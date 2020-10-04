Голос любви, 2020

В конце 1960-х годов в канадском Квебеке родилась Алин. Она растет в большой дружной семье, где является самой младшей дочерью. Именно в атмосфере семейного уюта, где царит музыка, Алин однажды обнаруживает у себя настоящий талант к пению.

Музыкальный продюсер Ги-Клод (вдохновленный образом Рене Анжелила) слышит этот великолепный голос и сразу же понимает, что призвание девушки — стать величайшей певицей в мире. Теперь продюсер заворожен не только самой Алин, но и идеей сделать из нее настоящую звезду, которая должна поразить всех своим неповторимым голосом. Будучи настоящим профессионалом своего дела, Ги-Клод уже строит большие планы относительно Алин и ни на минуту не сомневается в том, что она его не подведет.

Жизнь Алин полностью меняется. Теперь она королева Лас-Вегаса, и весь мир хочет прийти на ее концерты. Все это время родители всячески поддерживают Алин, не переставая при этом постоянно ее опекать. Но маленькая девочка из Квебека стала звездой не только благодаря пониманию и заботе семьи, но и благодаря любви к Ги-Клоду. Мать возмущена тем, что дочь выбрала себе мужчину вдвое старше себя. Но для Алин это не имеет значения, ведь, по ее словам, каждый раз она поет только для него одного. Выдающейся певице вместе с Ги-Клодом предстоит написать историю необыкновенной судьбы. Сможет ли Алин сохранить свой статус звезды? И сумеет ли такая молодая девушка совмещать страстную любовь и сложную карьеру?