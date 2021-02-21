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Гоу, Феликс! Гоу, Феликс!
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Félix et le trésor de Morgäa

Гоу, Феликс!, 2021

2021 / Канада
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Яркий веселый мультфильм о приключениях друзей в волшебном мире
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Гоу, Феликс!» — один из ярких представителей современной французской анимации, ничем не уступающий высокобюджетным проектам студии Дисней.

Главный мультфильм февраля 2022 года, который ни в коем случае нельзя пропускать. 

Отличный выбор для просмотра в кругу семьи. «Гоу, Феликс!» содержит универсальную историю, которая поднимет настроение и детям, и их родителям.

Приключения Феликса и его напарника Тома, волей случая оказавшихся на острове, не дадут заскучать ни на мгновение. В лучших традициях жанра, герои попадают во всевозможные передряги, разбавляя погони и стычки с врагами изрядной долей юмора.

Приятная графика, удачно дополняющая интригующий сюжет.

«Гоу, Феликс!» — лишь второй полнометражный анимационный проект в карьере Николя Лемэя, также написавшего сценарий. Предыдущая работа режиссера «Noël Noël» вышла в 2003 году.

Первоначально Лемэй рассчитывал создать графический роман, но 10th Ave Productions предложила автору перенести историю мальчика Феликса на большие экраны.

Премьера состоялась 26 февраля 2021 года на международном фестивале детского кино в Монреале.

По мотивам сюжета Эдит Бурже написала рассказ.

Юный Феликс отправляется в увлекательное и полное юмора путешествие. Он попадает в невероятные истории, встречает волшебницу Моргану, а также находит преданных друзей.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 февраля 2022
Премьера онлайн 26 мая 2022
Премьера в мире 21 февраля 2021
Возраст 6+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Николя Лемэй
Николя Лемэй
В ролях
Карин Ванасс
Карин Ванасс
Марк Лабреш
Марк Лабреш
Ги Надон
Антуан Дюран
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Гоу, Феликс! 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
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Два года назад Феликс лишился отца: тот отправился в море рыбачить, но так и не вернулся. Однако мальчик не оставил надежды однажды воссоединиться с ним, и потому, как только его мама отправляется в отпуск, Феликс объединяется со старым рыбаком Томом, – вместе они надеются найти остров, неподалеку от которого в последний раз видели отца мальчика. Это место – предмет бессчетного количества морских баек, и в скором времени Том и Феликс узнают почему. «Гоу, Феликс!»…
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Михаил Колобов 10 февраля 2022, 10:40
А что, очень даже круто. Хоть мульт и детский, но и взрослым было весело. Однозначно рекомендую!
Алина Родионова 10 января 2022, 19:21
Этот мультфильм планируем всей семьей в киношке посмотреть)
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саундтрек мультфильма Гоу, Феликс!
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В онлайн-кинотеатре KION вышел канадский мультфильм «Гоу, Феликс» В русском дубляже одного из ключевых персонажей озвучил Юрий Стоянов.
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17 марта 2022 12:07
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