Мы - монстры! 2 , 2021

«Мы — монстры 2» — это продолжение одноименного популярного мультипликационного фильма немецкого постановщика Хольгера Таппе. В центре сюжета — семейство Уишборн, члены которого обладают уникальной суперспособностью превращаться в настоящих чудовищ. «Мы — монстры 2» — это отличное семейное кино. Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в компании своих родных и близких.

В озвучке «Мы — монстры 2» принимали участие известные голливудские актеры, среди которых любимец публики Ник Фрост, известный по комедиям «Копы в глубоком запасе», «Пол — секретный материальчик» и многим другим; британка Эмили Уотсон, знакомая российской аудитории по сериалу «Чернобыль» и драме «Рассекая волны», а также Кэтрин Тейт, исполнившая роль спутницы десятого Доктора в научно-фантастическом шоу «Доктор Кто».

Продюсером картины выступил Ральф Кэмп, который принимал участие в создании таких хитов, как «Август Раш», «Однажды в Ирландии», «Призрак оперы», «Идеальный муж» и многих других. Кэмп также был продюсером оригинального мультфильма «Мы — монстры».

«Мы — монстры 2» — один из немногих мультфильмов, выходящих в пандемийный прокат. Особенно важно, что в производстве анимационной ленты участвовали не голливудские мастера, а представители классической европейской школы. Подобные картины — настоящая редкость в нашей постковидной реальности.

Оригинальная картина «Мы — монстры» в свое время собрала в мировом прокате более двадцати пяти миллионов долларов, два миллиона из которых принесли российские зрители, которые смогли по достоинству оценить работу режиссера Хольгера Таппе.