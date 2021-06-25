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Призрак монахини из Борли Призрак монахини из Борли
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The Ghosts of Borley Rectory

Призрак монахини из Борли, 2021

2021 / Великобритания
3.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Мистический триллер о паранормальных явлениях и проклятом доме
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Действие этого хоррора разворачивается в начале двадцатого века — священник и его супруга прибывают в маленький город, чтобы служить в местной церкви. Однако новый дом героев оказывается проклят: то тут, то там снуют зловещие призраки, предрекающие нечто ужасное. К счастью, в город прибывает искатель приключений Гарри Прайс, который намерен выяснить причину загадочных явлений. «Призрак монахини из Борли» — идеальный вариант для тех, кто любит жанровое кино, в особенности ужастики.

Режиссером ленты выступил Стивен М. Смит, известный, в частности, своими работами в жанре хоррора. Среди его самых популярных картин — «Звезда танца», «Рассказы о сверхъестественном», «Хулиганы на войне: Север против Юга», «Я хулиган» и другие.

Главную мужскую роль в картине сыграл британский актер Джулиан Сэндс. Российские зрители могут помнить его по работам в «Покидая Лас-Вегас», «Кольцо Нибелунгов», «Особняк “Красная роза”», «Декстер», «Секс в другом городе» и многим другим.

Компанию Сэндсу на большом экране составил британец Колин Бэйкер, известный по телепроектам «Топ Гир», «Доктор Кто», «Психушка», «Джонатан Крик», а также популярному сериалу «Виртуозы».

В основу сюжета фильма легла довольно жуткая история об одном из «самых проклятых домов Великобритании», который некогда принадлежал священнику Борли. Согласно многочисленным свидетельствам, с самого начала своей постройки дом был населен призраками.

«Призрак монахини из Борли» является ремейком фильма 2017 года, который получил название «Дом священника в Борли». Сценаристом и режиссером ленты выступила Эшли Торпе, а главные роли сыграли Рис Шерсмит, известный по фильму «Лига настоящих джентльменов», а также историк кино Джонатан Ригби.  

Персонаж Гаррета Прайса, появляющийся в фильме, существовал в реальной жизни. Исследователь всего паранормального даже выпустил две книги, посвященные событиям, произошедшим в доме священника в Борли.

Зрительский рейтинг «Призрак монахини из Борли» составляет всего 17%. Об этом свидетельствуют данные на агрегаторе Rotten Tomatoes. Такая оценка говорит в первую очередь о том, что люди остались крайне недовольны увиденным. Стоит ли смотреть картину Стивена М. Смита — решайте сами.

Небольшую роль в «Призраке монахини из Борли» исполнила английская певица Тойа Уилкокс, выпустившая более двадцати музыкальных альбомов. Уилкокс также участвовала во множестве театральных постановок и художественных фильмов, большая часть из которых, впрочем, известна лишь на территории Британии.

Особняк священника в Борли получил репутацию самого населённого привидениями дома в Англии, после многочисленных сообщений обитателей дома о паранормальных явлениях, происходивших там. В 1929 году события, происходившие в особняке, освещались в газете «The Daily Mirror». В этом же году Гарри Прайс, известный исследователь паранормальных явлений, начал изучение событий, происходивших в этом проклятом доме.

3.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера онлайн 11 октября 2021
Премьера в мире 25 июня 2021
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Стивен М. Смит
Стивен М. Смит
В ролях
Джулиан Сэндс
Джулиан Сэндс
Тоби Винн-Дэвис
Тоби Винн-Дэвис
Колин Бэйкер
Колин Бэйкер
Кристофер Эллисон
Кристофер Эллисон
Тойа Уиллкокс
Тойа Уиллкокс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Призрак монахини из Борли 4 постера
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Призрак монахини из Борли смотреть онлайн

Призрак монахини из Борли
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