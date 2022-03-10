Крио, 2022

Действие научно-фантастического хоррора разворачивается вокруг группы ученых, которые просыпаются после криогенного сна. Они оказываются в незнакомом подземном помещении, в полном отрыве от времени и реальности. По мере развития событий становится понятно, что некто замыслил убить ученых и уже готов начать реализовывать свой план. «Крио» понравится всем поклонникам жанра фильмов ужасов, а также тем, кто устал от банальных сюжетов.

Постановщиком картины выступил начинающий кинематографист Баррет Бергин. «Крио» стал для него всего лишь четвертой режиссерской работой в карьере. Тем не менее Бергин уже успел зарекомендовать себя как весьма перспективного деятеля индустрии.

Главную мужскую роль в фильме сыграл американец Майкл Флинн, знакомый многим по своим ролям в сериалах «Йеллоустоун», «Маленькие женщины. Наши дни», а также «Агентство “Лунный свет”», где работал вместе с Брюсом Уиллисом.

Компанию Майклу Флинну на большом экране составил Курт Дуссетт, голливудский актер, который построил карьеру на криминальных сериалах. Многие могут помнить Дуссетта по ролям в некогда популярных шоу «Морская полиция: Спецотдел» и «C.S.I.: Место преступления».

«Крио» — редкий представитель жанра научно-фантастического хоррора в наших краях. С учетом текущих мировых событий пропускать такое кино было бы в высшей степени непростительным поступком.