выражения «искусство требует жертв»: ради своего творения он брал в долг, продал свой офис, затем супруги. 
  • Озвучивание на казахском заняло всего 2 недели — актеры оказались профессионалами и работали в озвучке не в первый раз. Нышанбеку Жубанаеву, например, довелось озвучить Молнию Маккуина в «Тачках 2», части знаменитой анимационной серии про антропоморфные автомобили.

Банда саранчи во главе с безжалостным Боссом орудует на лужайке старенького дома в поисках клада. У Босса есть лишь одна половина карты сокровищ, вторую находит мелкий аферист - кузнечик Скок. Скок решает договориться о сотрудничестве с Боссом, но в итоге лишается своей части карты.
К Скоку присоединяется гусеница Болтуша и неотступно следует за ним. Всячески пытаясь от нее избавиться, Скок попадает в более крупные неприятности, в результате которых ему на голову сваливается еще и богомол по прозвищу Мозгоед. Троицу, преследуемую бандой саранчи, ожидают опасные приключения, связанные с поисками сокровищ.

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Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера в мире 7 апреля 2022
Возраст 6+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Арман Бейсембаев
В ролях
Владимир Крылов
Владимир Крылов
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Евгений Синчуков
Анастасия Гиренкова
Алена Узлюк
Алена Узлюк
Все актеры и съемочная группа
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Прыг-скок: В поисках сокровищ
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