Крио, 2022

Действие научно-фантастического хоррора разворачивается вокруг группы ученых, которые просыпаются после криогенного сна. Они оказываются в незнакомом подземном помещении, в полном отрыве от времени и реальности. По мере развития событий становится понятно, что некто замыслил убить ученых и уже готов начать реализовывать свой план. «Крио» понравится всем поклонникам жанра фильмов ужасов, а также тем, кто устал от банальных сюжетов.
Постановщиком картины выступил начинающий кинематографист Баррет Бергин. «Крио» стал для него всего лишь четвертой режиссерской работой в карьере. Тем не менее Бергин уже успел зарекомендовать себя как весьма перспективного деятеля индустрии.
Главную мужскую роль в фильме сыграл американец Майкл Флинн, знакомый многим по своим ролям в сериалах «Йеллоустоун», «Маленькие женщины. Наши дни», а также «Агентство “Лунный свет”», где работал вместе с Брюсом Уиллисом.
Компанию Майклу Флинну на большом экране составил Курт Дуссетт, голливудский актер, который построил карьеру на криминальных сериалах. Многие могут помнить Дуссетта по ролям в некогда популярных шоу «Морская полиция: Спецотдел» и «C.S.I.: Место преступления».
«Крио» — редкий представитель жанра научно-фантастического хоррора в наших краях. С учетом текущих мировых событий пропускать такое кино было бы в высшей степени непростительным поступком.
Соавтором сценария «Крио» выступил Мэйсон Д. Дэвис, голливудский актер, снявшийся в фильме «Ветреная река», а также сериале «Йеллоустоун». Для Дэвиса сценарий «Крио» стал всего лишь вторым в карьере. Однако он не намерен останавливаться на достигнутом и уже пишет скрипт третьей картины.
Известно, что сценарист «Крио», а по совместительству еще и голливудский актер Мэйсон Д. Дэвис также исполнил в фильме одну из второстепенных ролей. Всего на счету Дэвиса несколько десятков актерских проектов.
Одну из женских ролей в картине исполнила Эмили Мари Палмер, знакомая многим по своим ролям в хоррор-антологии «Американская история ужасов», а также сериалах «Династия» и «Кобра Кай». У Палмер небольшая, но очень запоминающаяся роль в «Крио».
Зрительский рейтинг фильма составляет 16+. Это значит, что в «Крио» могут быть показаны сцены курения или употребления алкогольных напитков, графические сцены насилия, а также эротический контент. Стоит отметить, что 16+ является не самым высоким зрительским рейтингом в отечественном прокате.
Пятеро ученых просыпаются от криосна в странном подвале и не понимают, как они здесь оказались. Все это оказывается хитроумным планом маньяка, который прячется среди них.