Щенячий патруль: миссия «Рождество», 2021

В новом выпуске «Nick Jr. в Кино» главный соперник Бухты Приключений хочет испортить Рождество. Мэр Гарольд Хамдингер жаждет получить незаслуженный подарок и портит планы Санты. Отважные Щенки вместе с Робопсом должны опередить Хамдингера, помочь Санте доставить все подарки вовремя и спасти праздник.

В это время в Бухте Приключений неприятности: новая машина «Супертряс», для сбора урожая Фермера Эла, выходит из строя, угрожая снести зернохранилище и оставить жителей без вкусного миндального молока и сочных яблок Эла и Фермерши Юми. Фермеру Элу снится захватывающих сон, в котором животные его фермы начинают вести себя как люди, а перед Щенячьим Патрулем стоит сложная задача – спасти Фермера Эла и Фермершу Юми от заточения.