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Лавстори Лавстори
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Лавстори, 2022

2022 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами полнометражный дебют Петра Тодоровского, внука легендарного советского артиста и сын режиссёра Валерия Тодоровского, который носит название "Лавстори". В главных ролях снялись Александр Петров ("Неуловимые: Последний герой") и Вильма Китавичюте ("Вакантна жизнь шеф-повара). Сценарий к картине Тодоровский написал сам.

Лента "Лавстори" представляет собой романтическое роуд-муви. Главный герой Сева Горелов работает таксистом, хотя когда-то мечтал стать актёром. К нему в машину садится Маша Соколова, которая спешит на собственную свадьбу в Сочи, потому что боится летать на самолёте. Когда-то давно герои близко знали друг друга, но время и судьба развели их в разные стороны. Теперь они встретились вновь и в этом путешествии наконец смогут разобраться в себе и в собственных желаниях.

 

- Съёмки фильма прошли в Москве, Ростове-на-Дону и в Сочи

- Изначально фильм назывался "Сны Севы Горелова"

 

Он — работает водителем и мечтает о карьере актера. Она — своенравная и прагматичная девушка, которая больше не верит в чудеса. Кажется, что у них нет ничего общего. Но это не так. Они — первая любовь друг друга. Героям предстоит путешествие, в котором они проверят, есть ли второй шанс пережить первую любовь.

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 13 октября 2022
Премьера в мире 13 октября 2022
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Петр Тодоровский-младший
Петр Тодоровский-младший
В ролях
Вильма Кутавичюте
Вильма Кутавичюте
Александр Петров
Александр Петров
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Все актеры и съемочная группа
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Окно в Европу Приз Президента фестиваля
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30-летний Сева, актер по образованию, работает водителем элитного такси и всё никак не может начать сниматься – не берут, а маститые коллеги считают бездарностью. И вот однажды в стабильно неудачливой Севиной жизни приключается нечто экстраординарное: одна из его пассажирок нанимает лимузин, чтобы поехать к морю. В пассажирке герой узнает свою первую любовь Машу – тогда простую девчонку из крымского санатория, а ныне эксцентричную содержанку с десятком чемоданов и сумкой за 200…
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