Молох, 2022

Фильм понравится любителям пощекотать себе нервы жуткими, леденящими кровь сценами. Картина отличается от других хорроров голландского производства, которые славятся своей деликатностью и утонченностью. На экранах зрители увидят немало действительно жестоких сцен, в которых будут задействованы дети. Как следует из названия, Молох — это некое божество, которому поклонялись члены древнего культа. Оно требует принести ему в жертву ребенка.
Картина интересна переосмыслением древних легенд и суеверных верований, связанных с религиозными сектами. Писатели часто описывали в романах беспощадных обитателей мифического ада и наделяли их сверхъестественными способностями, которые несут людям опасность. Сценарист фильма использовал этот же прием и создал идола, живущего на торфяном болоте, который питается маленькими детьми.
Фильм насыщен уникальными элементами, созданными компьютерной графикой. Благодаря визуальным спецэффектам можно увидеть появление призрака на заднем плане в темноте, что позволяет усилить напряжение.
Несмотря на то что «Молох» является классическим фильмом ужасов, создатели творчески использовали черты, характерные для других жанров. В картине есть детективная линия, связанная с расследованием Бетриека и иностранного агента Йонаса. Также авторы включили в сценарий исторические отсылки, например легенду о девушке из Эде.
Премьера в мире состоялась 19 мая 2022 года, в России – 7 июля 2022 года. За 10 дней проката кассовые сборы фильма «Молох» составили почти сто тысяч долларов.
«Молох» является дебютной полнометражной картиной нидерландского режиссера Нико ван ден Бринка. Он стал известен на международных фестивалях благодаря нескольким короткометражным лентам, получившим широкое признание. Одна из них — «Бремя», тоже снятая фирмой NL Film. Сразу после релиза «Молоха» Нико ван ден Бринк занялся подготовкой к выходу второй англоязычной полнометражной картины, которую продюсируют Джеймс Ван и Сэм Рэйми.
Фильм вышел в прокат на голландском языке, съемочный процесс проходил в Амстердаме.
Над сценарием работал голландский кинорежиссер и сценарист Даан Баккер. Его дебютная полнометражная работа «Время для жизни» была представлена на конкурсе Роттердамского кинофестиваля и стала фаворитом молодой судейской коллегии премии MovieZone. В написании текста для «Молоха» Баккеру оказывал содействие режиссер проекта Нико ван ден Бринк.
Главную роль в картине исполнил датский актер Александр Виллауме. В Дании он приобрел широкую популярность в образе мелкого преступника Вупти-Педе из рекламных роликов 2009 года, который снял режиссер Сорен Фаули.
Однажды ночью на семью, живущую на краю торфяного болота, нападает таинственный незнакомец. Пытаясь разобраться в случившемся, люди понимают, что это был не человек, и что за ними охотится древнее зло.