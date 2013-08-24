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Белль и Себастьян Белль и Себастьян
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Belle et Sébastien

Белль и Себастьян, 2013

2013 / Франция
7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Фильм об искренней дружбе мальчика и собаки
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Причины посмотреть Факты О фильме

Николя Ванье («Последний зверолов») снял трогательный фильм о самой искренней и преданной дружбе - между мальчиком и его собакой. Главные роли в фильме исполнили Феликс Боссюе («Мой король», «Шоколад»), Чеки Карио («Медведь», «Гнездо жаворонка»), Марго Чатели («Чужестранка») и Дмитрий Сторож («Неприкасаемые»). 

В небольшой горной деревушке не слишком жалуют грозного пса по кличке Белль, и только незамутненный взгляд ребенка видит под суровой шкурой преданного и верного друга. Себастьян и Белль встретились не задолго до начала Второй мировой войны, и вместе им предстоит пережить еще много приключений.  

-  Фильм снят по мотивак серии повестей «Белль и Себастьян» французской писательницы и актрисы Сесиль Обри

- До фильма был оригинальный телесериал по этим же книгам, актер, игравший Себастьяна - Мехди Эль Глауи - также получил в картине небольшую роль

- Согласно книге, Себастьян родился 20 января 1959 года, но в фильме действие перенесено в годы Второй мировой войны

- Феликс Боссюе получил главную роль, обойдя больше 2000 конкурентов

- Для получения наибольшей реалистичности, режиссер проводил съемки три времени года - зимой, летом и осенью

Небольшая идиллическая горная деревушка во Франции перед приходом немцев в годы второй мировой войны. Жители деревни видят в большой пиренейской горной собаке Белль только угрозу и врага, на которого начинают охоту. Лишь маленький мальчик сирота Себастьян оказывается способен взглянуть на животное другими глазами. Вместе они становятся неразлучными друзьями, но эта игра в прятки становится только началом большого приключения, которое им придётся вдвоём пережить.

7.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера онлайн 8 июля 2022
Премьера в мире 24 августа 2013
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Николя Ванье
Николя Ванье
В ролях
Чеки Карио
Чеки Карио
Феликс Боссюэ
Феликс Боссюэ
Марго Шателье
Марго Шателье
Дмитрий Сторож
Дмитрий Сторож
Андреас Пичман
Андреас Пичман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белль и Себастьян 4 постера
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Наша рецензия
Самый логичный вопрос, который может задать зритель: что в российском прокате 2018 года делает французский фильм года 2013? И проблема «Белль и Себастьян» в том, что ответ на этот вопрос скрывается в самой картине. То есть не посмотришь - не поймёшь. Нет никакого весомого внешнего аргумента, чтобы вы надели ботинки и отправились в кино: ни шумной славы на родине, ни фестивальной судьбы. Только огромная красивая белая собака на добрую треть постера. Которая обещает зрителям в лучшем…
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Светлана Захарова 28 мая 2018, 23:17
Я видела оба фильма.Мы смотрели всей семьёй, хороший добрый фильм, нам понравился.Может потому, что у нас есть эта собака.Эта порда и правда великолепна!
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1 июня 2022 12:06
В российский прокат выходит фильм «Белль и Себастьян» С 5 апреля в российских кинотеатрах можно будет посмотреть первую часть из трилогии «Белль и Себастьян» Николя Ванье. В основе фильма лежит культовая французская детская книжка Сесиль
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