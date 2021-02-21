Гоу, Феликс!, 2021

«Гоу, Феликс!» — один из ярких представителей современной французской анимации, ничем не уступающий высокобюджетным проектам студии Дисней.
Главный мультфильм февраля 2022 года, который ни в коем случае нельзя пропускать.
Отличный выбор для просмотра в кругу семьи. «Гоу, Феликс!» содержит универсальную историю, которая поднимет настроение и детям, и их родителям.
Приключения Феликса и его напарника Тома, волей случая оказавшихся на острове, не дадут заскучать ни на мгновение. В лучших традициях жанра, герои попадают во всевозможные передряги, разбавляя погони и стычки с врагами изрядной долей юмора.
Приятная графика, удачно дополняющая интригующий сюжет.
«Гоу, Феликс!» — лишь второй полнометражный анимационный проект в карьере Николя Лемэя, также написавшего сценарий. Предыдущая работа режиссера «Noël Noël» вышла в 2003 году.
Первоначально Лемэй рассчитывал создать графический роман, но 10th Ave Productions предложила автору перенести историю мальчика Феликса на большие экраны.
Премьера состоялась 26 февраля 2021 года на международном фестивале детского кино в Монреале.
По мотивам сюжета Эдит Бурже написала рассказ.
Юный Феликс отправляется в увлекательное и полное юмора путешествие. Он попадает в невероятные истории, встречает волшебницу Моргану, а также находит преданных друзей.