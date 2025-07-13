Новая экранизация Кинга утомляет и усыпляет: ждали ответ «Очень странным делам», но теперь ждем ответ — для кого это сняли?

Только что вышли первые серии «Института» — новой экранизации Кинга от MGM+. После «Обезьяны» (задорно!) и «Жизни Чака» (трогательно!) ждал чего-то мощного. Но получил... ленивый микс из «Очень странных дел», «Сияния» и «Побега из Шоушенка», слепленный на скорую руку.

Сюжет? Гениального подростка Люка (Джо Фриман) похищают и запирают в загадочном учреждении, где детей с паранормальными способностями пытают во имя «высших целей». Параллельно бывший коп (Бен Барнс) в соседнем городке подозревает, что в местном «исследовательском центре» творятся жуткие вещи.

Проблема? Все это уже было — и у самого Кинга («Кэрри», «Оно»), и у других. Сериал не добавляет ничего нового, а лишь медленно пережевывает знакомые темы:

Дети-телепаты — да, снова.

Зловещие ученые — Мэри-Луиз Паркер в роли холодной мисс Сигсби пытается, но ее героиня слишком картонная, прекрасной актрисе нечего играть

Предсказуемый сюжет — если вы хоть раз видели хоррор про «особенных детей», то знаете, чем все закончится.

Самое обидное — потенциал был! Книга Кинга (хоть и не шедевр) затрагивала больные темы: насилие над детьми, слежка государства, этика экспериментов. Но сериал уверенно их игнорирует, предпочитая дешевые страшилки вроде «шок, ребенка бьют дубинкой!».

Атмосфера? Нулевая, словно весь бюджет ушел на красные бирки на ушах детей и гонорар Барнса. Остальное выглядит так, будто снимали в подвале какого-то провинциального университета. Сцены взрывов — без комментариев. В «Королевском госпитале» 2004 года CGI был менее вырвиглазным.

Словом, «Институт» — это каша из старых идей Кинга, которую не спасают даже неплохие актеры. Если хотите настоящего хоррора про детей — пересмотрите «Оно», если хотите «тайны, загадки, интересно, но ничего непонятно» — включайте по новой «Очень странные дела. А этот сериал... Ну, он есть. И на этом все.

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