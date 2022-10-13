Первоначальное название картины – «Многотрудная жизнь Ивана Семенова». По словам режиссера Антона Богданова, это связано с тем, что молодой зритель не всегда понимал старое название.

В основе сюжета лежит произведение «Иван Семенов». По словам режиссера, это одна из его любимых настольных книг. Он даже писал по ней диплом в Институте культуры. Кроме того, это было первое произведение, которое Богданов прочитал своему сыну.

Антон Богданов сообщил, что перед выходом фильма решил собрать детей разного возраста и взрослых для предпремьерного показа. В индустрии это называется фокус-группа. Согласно анонимно проведенному анкетированию, картину высоко оценили 100 процентов зрителей.

Съемки картины проходили в Перми, а друзей главного героя Ивана воплотили на экране простые пермские школьники. Съемочная площадка развернулась у пермской средней школы № 45. Это старая советская постройка, фронтон которой украшен звездой.

Главную роль Ивана Семенова исполнил 10-летний москвич Роман Погорелов, рыжеволосый и улыбчивый. На его роль претендовало свыше 2000 детей по всей РФ, в финале кинопроб осталось четверо кандидатов – Иван из Перми, Герман из Екатеринбурга, Сергей из Белгорода и Роман из Москвы. У Романа уже 6 работ в фильмографии: он снялся в роли Пети в картине «Последствия» (16+), Лехи в многосерийном проекте «Домашний арест» (16+), Вити в «Физруке» (16+), а также участвовал в съемках рекламы.