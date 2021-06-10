Будь моими глазами, 2021

События фильма происходят в камерной обстановке в течение одной ночи. Замкнутое пространство позволяет погрузиться в происходящее и почувствовать напряженность момента.

Главная героиня – слабовидящая, которая в прошлом была перспективной лыжницей. Ей приходится подстраиваться к изменившимся обстоятельствам и новой жизни, в которой она может за себя постоять. Женщине приходится учиться просить помощь.

Фильм раскрывает проблемы людей с инвалидностью. Зачастую им сложно адаптироваться к реальности и найти хорошую работу. Слабовидящим приходится сводить концы с концами, соглашаясь на любую работу, чтобы выжить.

В ленте показан контраст между бедной жизнью бывшей лыжницы, завершившей карьеру по состоянию здоровья, и жизнью ее богатых нанимателей. За счет этого отражены переживания главной героини, для которой все могло быть по-другому, если бы не травма.

Центральный персонаж истории оказывается почти в безвыходном положении, а чтобы спастись, ей приходится полагаться только на свои ощущения и доверять словам незнакомого человека, пытающегося ей помочь.