Режиссерское кресло занял Джулиан Джилби, до этого снявший картины в жанре survival: «Пластик» (2014), «Похищенная» (2011), «Восхождение пехотинца» (2007). Помимо этого, кинематографист сам в течение долгого времени занимается альпинизмом, что отразилось и на подготовке материала картины.

Съемочный процесс проходил на высоте свыше 3 тысяч метров над уровнем моря. Актерам пришлось пройти усиленную физическую подготовку до начала съемок. Их готовили как настоящих скалолазов.

Поскольку съемки проходили в экстремальных условиях, на площадке всегда дежурили каскадеры, готовые подстраховать актеров. Режиссер следил за соблюдением всех требований безопасности, чтобы участникам съемочного процесса не угрожала опасность.

Летом 2022 года состоялась премьера фильма на кинофестивале в Монреале iF3.

Фильм получил положительные отзывы со стороны зрителей. Профессиональные альпинисты так отозвались о картине: «Фильм доведет публику до предела. Они испытают такой же адреналин, как и я, работая с камерой на высоте тринадцать тысяч футов».