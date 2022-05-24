Ностальгия, 2022

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о выходе в прокат О фильме Феличе возвращается в родной район Неаполя после сорока лет отсутствия, чтобы вспомнить молодость. Развернуть 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 57 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 24 мая 2022 Возраст 16+ Прокатчик ПилотКино Режиссер Марио Мартоне В ролях Пьерфранческо Фавино Томмазо Раньо Аврора Кваттрокки Нелло Маския Ар Тем Все актеры и съемочная группа 1 постер

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