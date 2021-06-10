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Будь моими глазами Будь моими глазами
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Mira por mí

Будь моими глазами, 2021

2021 / Канада
6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Расписание
Криминальная драма о слепой девушке, противостоящей грабителям
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Причины посмотреть Факты О фильме

События фильма происходят в камерной обстановке в течение одной ночи. Замкнутое пространство позволяет погрузиться в происходящее и почувствовать напряженность момента.

Главная героиня – слабовидящая, которая в прошлом была перспективной лыжницей. Ей приходится подстраиваться к изменившимся обстоятельствам и новой жизни, в которой она может за себя постоять. Женщине приходится учиться просить помощь.

Фильм раскрывает проблемы людей с инвалидностью. Зачастую им сложно адаптироваться к реальности и найти хорошую работу. Слабовидящим приходится сводить концы с концами, соглашаясь на любую работу, чтобы выжить.

В ленте показан контраст между бедной жизнью бывшей лыжницы, завершившей карьеру по состоянию здоровья, и жизнью ее богатых нанимателей. За счет этого отражены переживания главной героини, для которой все могло быть по-другому, если бы не травма.

Центральный персонаж истории оказывается почти в безвыходном положении, а чтобы спастись, ей приходится полагаться только на свои ощущения и доверять словам незнакомого человека, пытающегося ей помочь.

Исполнительница главной роли Скайлер Девенпорт является слабовидящей в реальной жизни. Также для нее опыт работы в большом кино стал дебютным.

Фильм не участвовал в основных конкурсах крупных кинофестивалей. Тем не менее его премьера состоялась 10 июня 2021 года на кинофестивале «Трайбека», а после ленту показали на лондонском смотре и на премии в Ванкувере.

Картина снималась в период пандемии коронавируса, поэтому авторы были ограничены в финансах. Лента стартовала в ограниченном прокате, а сумма сборов составила чуть более 200 000 долларов, из которых 50 000 долларов удалось заработать в США.

На премии Canadian Screen Awards актер Джордж Чертов был номинирован на награду за лучшую координацию трюков.

Стоит отметить, что название ленты в российском прокате звучит как «Будь моими глазами», что является отсылкой к датскому мобильному приложению, которое позволяет слабовидящим людям эффективно ориентироваться в пространстве.

Незрячую девушку Софи приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг. Так глазами девушки становится ветеран военной службы Келли. Вместе им предстоит найти выход из жестокой западни…

6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 19 мая 2022
Премьера онлайн 19 сентября 2021
Премьера в мире 10 июня 2021
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Рэндолл Окита
Рэндолл Окита
В ролях
Натали Браун
Натали Браун
Лора Вандервурт
Лора Вандервурт
Скайлер Девенпорт
Скайлер Девенпорт
Мэттью Гувейя
Мэттью Гувейя
Джессика Паркер Кеннеди
Джессика Паркер Кеннеди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Будь моими глазами 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
КАРО 4 Высота
16:30
Каро 10 София
16:30
Полное расписание и билеты

Будь моими глазами смотреть онлайн

Будь моими глазами
Смотрите в
за 1 рубль
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Наша рецензия
Голос за кадром восторженно рапортует о мастерстве, с которым лыжница проходит опасный поворот. Вместо снежной трассы, камера показывает обычную лестницу, по которой неестественно медленно спускается главная героиня. Софи (Скайлер Девенпорт) тоже была завсегдатаем спортивных сводок, пока ее карьеру не прервал трагичный инцидент, после которого девушка осталась незрячей. Зритель застает ее ровно в тот момент, когда она пытается под шум телевизора выскользнуть из дома. Несмотря на пережитое,…
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Comon 24 мая 2022, 17:34
Средне. Но лучше то все равно щас ничего нету...
Людмила Ковалёва 29 мая 2022, 16:08
Фильм поставлен добротно. Но не хватает остроты, несмотря на криминальный сюжет.Злодеи-убийцы какие-то сказочные.
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23 голоса
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«Будь моими глазами» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 4 Высота Кузьминки
2D
16:30
Каро 10 София Щелковская
2D
16:30
Каро 10 Щука Щукинская
2D
16:30
Полное расписание и билеты
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