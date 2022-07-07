Булки, 2022

Главная героиня Татьяна Бабанина родом из подмосковного города Протвина. Ее личный путь счастья состоит из поиска любимого дела, встречи подходящего мужчины и шикарной свадьбы. Девушка работает на комбинате по изготовлению сушек, но в свободное время любит печь самые различные булки и мечтает когда-нибудь открыть собственное дело, чтобы быть самой себе начальницей. Но пока ей приходится верить обещаниям своего жениха, который уверяет Таню, что в скором времени сможет открыть кондитерскую для любимой. Однако клятвы будущего мужа оказываются пустыми словами: сразу после свадьбы девушка уличает парня в измене, а обещание о совместной свадебной поездке оказывается обыкновенным враньем.

Казалось бы, все мечты героини разрушились в одно мгновенье именно в тот день, когда она должна была быть самой счастливой. Теперь невесте остается только допивать бутылку шампанского и думать, что делать дальше со своей судьбой. Протвино всегда устраивало героиню. Но что, если за пределами этого города она сможет отыскать ответы на все свои вопросы? Таня понимает, что ей уже нечего терять, и теперь намерена в любом случае отправиться в путешествие, которое она заслужила. Принимая такое судьбоносное решение под воздействием алкоголя, девушка наконец выходит из зоны комфорта и отправляется на поиски самой себя.

Теперь Татьяна одна на Шри-Ланке без своего любимого человека и без денег, но с ужасным похмельем и под одной крышей с незнакомыми мужчинами. Ей предстоит поразмыслить над своим будущим и найти способ обрести любовь к самой себе.