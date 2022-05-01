Суворов: Великое путешествие, 2022

Фильм рассчитан на аудиторию старше 6 лет и создавался для семейного просмотра. Сюжет завязан на истории, однако за счет ярких персонажей и динамичного развития событий смотреть его будет интересно как детям, так и взрослым.
Несмотря на серьезные военные действия, отображенные в мультфильме, картина не напугает младшее поколение – проект далек от демонстрации насилия. Персонажи сталкиваются с приключениями, борются за любовь и побеждают врагов.
Легендарные исторические личности, в частности, Суворов, показаны под другим углом. Персонажи не отображают полностью характеры своих реальных прототипов, а имеют вымышленные мотивы, интересные привычки и совершают другие любопытные действия, о которых не написано в учебниках по истории.
В проекте детально прописаны характеры как мужских, так и женских персонажей. Во время военных походов матери переживают за сыновей, девушки за своих возлюбленных, а те, в свою очередь, стараются защитить близких и Родину.
Персонаж Гриша спасает целую армию и помогает великому полководцу одним маленьким поступком, тем самым доказывая, что даже незначительное событие может в корне повлиять на ход истории.
В карьере художника-постановщика Бориса Черткова мультфильм стал вторым. До этого он снял полнометражный проект «Лягушачий рай», а также выступил режиссером сериала «Королева красоты или очень трудное детство» 2002 года.
Мультфильм был создан при поддержке Минкульта РФ, Минобороны РФ и Фонда Кино. Работа велась на известных киностудиях «Союзмультфильм» и «Киностудия имени М. Горького».
В основу сюжета легли реальные исторические события: швейцарский поход армии под предводительством полководца Александра Суворова. О создании ленты было объявлено в 291-й день рождения заглавного героя.
Премьера мультфильма изначально планировалась 17 марта 2022 года, однако из-за сложностей показа за рубежом релиз перенесли на 1 мая.
В озвучке ленты приняли участие известные российские актеры и звезды шоу-бизнеса. Голос Александру Суворову дал Константин Хабенский, персонажа Гришу озвучил Антон Макарский, а его возлюбленную Соню – Наталия Быстрова. Также в дубляже участвовал популярный певец Филипп Киркоров. Он подарил свой голос генералу Францу фон Вейротеру, который стал главным злодеем мультфильма.
Это история простого юноши по имени Гриша, которому по воле случая предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет – героем может стать каждый, если им движет любовь.