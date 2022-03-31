Бабки, 2022

Одинокая пенсионерка Евгения Васильевна искренне не любит весь окружающий ее мир. И однажды мир отвечает ей взаимностью: грабитель отнял всю пенсию, его сумасшедшая мать навязывается в подруги, ОМОНовцы накрывают бордель, который работал в ее подъезде, а проститутки просят спрятать их у себя, пока не утихнет облава. Не хватает только криминальных авторитетов, «крышующих» заведение… И они приходят — с требованием компенсировать им убытки в несколько миллионов рублей. Но откуда простой пенсионерке достать такие деньги? Выход подсказывают сами бандиты: нужно открыть новый бордель, прямо у Евгении Васильевны в квартире.