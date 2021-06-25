Призрак монахини из Борли, 2021

Действие этого хоррора разворачивается в начале двадцатого века — священник и его супруга прибывают в маленький город, чтобы служить в местной церкви. Однако новый дом героев оказывается проклят: то тут, то там снуют зловещие призраки, предрекающие нечто ужасное. К счастью, в город прибывает искатель приключений Гарри Прайс, который намерен выяснить причину загадочных явлений. «Призрак монахини из Борли» — идеальный вариант для тех, кто любит жанровое кино, в особенности ужастики.

Режиссером ленты выступил Стивен М. Смит, известный, в частности, своими работами в жанре хоррора. Среди его самых популярных картин — «Звезда танца», «Рассказы о сверхъестественном», «Хулиганы на войне: Север против Юга», «Я хулиган» и другие.

Главную мужскую роль в картине сыграл британский актер Джулиан Сэндс. Российские зрители могут помнить его по работам в «Покидая Лас-Вегас», «Кольцо Нибелунгов», «Особняк “Красная роза”», «Декстер», «Секс в другом городе» и многим другим.

Компанию Сэндсу на большом экране составил британец Колин Бэйкер, известный по телепроектам «Топ Гир», «Доктор Кто», «Психушка», «Джонатан Крик», а также популярному сериалу «Виртуозы».

В основу сюжета фильма легла довольно жуткая история об одном из «самых проклятых домов Великобритании», который некогда принадлежал священнику Борли. Согласно многочисленным свидетельствам, с самого начала своей постройки дом был населен призраками.