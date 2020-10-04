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Aline

Голос любви, 2020

2020 / Канада / Франция
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Фильм о знаменитой певице Селин Дион: история о трогательной любви и необыкновенном таланте.
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Причины посмотреть Факты О фильме

В конце 1960-х годов в канадском Квебеке родилась Алин. Она растет в большой дружной семье, где является самой младшей дочерью. Именно в атмосфере семейного уюта, где царит музыка, Алин однажды обнаруживает у себя настоящий талант к пению.

Музыкальный продюсер Ги-Клод (вдохновленный образом Рене Анжелила) слышит этот великолепный голос и сразу же понимает, что призвание девушки — стать величайшей певицей в мире. Теперь продюсер заворожен не только самой Алин, но и идеей сделать из нее настоящую звезду, которая должна поразить всех своим неповторимым голосом. Будучи настоящим профессионалом своего дела, Ги-Клод уже строит большие планы относительно Алин и ни на минуту не сомневается в том, что она его не подведет.

Жизнь Алин полностью меняется. Теперь она королева Лас-Вегаса, и весь мир хочет прийти на ее концерты. Все это время родители всячески поддерживают Алин, не переставая при этом постоянно ее опекать. Но маленькая девочка из Квебека стала звездой не только благодаря пониманию и заботе семьи, но и благодаря любви к Ги-Клоду. Мать возмущена тем, что дочь выбрала себе мужчину вдвое старше себя. Но для Алин это не имеет значения, ведь, по ее словам, каждый раз она поет только для него одного. Выдающейся певице вместе с Ги-Клодом предстоит написать историю необыкновенной судьбы. Сможет ли Алин сохранить свой статус звезды? И сумеет ли такая молодая девушка совмещать страстную любовь и сложную карьеру?

Оригинальное название картины — «Алин».

Режиссер Валери Лемерсье сама сыграла роль певицы Алин. Это ее шестая полнометражная работа.  Валери Лемерсье решила черпать вдохновение из биографии одной из самых известных певиц в истории — Селин Дион. Лемерсье является большой поклонницей Дион. 

Лемерсье рассказала журналу Variety, что ее вдохновила история трех человек — Дион, Анжелила и матери Селин.

Валери Лемерьсе в 2005 году также сняла фильм «Королевский дворец», который вдохновлен жизнью принцессы Дианы. 

Так же, как и главная героиня Алин, Селин Дион родилась в многодетной семье в Квебеке.

Персонаж Ги-Клод вдохновлен образом Рене Анжелила, который был музыкальным продюсером и мужем Селин Дион. Они познакомились, когда певице было всего 12 лет, а Рене — 38, и прожили в браке более 20 лет. В 2016 году Рене Анжелил умер от рака в возрасте 73 лет. Согласно французскому Vogue, Анжелил спродюсировал фильм еще до своей смерти.

По словам режиссера, картина является данью уважения к творчеству и жизни Селин Дион, а не карикатурой, как об этом часто пишут.

Съемки длились семнадцать недель. Они проходили в четырех разных странах: Франции, Канаде, Испании и США.

Валери Лемерсье окружила себя актерским составом в основном из самого Квебека, а также пригласила для съемок певицу Викторию Петросийо, которую можно увидеть в мюзикле Le Roi Soleil.

«Голос любви» был одобрен самой Селин Дион и включает многие ее известные песни, спетые Викторией Петросийо.

Изначально фильм должен был называться La Vraie vie d'Aline Dieu, что можно перевести как «Настоящая жизнь Алин Дьё».

Некоторые жители Квебека были возмущены тем, что фильм о Селин Дион сняла французская постановщица, а не канадская.

Наиболее культовые песни исходят прямо из сердец. «Голос любви» – это история, основанная на реальных событиях, которая расскажет о начинающей молодой певице, ставшей культурным феноменом. Ее творчество – вне времени, а повесть о ее любви сложна и многогранна. Настоящая услада для меломанов и любителей качественного, глубокого кино, рассказанная языком музыки и вдохновленная жизнью легендарной Селин Дион.

7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера онлайн 27 мая 2022
Премьера в мире 4 октября 2020
Возраст 12+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Валери Лемерсье
Валери Лемерсье
В ролях
Валери Лемерсье
Валери Лемерсье
Кэрол Уэйерс
Кэрол Уэйерс
Вероник Бэйлок
Вероник Бэйлок
Мэйнард Баганг
Мэйнард Баганг
Сильвен Марсель
Сильвен Марсель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голос любви 3 постера
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Голос любви
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Наша рецензия
Юная Алин — девочка, живущая в многодетной семье любящих родителей. Правда, когда-то они чуть было не поругались из-за того, что муж (Рок ЛаФортьен) был сторонником бездетного брака. Кажется, рожденные в этой семье 14 детей появились на свет не благодаря, а вопреки. Алин, к слову, была самой младшей из них. С ранних лет девочка проявляла недюжинный талант к пению. Алин пела при любом удобном случае, от семейных посиделок в пятницу вечером до банных процедур в душе. Не заметить…
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Марина Пурахина (Щукина) 26 января 2022, 21:59
Отличный фильм, лучший за последний год. О большой дружной семье. О любви!!
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13 голосов
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