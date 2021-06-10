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Постер фильма Будь моими глазами
6.2
Будь моими глазами - Дублированный трейлер
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6.2

Будь моими глазами

, 2021
Mira por mí
Канада / криминал, драма, мистика / 18+
Криминальная драма о слепой девушке, противостоящей грабителям
Трейлеры
Постер фильма Будь моими глазами
6.2
Будь моими глазами - Дублированный трейлер
Будь моими глазами  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

События фильма происходят в камерной обстановке в течение одной ночи. Замкнутое пространство позволяет погрузиться в происходящее и почувствовать напряженность момента.

Главная героиня – слабовидящая, которая в прошлом была перспективной лыжницей. Ей приходится подстраиваться к изменившимся обстоятельствам и новой жизни, в которой она может за себя постоять. Женщине приходится учиться просить помощь.

Фильм раскрывает проблемы людей с инвалидностью. Зачастую им сложно адаптироваться к реальности и найти хорошую работу. Слабовидящим приходится сводить концы с концами, соглашаясь на любую работу, чтобы выжить.

В ленте показан контраст между бедной жизнью бывшей лыжницы, завершившей карьеру по состоянию здоровья, и жизнью ее богатых нанимателей. За счет этого отражены переживания главной героини, для которой все могло быть по-другому, если бы не травма.

Центральный персонаж истории оказывается почти в безвыходном положении, а чтобы спастись, ей приходится полагаться только на свои ощущения и доверять словам незнакомого человека, пытающегося ей помочь.

Исполнительница главной роли Скайлер Девенпорт является слабовидящей в реальной жизни. Также для нее опыт работы в большом кино стал дебютным.

Фильм не участвовал в основных конкурсах крупных кинофестивалей. Тем не менее его премьера состоялась 10 июня 2021 года на кинофестивале «Трайбека», а после ленту показали на лондонском смотре и на премии в Ванкувере.

Картина снималась в период пандемии коронавируса, поэтому авторы были ограничены в финансах. Лента стартовала в ограниченном прокате, а сумма сборов составила чуть более 200 000 долларов, из которых 50 000 долларов удалось заработать в США.

На премии Canadian Screen Awards актер Джордж Чертов был номинирован на награду за лучшую координацию трюков.

Стоит отметить, что название ленты в российском прокате звучит как «Будь моими глазами», что является отсылкой к датскому мобильному приложению, которое позволяет слабовидящим людям эффективно ориентироваться в пространстве.

Незрячую девушку Софи приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг. Так глазами девушки становится ветеран военной службы Келли. Вместе им предстоит найти выход из жестокой западни…

В ролях

Натали Браун
Натали Браун
Sophie's Mom
Лора Вандервурт
Лора Вандервурт
Debra
Скайлер Девенпорт
Скайлер Девенпорт
Sophie
Мэттью Гувейя
Мэттью Гувейя
Cab Driver
Джессика Паркер Кеннеди
Джессика Паркер Кеннеди
Kelly
Keaton Kaplan
Cam
Джордж Чертов
Джордж Чертов
Otis
Паскаль Лэнгдэйл
Ernie
Джо Пинг
Джо Пинг
Dave
Эмили Пиггфорд
Deputy Brooks
Режиссер Рэндолл Окита
Сценарист Adam Yorke, Tommy Gushue
Композитор Joseph Murray, Lodewijk Vos
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 19 сентября 2021
Премьера в мире 10 июня 2021
Дата выхода
19 мая 2022 Россия Централ Партнершип
23 июня 2022 Бразилия
1 августа 2022 Дания
28 января 2022 Испания
19 мая 2022 Казахстан 16+
24 марта 2022 Мексика B
7 января 2022 Нидерланды 16
24 февраля 2022 Уругвай
Сборы в мире $725 952
Производство Wildling Pictures, Di Brina Film
Другие названия
See for Me, A ciegas, Mira por mí, Niewidzialna, Sé mis ojos, See for Me - Der unsichtbare Feind, Tihiyou Ha'Eina'yim Sheli, Vê por Mim, Veja por Mim, Vezi pentru mine, Будь моими глазами, 시 포 미, シーフォーミー, 看不見的殺機, תראו בשבילי

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 24 голоса
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3153 В жанре «криминал»  244 В жанре «драма»  1217 В жанре «мистика»  77 В фильмах Канады  65 В фильмах 2021 года  111
Обновлено 30 мая 2022

Трейлеры фильма

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Будь моими глазами - Дублированный трейлер
Будь моими глазами Дублированный трейлер
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Цитаты

Cam [возражая против того, что она стащит бутылку вина] Ты думаешь, что быть слепым тебя спасёт?
Kelly Да. Это всегда меня спасало. Ты бы знала, если бы видела, как со мной обходились.

Наша рецензия

Смутно знакомый сюжет, который не так прост, как кажется.
Смутно знакомый сюжет, который не так прост, как кажется. Голос за кадром восторженно рапортует о мастерстве, с которым лыжница проходит опасный поворот. Вместо снежной трассы, камера показывает обычную лестницу, по которой неестественно медленно спускается главная героиня. Софи (Скайлер Девенпорт) тоже была завсегдатаем спортивных сводок, пока ее карьеру не прервал трагичный инцидент, после которого девушка осталась незрячей. Зритель застает ее ровно в тот момент, когда она пытается под шум телевизора выскользнуть из дома. Несмотря на пережитое,…

Отзывы зрителей о фильме Будь моими глазами

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
По отзывам, фильм держит в напряжении и отличается аккуратной постановкой. Реакции разделились: часть зрителей считает картину средний‑уровня, другие отмечают глубину темы и ощущение авторской подачи. Слабое место — недостаточная острота; злодеи выглядят неубедительно. В целом оценки варьируются, но он может подойти ценителям вдумчивой драмы и качественной режиссуры, ищущим атмосферу и развитие сюжета.
Саммари составлено ИИ на основе 6 отзывов.
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