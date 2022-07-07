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Булки Булки
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Булки, 2022

2022 / Россия
6.9 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 3.5
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Комедия с Кристиной Асмус о невероятных приключениях на Шри-Ланке
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня Татьяна Бабанина родом из подмосковного города Протвина. Ее личный путь счастья состоит из поиска любимого дела, встречи подходящего мужчины и шикарной свадьбы. Девушка работает на комбинате по изготовлению сушек, но в свободное время любит печь самые различные булки и мечтает когда-нибудь открыть собственное дело, чтобы быть самой себе начальницей. Но пока ей приходится верить обещаниям своего жениха, который уверяет Таню, что в скором времени сможет открыть кондитерскую для любимой. Однако клятвы будущего мужа оказываются пустыми словами: сразу после свадьбы девушка уличает парня в измене, а обещание о совместной свадебной поездке оказывается обыкновенным враньем.

Казалось бы, все мечты героини разрушились в одно мгновенье именно в тот день, когда она должна была быть самой счастливой. Теперь невесте остается только допивать бутылку шампанского и думать, что делать дальше со своей судьбой. Протвино всегда устраивало героиню. Но что, если за пределами этого города она сможет отыскать ответы на все свои вопросы? Таня понимает, что ей уже нечего терять, и теперь намерена в любом случае отправиться в путешествие, которое она заслужила. Принимая такое судьбоносное решение под воздействием алкоголя, девушка наконец выходит из зоны комфорта и отправляется на поиски самой себя.

Теперь Татьяна одна на Шри-Ланке без своего любимого человека и без денег, но с ужасным похмельем и под одной крышей с незнакомыми мужчинами. Ей предстоит поразмыслить над своим будущим и найти способ обрести любовь к самой себе.  

 

Режиссером стал Олег Асадулин. Он работал над такими проектами, как сериалы «Закрытая школа», «Корабль» и фильмы «Зеленая карета», «Маршрут построен». 

Главную роль сыграла Кристина Асмус. Актриса известна своими ролями в фильмах «Текст», «А зори здесь тихие…», «Ёлки» и других. По словам Асмус, картина получилась смешной, но в тоже время это мотивационная комедия, в которой героиня зависима от чужого мнения. 

Для роли Кристине Асмус нужно было набрать несколько килограммов. Актриса обрадовалась тому, что ей не нужно ограничивать себя в еде. Также Асмус призналась, что специально для съемок этого фильма она постриглась, так как уже давно хотела изменить прическу ради какой-нибудь роли. Режиссер поддержал идею Кристины. 

Олег Асадулин сказал, что благодаря своему таланту перевоплощения Асмус была неузнаваемой, а ее героиня стала отражением современной среднестатистической женщины.

Съемочный процесс проходил в Подмосковье и на Шри-Ланке. Режиссер поехал на остров заранее, чтобы подготовиться к приезду остальных членов группы. 

Асмус поделилась, что съемки могли длиться по 16 часов в теплой куртке в жару и в купальнике в минусовую температуру. Она также добавила, что во время съемок на Шри-Ланке отравилась местной едой. 

По мнению актрисы, ее героиня иллюстрирует то, как на женщин всю жизнь давят окружающие люди.  

В своем Instagram Кристина Асмус рассказала подписчикам, что во время съемки одной сцены она получила небольшую травму: когда ее героиня лежала и зависала в социальных сетях, экранный муж Кристины по сценарию должен был задеть ее телефон, а смартфон в свою очередь ударил актрису промеж глаз.

Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своём кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.

6.9 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 июля 2022
Премьера в мире 7 июля 2022
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Олег Асадулин
Олег Асадулин
В ролях
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Борис Дергачев
Борис Дергачев
Марк Богатырев
Марк Богатырев
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Юлия Топольницкая
Юлия Топольницкая
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Coperto-Cinema
19:15 19:25 от 3000 ₽
Foster Cinema
13:00
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Таня Бабанина (Кристина Асмус) оказывается на Шри-Ланке при очень странных обстоятельствах. Жених-абьюзер бросил ее прямо в день свадьбы, а якобы купленный им тур на Бали оказался ложью, все деньги он потратил на себя. Вне себя от печали, Бабанина напивается и покупает билет на Шри-Ланку (не Бали, но во хмелю можно и промахнуться слегка). Здесь перед ней встает выбор: начинать новую жизнь или продолжать старую. Чему посвятить новую жизнь? Лучше всего у героини получается одно: булки. В…
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Джек Лондон 7 июля 2022, 17:12
Посмотрели в кино новую отпадную комедию «Булки» и это просто класс. Мало того, что сам сюжет классный, так еще и отличный юмор. Давно со мной такого… Читать дальше…
erkieharlin 8 июля 2022, 12:12
Ну тут однозначно мои рекомендации. Вообще фильм конечно порадовал, кто бы мог подумать, что наша комедия может оказаться настолько интересной. Здесь… Читать дальше…
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24 голоса
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«Булки» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс фильма «Булки»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Coperto-Cinema Москва, Покровский бульвар,5
2D
19:15 19:25 от 3000 ₽
Foster Cinema г. Москва, Фрунзенская наб., 30, стр. 19
2D
13:00
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
11:00 от 250 ₽ 17:40 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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