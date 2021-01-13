Мы - монстры! 2 , 2021

«Мы — монстры 2» — это продолжение одноименного популярного мультипликационного фильма немецкого постановщика Хольгера Таппе. В центре сюжета — семейство Уишборн, члены которого обладают уникальной суперспособностью превращаться в настоящих чудовищ. «Мы — монстры 2» — это отличное семейное кино. Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в компании своих родных и близких.
В озвучке «Мы — монстры 2» принимали участие известные голливудские актеры, среди которых любимец публики Ник Фрост, известный по комедиям «Копы в глубоком запасе», «Пол — секретный материальчик» и многим другим; британка Эмили Уотсон, знакомая российской аудитории по сериалу «Чернобыль» и драме «Рассекая волны», а также Кэтрин Тейт, исполнившая роль спутницы десятого Доктора в научно-фантастическом шоу «Доктор Кто».
Продюсером картины выступил Ральф Кэмп, который принимал участие в создании таких хитов, как «Август Раш», «Однажды в Ирландии», «Призрак оперы», «Идеальный муж» и многих других. Кэмп также был продюсером оригинального мультфильма «Мы — монстры».
«Мы — монстры 2» — один из немногих мультфильмов, выходящих в пандемийный прокат. Особенно важно, что в производстве анимационной ленты участвовали не голливудские мастера, а представители классической европейской школы. Подобные картины — настоящая редкость в нашей постковидной реальности.
Оригинальная картина «Мы — монстры» в свое время собрала в мировом прокате более двадцати пяти миллионов долларов, два миллиона из которых принесли российские зрители, которые смогли по достоинству оценить работу режиссера Хольгера Таппе.
В сиквеле мультфильма «Мы — монстры» главным героям придется столкнуться с новым врагом — девочкой с суперспособностями по имени Старр. Именно она похищает близких друзей Уишборнов — пожилую пару молодоженов — прямо во время церемонии их бракосочетания.
В основу сюжета фильма «Мы — монстры» лег роман прославленного немецкого писателя Дэвида Сафира «Счастливая семейка», который пользуется большой популярностью у себя на родине, но почти неизвестен за рубежом, в том числе и в России. Возможно, после выхода мультфильма в прокат наша аудитория все-таки заинтересуется книгой.
Создатели ленты «Мы — монстры» перенесли действие оригинального бестселлера из Германии в современную Америку. При этом само семейство Вюншманов превратилось в семью Уишборнов. Таким образом сценаристы надеялись сделать мультфильм чуть более понятным и привычным для западной аудитории.
Возрастной рейтинг мультфильма в России составляет всего 6+. Таким образом «Мы — монстры» может посмотреть практически каждый житель нашей страны, в том числе и дети младшего школьного возраста. Правда, прийти в кинотеатр им все-таки придется в компании своих родителей.
Российским дистрибьютором анимационного фильма «Мы — монстры 2» стала прокатная компания MEGOGO Distribution. В свое время именно эта компания выпустила на российские экраны такие ленты, как «Мавританец», «Офицер и шпион», «Мотылек», «Калашников».
Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой праздник, так как теперь они родственники! Но как раз во время церемонии немолодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама - вампир, папа - Франкенштейн и их дети – непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться несмотря ни на что!