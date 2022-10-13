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Постер фильма Вершина страха
6.3
Вершина страха - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Вершина страха
6.3

Вершина страха

, 2022
Summit Fever
Великобритания / драма / 18+
Молодые экстремалы сталкиваются со смертоносной стихией во время покорения Альп
Трейлеры
Постер фильма Вершина страха
6.3
Вершина страха - Дублированный трейлер
Вершина страха  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло занял Джулиан Джилби, до этого снявший картины в жанре survival: «Пластик» (2014), «Похищенная» (2011), «Восхождение пехотинца» (2007). Помимо этого, кинематографист сам в течение долгого времени занимается альпинизмом, что отразилось и на подготовке материала картины.

Съемочный процесс проходил на высоте свыше 3 тысяч метров над уровнем моря. Актерам пришлось пройти усиленную физическую подготовку до начала съемок. Их готовили как настоящих скалолазов. 

Поскольку съемки проходили в экстремальных условиях, на площадке всегда дежурили каскадеры, готовые подстраховать актеров. Режиссер следил за соблюдением всех требований безопасности, чтобы участникам съемочного процесса не угрожала опасность.

Летом 2022 года состоялась премьера фильма на кинофестивале в Монреале iF3. 

Фильм получил положительные отзывы со стороны зрителей. Профессиональные альпинисты так отозвались о картине: «Фильм доведет публику до предела. Они испытают такой же адреналин, как и я, работая с камерой на высоте тринадцать тысяч футов».

Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.

В ролях

Райан Филипп
Райан Филипп
Leo
Ханна Нью
Ханна Нью
Natascha
Матильда Варнье
Матильда Варнье
Isabelle
Фредди Торп
Фредди Торп
Michael
Джанмарко Саурино
Джанмарко Саурино
Tino
Ник Неверн
David
Нэнси Тейт
JP's Mother
Мишель Бил
JP
Тео Кристин
Rudi
Лора Фэрриес
Lucy
Jake J. Meniani
Claude
Corinne Delacour
Radio weather woman
Режиссер Джулиан Джилби
Сценарист Джулиан Джилби
Композитор Майкл Ричард Плауман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 ноября 2022
Премьера в мире 13 октября 2022
Дата выхода
13 октября 2022 Россия Global Film 16+
13 октября 2022 Азербайджан 16+
13 декабря 2022 Дания
2 февраля 2023 Израиль All
13 октября 2022 Казахстан 16+
13 октября 2022 Кыргызстан 16+
14 октября 2022 Латвия
28 октября 2022 Литва N16
27 декабря 2022 ОАЭ 18TC
27 октября 2022 Украина
MPAA R
Сборы в мире $648 353
Производство Haymarket Films, Head Gear Films, Metrol Technology
Другие названия
Summit Fever, Ascenso al límite, Вершина страха, Csúcsra törés, Escalada Mortal, Febra înălțimilor, Febre da Montanha, Kuristiku kohal, Pesadilla en las alturas, Pisgat Ha'Sakanna, Pod ścianą, Summit Fever - Immer am Limit, Viršukalnės karštinė, Гірська лихоманка, 써밋 피버

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 28 голосов
5.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2945 В жанре «драма»  1170 В фильмах Великобритании  241 В фильмах 2022 года  123
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Вершина страха - Дублированный трейлер
Вершина страха Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Вершина страха

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы в целом положительные: зрители отмечают хорошую операторскую работу и профессионализм съемки, а также сочетание напряжённости с элементами любви. Сильные стороны — качественные визуальные эффекты, правдоподобная игра актёров, грамотное техническое исполнение. Слабые стороны — у части аудитории может казаться слабой проработка сюжета и неуклюжий темп. Общая оценка примерно 6–7 баллов из 10; фильм подойдёт любителям гор, динамичного кадра и профессиональной съёмки.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.
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Новости о фильме

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9 июля 2023 10:34 Лучшие фильмы и сериалы про покорение гор и альпинистов Подборка незабываемых историй о покорении гор для истинных ценителей острых ощущений.
В отечественный прокат выходит триллер о выживании «Вершина страха»
12 октября 2022 16:05 В отечественный прокат выходит триллер о выживании «Вершина страха» Съемки фильма проходили в реальных экстремальных условиях.
Альпинисты выживают под натиском смертоносной бури в трейлере триллера «Вершина страха»
31 августа 2022 14:01 Альпинисты выживают под натиском смертоносной бури в трейлере триллера «Вершина страха» Главную роль сыграл Райан Филипп.

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