Белль и Себастьян, 2013

Николя Ванье («Последний зверолов») снял трогательный фильм о самой искренней и преданной дружбе - между мальчиком и его собакой. Главные роли в фильме исполнили Феликс Боссюе («Мой король», «Шоколад»), Чеки Карио («Медведь», «Гнездо жаворонка»), Марго Чатели («Чужестранка») и Дмитрий Сторож («Неприкасаемые»).
В небольшой горной деревушке не слишком жалуют грозного пса по кличке Белль, и только незамутненный взгляд ребенка видит под суровой шкурой преданного и верного друга. Себастьян и Белль встретились не задолго до начала Второй мировой войны, и вместе им предстоит пережить еще много приключений.
- Фильм снят по мотивак серии повестей «Белль и Себастьян» французской писательницы и актрисы Сесиль Обри
- До фильма был оригинальный телесериал по этим же книгам, актер, игравший Себастьяна - Мехди Эль Глауи - также получил в картине небольшую роль
- Согласно книге, Себастьян родился 20 января 1959 года, но в фильме действие перенесено в годы Второй мировой войны
- Феликс Боссюе получил главную роль, обойдя больше 2000 конкурентов
- Для получения наибольшей реалистичности, режиссер проводил съемки три времени года - зимой, летом и осенью
Небольшая идиллическая горная деревушка во Франции перед приходом немцев в годы второй мировой войны. Жители деревни видят в большой пиренейской горной собаке Белль только угрозу и врага, на которого начинают охоту. Лишь маленький мальчик сирота Себастьян оказывается способен взглянуть на животное другими глазами. Вместе они становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки становится только началом большого приключения, которое им придётся вдвоём пережить.