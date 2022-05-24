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Постер фильма Ностальгия
6.6
Ностальгия - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Ностальгия
6.6

Ностальгия

, 2022
Nostalgia
Италия, Франция / драма / 18+
Главный герой возвращается в Неаполь спустя полжизни и предается воспоминаниям о прошлом
Трейлеры
Постер фильма Ностальгия
6.6
Ностальгия - Дублированный трейлер
Ностальгия  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм снят по мотивам одноименного романа неаполитанского писателя Эрманно Реа, вышедшего в 2016 году.

Премьера состоялась на 75-м Каннском кинофестивале в мае 2022 года. Это единственный итальянский фильм, снятый совместно с французскими кинематографистами, который претендовал на «Золотую пальмовую ветвь».

Съемки проходили в оживленном квартале Неаполя Санита, в самом сердце города, лабиринтообразном районе, который известен криминогенной обстановкой, но также роскошными храмами и архитектурой в стиле барокко. Неаполь в фильме является отдельным элементом повествования.

В Италии фильм вышел 25 мая 2022 года и сразу попал на ежегодную премию «Серебряная лента», присуждаемую Национальной ассоциацией кинокритиков. Церемония награждения состоялась 20 июня 2022 года в музее MAXXI в Риме. Картина получила семь номинаций и четыре победы в категориях «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучший актер второго плана» и «Лучший сценарий».

Неаполь, где проходили съемки фильма, является родным городом для режиссера Мартоне. При этом известно, что кинематографист также является большим поклонником Венеции.

Феличе возвращается в родной район Неаполя после сорока лет отсутствия, чтобы вспомнить молодость.

В ролях

Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Felice Lasco
Томмазо Раньо
Томмазо Раньо
Oreste Spasiano
Аврора Кваттрокки
Аврора Кваттрокки
Teresa Lasco
Нелло Маския
Нелло Маския
Raffaele
Ар Тем
Ар Тем
Oreste giovane
Франческо Ди Лива
Padre Luigi Rega
София Эссаиди
Arlette
Emanuele Palumbo
Felice giovane
Сальваторе Стриано
Gegé
Вирджиния Аписелла
Adele
Режиссер Марио Мартоне
Сценарист Ermanno Rea, Марио Мартоне, Ippolita Di Majo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 февраля 2023
Премьера в мире 24 мая 2022
Дата выхода
3 ноября 2022 Россия ПилотКино
13 сентября 2022 Австралия
7 июля 2023 Болгария
8 июня 2023 Германия
26 января 2023 Греция
9 декабря 2022 Испания
25 мая 2022 Италия
7 июля 2023 Польша
25 января 2024 Сербия
8 декабря 2023 Финляндия 12
19 октября 2022 Франция
14 апреля 2023 Швеция 11
Сборы в мире $3 015 604
Производство Picomedia, Mad Entertainment, Medusa Film
Другие названия
Nostalgia, Nostalgija, Nostalji, Νοσταλγία, Носталгия, Ностальгия, 노스텔지아, ノスタルジア, 再見拿坡里, 乡愁, 乡里

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 21 декабря 2022

Трейлеры фильма

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Ностальгия - Дублированный трейлер
Ностальгия Дублированный трейлер
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Новости о фильме

Прошлое встречается с настоящим в новом трейлере итальянского фильма «Ностальгия»
21 декабря 2022 15:55 Прошлое встречается с настоящим в новом трейлере итальянского фильма «Ностальгия» Картина, выдвинутая Италией на «Оскар», уже доступна к просмотру на российских цифровых платформах.
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
1 ноября 2022 12:00 Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.  

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