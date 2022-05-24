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Ностальгия
Nostalgia
Ностальгия, 2022
2022 / Италия / Франция
6.7
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голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
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О фильме
Феличе возвращается в родной район Неаполя после сорока лет отсутствия, чтобы вспомнить молодость.
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6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
24 мая 2022
Возраст
16+
Прокатчик
ПилотКино
Режиссер
Марио Мартоне
В ролях
Пьерфранческо Фавино
Томмазо Раньо
Аврора Кваттрокки
Нелло Маския
Ар Тем
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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