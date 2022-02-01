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Постер фильма Битва на озере 2
5.7
Битва на озере 2 - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Битва на озере 2
5.7

Битва на озере 2

, 2022
Chang jin hu zhi shui men qiao
Китай / боевик, драма, исторический / 18+
Продолжение китайского исторического боевика о Корейской войне
Трейлеры
Постер фильма Битва на озере 2
5.7
Битва на озере 2 - Дублированный трейлер
Битва на озере 2  Дублированный трейлер

О фильме

Во время войны в Корее у Чосинского водохранилища разворачивается второе масштабное противостояние сил китайских добровольцев и войск ООН.

В ролях

Джеки Ву
Джеки Ву
Wu Qianli
Ли Чэнь
Ли Чэнь
Дуань Ихун
Дуань Ихун
Ping He
Чжу Явэнь
Чжу Явэнь
Джексон И
Wu Wanli
Майкл Кольтес
James K. Fergusson
Tom Markovic
Lieutenant Tim Chetwode
Rudy van Gelderen
Second Lieutenant Bradley Bixler
Matias Lorieri
US Marine Corps Commander
Dmitry Antonov
American soldier
Rovaif Babar
Budshead
John F. Cruz
General O.P. Smith
Режиссер Цуй Харк, Чэнь Кайгэ, Данте Лам
Сценарист Хуан Цзяньсинь, Xiaolong Lan, Xiaojiang Quji
Композитор Эллиот Ленг, Ye Li, Zhiyi Wang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 февраля 2022
Дата выхода
13 октября 2022 Россия СБ Фильм
11 февраля 2022 Австралия MA15+
18 февраля 2022 Великобритания 15
1 февраля 2022 Китай
10 февраля 2022 Сингапур NC16
8 февраля 2022 Франция
Бюджет $200 000 000
Сборы в мире $626 571 697
Производство Bona Film Group, August 1st Film Studio, Huaxia Film Distribution
Другие названия
Chang jin hu: Shui men qiao, Water Gate Bridge, Chang jin hu zhi shui men qiao, 1950　水門橋決戦, Changjin Gölündeki Savaş 2, La batalla del lago Changjin II, Lahing Changjini järve ääres 2, The Battle at Lake Changjin, The Battle at Lake Changjin II, The Battle at Lake Changjin: Water Gate Bridge, The Battle at Water Gate Bridge, Water Gate Brige, Битва на озере 2, 長津湖之水門橋, 长津湖之水门桥, The Battle at Lake Changjin II Water Gate Bridge, Захват дамбы Чосинского водохранилища, La Bataille du lac Changjin II, ยุทธการยึดสมรภูมิเดือด ภาค 2, 水門橋, 水门桥, Watergate Bridge

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
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Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Битва на озере 2 - Дублированный трейлер
Битва на озере 2 Дублированный трейлер
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