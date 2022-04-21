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Руками, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Этот фильм, снятый в разных уголках России - в Сибири, на Урале, на Алтае и в центральной части, повествует о людях, чьи руки ежедневно создают главные составляющие жизни на планете. И это не только материальная основа нашего мира из металла, бетона или дерева, но и то, что дарит нашей жизни смысл, вдохновляет и вселяет в нас надежду. За героями фильма - слесарем и рыбаком, сталеваром и фермером, мебельщиком и анестезиологом - следит режиссер фильма, который неожиданно из наблюдателя сам становится создателем.

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Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера в мире 21 апреля 2022
Возраст 16+
Режиссер
Евгений Григорьев
Евгений Григорьев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Руками 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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