Руками, 2022

Этот фильм, снятый в разных уголках России - в Сибири, на Урале, на Алтае и в центральной части, повествует о людях, чьи руки ежедневно создают главные составляющие жизни на планете. И это не только материальная основа нашего мира из металла, бетона или дерева, но и то, что дарит нашей жизни смысл, вдохновляет и вселяет в нас надежду. За героями фильма - слесарем и рыбаком, сталеваром и фермером, мебельщиком и анестезиологом - следит режиссер фильма, который неожиданно из наблюдателя сам становится создателем.