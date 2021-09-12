Гонка со временем, 2021

«Гонка со временем» определенно придется по душе всем поклонникам триллеров. Динамичный сюжет Криса Спарлинга, известного работой над фильмами «Погребенный заживо» и «Гренландия», не даст заскучать ни на мгновение, а леденящая душу атмосфера не раз заставит вжаться в кресло.

Очередная яркая роль голливудской звезды Наоми Уоттс («21 грамм», «Разрисованная вуаль», «Малхолланд Драйв»), вокруг которой строится все повествование.

Режиссура классика мирового кино Филлипа Нойса, прославившегося еще в 90-е годы. В его послужной список входят такие нашумевшие хиты прошлого, как «Щепка», «Власть страха» и «Солт».