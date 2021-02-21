Гоу, Феликс!, 2021

«Гоу, Феликс!» — один из ярких представителей современной французской анимации, ничем не уступающий высокобюджетным проектам студии Дисней.

Главный мультфильм февраля 2022 года, который ни в коем случае нельзя пропускать.

Отличный выбор для просмотра в кругу семьи. «Гоу, Феликс!» содержит универсальную историю, которая поднимет настроение и детям, и их родителям.

Приключения Феликса и его напарника Тома, волей случая оказавшихся на острове, не дадут заскучать ни на мгновение. В лучших традициях жанра, герои попадают во всевозможные передряги, разбавляя погони и стычки с врагами изрядной долей юмора.

Приятная графика, удачно дополняющая интригующий сюжет.