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Фантазеры Фантазеры
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Ricchi di fantasia

Фантазеры, 2018

2018 / Италия
6.0 Оцените
15 голосов
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Романтическая комедия о том, что нелепый розыгрыш может подарить право на счастье.
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Режиссер Франческо Миччике отдает дань уважения классической итальянской комедии в истории о среднестатистическом представителе рабочего класса, уверовавшем во внезапно свалившееся на него богатство.

На съемочной площадке комедии «Фантазеры» встретились две звезды международного масштаба: Серджо Кастеллитто и Сабрина Ферилли. Он не только снимается в кино, но и создает его: в 2012 году он снял «Рожденного дважды», а в 2017 году его фильм «Везучая» участвовал в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Она снималась в «Великой красоте» Паоло Соррентино и исполнила роль одной из главных певиц французской эстрады Далиды в одноименной картине.

Простак Серджо (Серджо Кастеллитто) работает на стройке, Сабрина (Сабрина Ферилли) — в прошлом певица, а теперь вся ее жизнь состоит из заботы о двух детях. Хотя они любят друг друга, быть вместе не могут, так как расставание с их партнерами не сулит им ничего хорошего. Однажды шутка коллег Серджо выходит ему и Сабрине боком: они заставили его поверить, что он выиграл три миллиона евро. На радостях он бросил все и убедил свою возлюбленную оставить их прежние жизни позади. Но когда правда вскроется, Серджо, Сабрине и их семьям придется прикидываться богачами, параллельно пытаясь найти выход из нелепой ситуации.

Фильм вошел в программу VI Российско-итальянского кинофестиваля RIFF.

Съемки проходили в пригороде Рима, а также в регионе Апулия: городах Полиньяно-а-Маре, Монополи и Каровиньо.

Главных героев зовут так же, как и актеров, их сыгравших, — Серджо и Сабрина.

Создатели картины сравнивают ее с итальянскими комедиями «Бедные и красивые», «Хлеб, любовь и фантазия», а также «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны».

Некоторые итальянские критики сравнивали работу в этом фильме исполнителя главной роли Серджо Кастеллитто с работами актеров Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди и Уго Тоньяцци.

Серджо и Сабрина любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что материально зависимы от своих партнеров. Все меняется, когда коллеги Серджо в шутку заставляют его поверить, что он выиграл в лотерее 3 миллиона евро. Убежденный в том, что разбогател, Серджо решает отказаться от старой жизни и, наконец, воссоединиться с Сабриной. Когда они поймут, что выигрыша нет, останется только одно — скрывать это от близких, отправившись всем вместе в необычное путешествие.

 

6.0 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера в мире 27 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Франческо Миччикэ
Франческо Миччикэ
В ролях
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Сабрина Ферилли
Сабрина Ферилли
Валерия Фабрици
Матильда Джоли
Матильда Джоли
Антонио Катания
Антонио Катания
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
13:15 от 150 ₽
Иллюзион
10:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты

Фантазеры смотреть онлайн

Фантазеры
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за 1 рубль
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На экраны вышла итальянская комедия «Фантазеры» про закоренелых оптимистов в погоне за материальными ценностями. Пока мы готовимся к настоящей осени, кинотеатры предлагают отправиться в летнюю солнечную Италию. Первой остановкой станет Рим, а потом его окрестности и морской воздух. Рассказываем, как «Фантазеры» помогут избавиться от осенней хандры и поверить в лучшее. Фантазеры Серджо раньше был геодезистом и, вроде бы, финансовая стабильность была его…
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«Фантазеры» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская
2D, SUB
13:15 от 150 ₽
Иллюзион Таганская
2D, SUB
10:00 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D, SUB
17:30
Полное расписание и билеты
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