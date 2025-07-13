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Новая экранизация Кинга утомляет и усыпляет: ждали ответ «Очень странным делам», но теперь ждем ответ — для кого это сняли?

13 июля 2025 18:07
Новая экранизация Кинга утомляет и усыпляет: ждали ответ «Очень странным делам», но теперь ждем ответ — для кого это сняли?

Поклонникам короля ужасов ловить тут нечего.

Только что вышли первые серии «Института» — новой экранизации Кинга от MGM+. После «Обезьяны» (задорно!) и «Жизни Чака» (трогательно!) ждал чего-то мощного. Но получил... ленивый микс из «Очень странных дел», «Сияния» и «Побега из Шоушенка», слепленный на скорую руку.

Сюжет? Гениального подростка Люка (Джо Фриман) похищают и запирают в загадочном учреждении, где детей с паранормальными способностями пытают во имя «высших целей». Параллельно бывший коп (Бен Барнс) в соседнем городке подозревает, что в местном «исследовательском центре» творятся жуткие вещи.

Новая экранизация Кинга утомляет и усыпляет: ждали ответ «Очень странным делам», но теперь ждем ответ — для кого это сняли?

Проблема? Все это уже было — и у самого Кинга («Кэрри», «Оно»), и у других. Сериал не добавляет ничего нового, а лишь медленно пережевывает знакомые темы:

  • Дети-телепаты — да, снова.
  • Зловещие ученые — Мэри-Луиз Паркер в роли холодной мисс Сигсби пытается, но ее героиня слишком картонная, прекрасной актрисе нечего играть
  • Предсказуемый сюжет — если вы хоть раз видели хоррор про «особенных детей», то знаете, чем все закончится.

Самое обидное — потенциал был! Книга Кинга (хоть и не шедевр) затрагивала больные темы: насилие над детьми, слежка государства, этика экспериментов. Но сериал уверенно их игнорирует, предпочитая дешевые страшилки вроде «шок, ребенка бьют дубинкой!».

Новая экранизация Кинга утомляет и усыпляет: ждали ответ «Очень странным делам», но теперь ждем ответ — для кого это сняли?

Атмосфера? Нулевая, словно весь бюджет ушел на красные бирки на ушах детей и гонорар Барнса. Остальное выглядит так, будто снимали в подвале какого-то провинциального университета. Сцены взрывов — без комментариев. В «Королевском госпитале» 2004 года CGI был менее вырвиглазным.

Словом, «Институт» — это каша из старых идей Кинга, которую не спасают даже неплохие актеры. Если хотите настоящего хоррора про детей — пересмотрите «Оно», если хотите «тайны, загадки, интересно, но ничего непонятно» — включайте по новой «Очень странные дела. А этот сериал... Ну, он есть. И на этом все.

Ранее мы писали: HBO едва не похоронил новую «Игру престолов» от BBC: причина даже не в рейтингах многострадального «Дома дракона»

Фото: Кадр из сериала «Институт»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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