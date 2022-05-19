Молох, 2022

Фильм понравится любителям пощекотать себе нервы жуткими, леденящими кровь сценами. Картина отличается от других хорроров голландского производства, которые славятся своей деликатностью и утонченностью. На экранах зрители увидят немало действительно жестоких сцен, в которых будут задействованы дети. Как следует из названия, Молох — это некое божество, которому поклонялись члены древнего культа. Оно требует принести ему в жертву ребенка.

Картина интересна переосмыслением древних легенд и суеверных верований, связанных с религиозными сектами. Писатели часто описывали в романах беспощадных обитателей мифического ада и наделяли их сверхъестественными способностями, которые несут людям опасность. Сценарист фильма использовал этот же прием и создал идола, живущего на торфяном болоте, который питается маленькими детьми.

Фильм насыщен уникальными элементами, созданными компьютерной графикой. Благодаря визуальным спецэффектам можно увидеть появление призрака на заднем плане в темноте, что позволяет усилить напряжение.

Несмотря на то что «Молох» является классическим фильмом ужасов, создатели творчески использовали черты, характерные для других жанров. В картине есть детективная линия, связанная с расследованием Бетриека и иностранного агента Йонаса. Также авторы включили в сценарий исторические отсылки, например легенду о девушке из Эде.