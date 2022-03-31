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Бабки, 2022

2022 / Россия
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Комедия о пенсионерке и ее необычном способе заработка
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О фильме

Одинокая пенсионерка Евгения Васильевна искренне не любит весь окружающий ее мир. И однажды мир отвечает ей взаимностью: грабитель отнял всю пенсию, его сумасшедшая мать навязывается в подруги, ОМОНовцы накрывают бордель, который работал в ее подъезде, а проститутки просят спрятать их у себя, пока не утихнет облава. Не хватает только криминальных авторитетов, «крышующих» заведение… И они приходят — с требованием компенсировать им убытки в несколько миллионов рублей. Но откуда простой пенсионерке достать такие деньги? Выход подсказывают сами бандиты: нужно открыть новый бордель, прямо у Евгении Васильевны в квартире.

мало голосов Оцените
7 голосов
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера в мире 31 марта 2022
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Никита Владимиров
Никита Владимиров
В ролях
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Анна Алексахина
Анна Алексахина
Александра Велескевич
Александра Велескевич
Дарья Белоусова
Дарья Белоусова
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бабки 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 13 апреля 2022, 19:52
Если это комедия, покажите места, где смеяться… Сюжет предсказуем, фильм происходит в трех локациях, развязку примерно понятно на трети фильма,… Читать дальше…
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7 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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