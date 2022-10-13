Лавстори, 2022

Перед вами полнометражный дебют Петра Тодоровского, внука легендарного советского артиста и сын режиссёра Валерия Тодоровского, который носит название "Лавстори". В главных ролях снялись Александр Петров ("Неуловимые: Последний герой") и Вильма Китавичюте ("Вакантна жизнь шеф-повара). Сценарий к картине Тодоровский написал сам.

Лента "Лавстори" представляет собой романтическое роуд-муви. Главный герой Сева Горелов работает таксистом, хотя когда-то мечтал стать актёром. К нему в машину садится Маша Соколова, которая спешит на собственную свадьбу в Сочи, потому что боится летать на самолёте. Когда-то давно герои близко знали друг друга, но время и судьба развели их в разные стороны. Теперь они встретились вновь и в этом путешествии наконец смогут разобраться в себе и в собственных желаниях.