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Щенячий патруль: миссия «Рождество», 2021

2021 / США
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Отважные щенки спасают праздник!
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О фильме

В новом выпуске «Nick Jr. в Кино» главный соперник Бухты Приключений хочет испортить Рождество. Мэр Гарольд Хамдингер жаждет получить незаслуженный подарок и портит планы Санты. Отважные Щенки вместе с Робопсом должны опередить Хамдингера, помочь Санте доставить все подарки вовремя и спасти праздник.

В это время в Бухте Приключений неприятности: новая машина «Супертряс», для сбора урожая Фермера Эла, выходит из строя, угрожая снести зернохранилище и оставить жителей без вкусного миндального молока и сочных яблок Эла и Фермерши Юми. Фермеру Элу снится захватывающих сон, в котором животные его фермы начинают вести себя как люди, а перед Щенячьим Патрулем стоит сложная задача – спасти Фермера Эла и Фермершу Юми от заточения.

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5 голосов
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 января 2022
Премьера в мире 2 января 2022
Возраст 0+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Чарльз Е. Бастьен
В ролях
Кевин Чакон
Алисса Читэм
Альфред Молина
Альфред Молина
Джастис Куирос
Киган Хедли
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Щенячий патруль: миссия «Рождество» 1 постер
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Ekaterina Dukhanina 9 января 2022, 18:29
Описание мультика, как полнометражное. На самом деле показали 2 серии Щенячего патруля…1 серия про Рождество, а 2 серия обычная. Очень… Читать дальше…
Юлиана Симонова 6 января 2022, 10:43
Ждали нормальный полнометражный мульт "о спасении Рождества", в итоге короткометражки которые можно посмотреть на тв (( оочень разочарованы
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