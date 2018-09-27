Фантазеры, 2018

Режиссер Франческо Миччике отдает дань уважения классической итальянской комедии в истории о среднестатистическом представителе рабочего класса, уверовавшем во внезапно свалившееся на него богатство.

На съемочной площадке комедии «Фантазеры» встретились две звезды международного масштаба: Серджо Кастеллитто и Сабрина Ферилли. Он не только снимается в кино, но и создает его: в 2012 году он снял «Рожденного дважды», а в 2017 году его фильм «Везучая» участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Она снималась в «Великой красоте» Паоло Соррентино и исполнила роль одной из главных певиц французской эстрады Далиды в одноименной картине.

Простак Серджо (Серджо Кастеллитто) работает на стройке, Сабрина (Сабрина Ферилли) — в прошлом певица, а теперь вся ее жизнь состоит из заботы о двух детях. Хотя они любят друг друга, быть вместе не могут, так как расставание с их партнерами не сулит им ничего хорошего. Однажды шутка коллег Серджо выходит ему и Сабрине боком: они заставили его поверить, что он выиграл три миллиона евро. На радостях он бросил все и убедил свою возлюбленную оставить их прежние жизни позади. Но когда правда вскроется, Серджо, Сабрине и их семьям придется прикидываться богачами, параллельно пытаясь найти выход из нелепой ситуации.