Белль и Себастьян, 2013

Николя Ванье («Последний зверолов») снял трогательный фильм о самой искренней и преданной дружбе - между мальчиком и его собакой. Главные роли в фильме исполнили Феликс Боссюе («Мой король», «Шоколад»), Чеки Карио («Медведь», «Гнездо жаворонка»), Марго Чатели («Чужестранка») и Дмитрий Сторож («Неприкасаемые»).

В небольшой горной деревушке не слишком жалуют грозного пса по кличке Белль, и только незамутненный взгляд ребенка видит под суровой шкурой преданного и верного друга. Себастьян и Белль встретились не задолго до начала Второй мировой войны, и вместе им предстоит пережить еще много приключений.