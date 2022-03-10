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Крио Крио
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Cryo

Крио, 2022

2022 / США
6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Фантастический триллер об эксперименте с криосном и маньяке
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие научно-фантастического хоррора разворачивается вокруг группы ученых, которые просыпаются после криогенного сна. Они оказываются в незнакомом подземном помещении, в полном отрыве от времени и реальности. По мере развития событий становится понятно, что некто замыслил убить ученых и уже готов начать реализовывать свой план. «Крио» понравится всем поклонникам жанра фильмов ужасов, а также тем, кто устал от банальных сюжетов.

Постановщиком картины выступил начинающий кинематографист Баррет Бергин. «Крио» стал для него всего лишь четвертой режиссерской работой в карьере. Тем не менее Бергин уже успел зарекомендовать себя как весьма перспективного деятеля индустрии.

Главную мужскую роль в фильме сыграл американец Майкл Флинн, знакомый многим по своим ролям в сериалах «Йеллоустоун», «Маленькие женщины. Наши дни», а также «Агентство “Лунный свет”», где работал вместе с Брюсом Уиллисом.

Компанию Майклу Флинну на большом экране составил Курт Дуссетт, голливудский актер, который построил карьеру на криминальных сериалах. Многие могут помнить Дуссетта по ролям в некогда популярных шоу «Морская полиция: Спецотдел» и «C.S.I.: Место преступления».

«Крио» — редкий представитель жанра научно-фантастического хоррора в наших краях. С учетом текущих мировых событий пропускать такое кино было бы в высшей степени непростительным поступком.

Соавтором сценария «Крио» выступил Мэйсон Д. Дэвис, голливудский актер, снявшийся в фильме «Ветреная река», а также сериале «Йеллоустоун». Для Дэвиса сценарий «Крио» стал всего лишь вторым в карьере. Однако он не намерен останавливаться на достигнутом и уже пишет скрипт третьей картины.

Известно, что сценарист «Крио», а по совместительству еще и голливудский актер Мэйсон Д. Дэвис также исполнил в фильме одну из второстепенных ролей. Всего на счету Дэвиса несколько десятков актерских проектов.

Одну из женских ролей в картине исполнила Эмили Мари Палмер, знакомая многим по своим ролям в хоррор-антологии «Американская история ужасов», а также сериалах «Династия» и «Кобра Кай». У Палмер небольшая, но очень запоминающаяся роль в «Крио».

Зрительский рейтинг фильма составляет 16+. Это значит, что в «Крио» могут быть показаны сцены курения или употребления алкогольных напитков, графические сцены насилия, а также эротический контент. Стоит отметить, что 16+ является не самым высоким зрительским рейтингом в отечественном прокате.

Пятеро ученых просыпаются от криосна в странном подвале и не понимают, как они здесь оказались. Все это оказывается хитроумным планом маньяка, который прячется среди них.

6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера онлайн 28 июня 2022
Премьера в мире 10 марта 2022
Возраст 16+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Барретт Бергин
Барретт Бергин
В ролях
Эмили Мари Палмер
Эмили Мари Палмер
Майкл Флинн
Майкл Флинн
Курт Дуссетт
Курт Дуссетт
Мэйсон Д. Дэвис
Мэйсон Д. Дэвис
Джиллиан Петри
Джиллиан Петри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крио 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анжела Додонова 2 мая 2022, 22:07
скучный и несовременный фильм. Сценарий слабый. Игра актёров провальная. Моя подруга, которая наигранно снимает сториз, отыграла бы лучше. После… Читать дальше…
Оксана Алиева 5 мая 2022, 17:12
Фильм так себе. Скучно..... Вяло... Игра актёров так себе. Весь фильм ждали чего то . в итоге полное разочарование.
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