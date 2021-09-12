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Lakewood

Гонка со временем, 2021

2021 / США
4.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Остросюжетный триллер с Наоми Уоттс о матери, готовой на всё ради своего ребенка
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Гонка со временем» определенно придется по душе всем поклонникам триллеров. Динамичный сюжет Криса Спарлинга, известного работой над фильмами «Погребенный заживо» и «Гренландия», не даст заскучать ни на мгновение, а леденящая душу атмосфера не раз заставит вжаться в кресло.

Очередная яркая роль голливудской звезды Наоми Уоттс («21 грамм», «Разрисованная вуаль», «Малхолланд Драйв»), вокруг которой строится все повествование.

Режиссура классика мирового кино Филлипа Нойса, прославившегося еще в 90-е годы. В его послужной список входят такие нашумевшие хиты прошлого, как «Щепка», «Власть страха» и «Солт».

Фильм был снят в районе Норт-Бей провинции Онтарио в 2020 году.

Мировая премьера триллера «Гонка со временем» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, который проходил в сентябре 2021 года.

Школа захвачена неизвестным стрелком. Мать одного из учеников знает одно — ее сын там! Ей предстоит пробежать много миль, устроив гонку со временем, прежде чем она попадет в самый эпицентр событий. Каждая минута на счету, и каждое мгновение может стать последним для ее ребенка.

4.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера онлайн 25 февраля 2022
Премьера в мире 12 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Филлип Нойс
Филлип Нойс
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Колтон Гоббо
Колтон Гоббо
Сьерра Молтби
Сьерра Молтби
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гонка со временем 5 постеров
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Гонка со временем
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за 1 рубль
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Эми Карр (Наоми Уоттс), вдова с двумя детьми, отправляется на утреннюю пробежку в лес. Насладиться живописным видом героине не дают многочисленные звонки от разных людей. Пока женщина пытается сконцентрироваться на беге и отложить на время огромный список дел, мимо нее проезжает череда полицейских машин. Зритель чувствует, что еще немного и случится нечто страшное. Так оно и происходит: Эми становится известно, что в школе ее сына началась стрельба. Гонка со временем Поскольку Эми…
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Айя Бекдурдыева 20 февраля 2022, 21:50
Фильм параша. Весь фильм женщина только бежит. Съемка отвратительная. Не советую! Зря потраченное время и деньги
Олег Тризна 20 февраля 2022, 22:17
Увлекательный фильмец, но конечно в том случае если вы хотите хорошенько выспаться или уединится с кем либо, и на заднем ряду поговорить о жизни … Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Наоми Уоттс спешит спасти своего сына в трейлере триллера «Гонка со временем» Снял картину автор боевика «Солт».
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21 января 2022 11:56
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