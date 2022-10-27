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Либерея: Охотники за сокровищами Либерея: Охотники за сокровищами
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Либерея: Охотники за сокровищами, 2022

2022 / Россия
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О фильме

При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает – легендарная Библиотека Ивана Грозного существует! Но находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы! Парень вынужден объединиться со странным незнакомцем, который утверждает, что оклад – это ключ к обнаружению Библиотеки. Помочь им в поисках и разгадать древние шифры берется красотка-филолог Арина. Теперь, чтобы обрести новые ключи-подсказки и приблизиться к разгадке, трио авантюристов нужно побывать в затерянных и опасных местах, разбросанных по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.

Год выпуска 2022
Премьера в России 27 октября 2022
Премьера в мире 27 октября 2022
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Глеб Орлов
В ролях
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Диана Пожарская
Диана Пожарская
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Либерея: Охотники за сокровищами 1 постер
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Тихон Жизневский раскрывает древнюю загадку в первом трейлере фильма «Либерея: Охотники за сокровищами» .Зрителей ждут увлекательные приключения в духе «Индианы Джонса».
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30 июня 2022 16:17
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