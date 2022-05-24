Ностальгия, 2022

Фильм снят по мотивам одноименного романа неаполитанского писателя Эрманно Реа, вышедшего в 2016 году.
Премьера состоялась на 75-м Каннском кинофестивале в мае 2022 года. Это единственный итальянский фильм, снятый совместно с французскими кинематографистами, который претендовал на «Золотую пальмовую ветвь».
Съемки проходили в оживленном квартале Неаполя Санита, в самом сердце города, лабиринтообразном районе, который известен криминогенной обстановкой, но также роскошными храмами и архитектурой в стиле барокко. Неаполь в фильме является отдельным элементом повествования.
В Италии фильм вышел 25 мая 2022 года и сразу попал на ежегодную премию «Серебряная лента», присуждаемую Национальной ассоциацией кинокритиков. Церемония награждения состоялась 20 июня 2022 года в музее MAXXI в Риме. Картина получила семь номинаций и четыре победы в категориях «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучший актер второго плана» и «Лучший сценарий».
Неаполь, где проходили съемки фильма, является родным городом для режиссера Мартоне. При этом известно, что кинематографист также является большим поклонником Венеции.
Феличе возвращается в родной район Неаполя после сорока лет отсутствия, чтобы вспомнить молодость.
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