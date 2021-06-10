Будь моими глазами, 2021

События фильма происходят в камерной обстановке в течение одной ночи. Замкнутое пространство позволяет погрузиться в происходящее и почувствовать напряженность момента.
Главная героиня – слабовидящая, которая в прошлом была перспективной лыжницей. Ей приходится подстраиваться к изменившимся обстоятельствам и новой жизни, в которой она может за себя постоять. Женщине приходится учиться просить помощь.
Фильм раскрывает проблемы людей с инвалидностью. Зачастую им сложно адаптироваться к реальности и найти хорошую работу. Слабовидящим приходится сводить концы с концами, соглашаясь на любую работу, чтобы выжить.
В ленте показан контраст между бедной жизнью бывшей лыжницы, завершившей карьеру по состоянию здоровья, и жизнью ее богатых нанимателей. За счет этого отражены переживания главной героини, для которой все могло быть по-другому, если бы не травма.
Центральный персонаж истории оказывается почти в безвыходном положении, а чтобы спастись, ей приходится полагаться только на свои ощущения и доверять словам незнакомого человека, пытающегося ей помочь.
Исполнительница главной роли Скайлер Девенпорт является слабовидящей в реальной жизни. Также для нее опыт работы в большом кино стал дебютным.
Фильм не участвовал в основных конкурсах крупных кинофестивалей. Тем не менее его премьера состоялась 10 июня 2021 года на кинофестивале «Трайбека», а после ленту показали на лондонском смотре и на премии в Ванкувере.
Картина снималась в период пандемии коронавируса, поэтому авторы были ограничены в финансах. Лента стартовала в ограниченном прокате, а сумма сборов составила чуть более 200 000 долларов, из которых 50 000 долларов удалось заработать в США.
На премии Canadian Screen Awards актер Джордж Чертов был номинирован на награду за лучшую координацию трюков.
Стоит отметить, что название ленты в российском прокате звучит как «Будь моими глазами», что является отсылкой к датскому мобильному приложению, которое позволяет слабовидящим людям эффективно ориентироваться в пространстве.
Незрячую девушку Софи приглашают в отсутствие хозяев пожить в роскошном уединенном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг. Так глазами девушки становится ветеран военной службы Келли. Вместе им предстоит найти выход из жестокой западни…
|19 мая 2022
|Россия
|Централ Партнершип
|23 июня 2022
|Бразилия
|1 августа 2022
|Дания
|28 января 2022
|Испания
|19 мая 2022
|Казахстан
|16+
|24 марта 2022
|Мексика
|B
|7 января 2022
|Нидерланды
|16
|24 февраля 2022
|Уругвай