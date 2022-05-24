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Nostalgia

Ностальгия, 2022

2022 / Италия / Франция
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Феличе возвращается в родной район Неаполя после сорока лет отсутствия, чтобы вспомнить молодость.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Марио Мартоне
В ролях
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Томмазо Раньо
Аврора Кваттрокки
Нелло Маския
Ар Тем
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ностальгия 1 постер
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