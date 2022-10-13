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Постер фильма Иван Семёнов: Школьный переполох
6.6
Иван Семёнов: Школьный переполох - Трейлер
Киноафиша Фильмы Иван Семёнов: Школьный переполох
6.6

Иван Семёнов: Школьный переполох

, 2022
Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh
Россия / комедия, семейный / 18+
Семейная комедия о приключениях школьника-фантазера
Трейлеры
Постер фильма Иван Семёнов: Школьный переполох
6.6
Иван Семёнов: Школьный переполох - Трейлер
Иван Семёнов: Школьный переполох  Трейлер

Факты

О фильме

Первоначальное название картины – «Многотрудная жизнь Ивана Семенова». По словам режиссера Антона Богданова, это связано с тем, что молодой зритель не всегда понимал старое название.

В основе сюжета лежит произведение «Иван Семенов». По словам режиссера, это одна из его любимых настольных книг. Он даже писал по ней диплом в Институте культуры. Кроме того, это было первое произведение, которое Богданов прочитал своему сыну.

Антон Богданов сообщил, что перед выходом фильма решил собрать детей разного возраста и взрослых для предпремьерного показа. В индустрии это называется фокус-группа. Согласно анонимно проведенному анкетированию, картину высоко оценили 100 процентов зрителей.

Съемки картины проходили в Перми, а друзей главного героя Ивана воплотили на экране простые пермские школьники. Съемочная площадка развернулась у пермской средней школы № 45. Это старая советская постройка, фронтон которой украшен звездой. 

Главную роль Ивана Семенова исполнил 10-летний москвич Роман Погорелов, рыжеволосый и улыбчивый. На его роль претендовало свыше 2000 детей по всей РФ, в финале кинопроб осталось четверо кандидатов – Иван из Перми, Герман из Екатеринбурга, Сергей из Белгорода и Роман из Москвы. У Романа уже 6 работ в фильмографии: он снялся в роли Пети в картине «Последствия» (16+), Лехи в многосерийном проекте «Домашний арест» (16+), Вити в «Физруке» (16+), а также участвовал в съемках рекламы.

История приключений хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.

В ролях

Роман Погорелов
Роман Погорелов
Александр Лойе
Александр Лойе
Papa Ivana
Валерия Дергилева
Валерия Дергилева
Mama Ivana
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Надежда Лумпова
Надежда Лумпова
Anna Antonovna
Леон Автаев
Ruslanchik
Антон Богданов
Антон Богданов
Vedushchiy tseremonii nagrazhdeniya
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Direktor gimnazii
Софья Грузенко
Софья Грузенко
Tanechka
Илья Иосифов
Илья Иосифов
Psikholog
Konstantin Kostin
Alik Solovyev
Sofiya Mosina
Adelaida
Режиссер Антон Богданов
Сценарист Mikhail Shulyatyev
Композитор Nikita Savostin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 13 октября 2022
Дата выхода
13 октября 2022 Россия КароПрокат
28 октября 2023 ОАЭ G
Бюджет 65 000 000 RUR
Сборы в мире $2 337 032
Производство Проспект Мира
Другие названия
Ivan Semyonov. Shkolnyy perepolokh, Иван Семёнов. Школьный переполох, Ivan Semenov: Shkolnyy perepolokh, Ivan Semyonov: Shkolnyy perepolokh, Mnogotrudnaya zhizn Ivana Semyonova, Mnogotrudnaya zhizn Ivana Semenova, Многотрудная жизнь Ивана Семенова, Иван Семенов: Школьный переполох

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 32 голоса
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2560 В жанре «комедия»  647 В жанре «семейный»  251 В фильмах России  325 В фильмах 2022 года  85
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Иван Семёнов: Школьный переполох - Трейлер
Иван Семёнов: Школьный переполох Трейлер
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Новости о фильме

«Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат»
28 сентября 2022 13:10 «Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» С 26 по 28 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных выставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют свои проекты и показывают, как будет выглядеть новая кинотеатральная реальность ближайшего времени. Рассказываем, что удалось узнать на втором дне «Кино Экспо 2022».

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