Суворов: Великое путешествие, 2022

Фильм рассчитан на аудиторию старше 6 лет и создавался для семейного просмотра. Сюжет завязан на истории, однако за счет ярких персонажей и динамичного развития событий смотреть его будет интересно как детям, так и взрослым.

Несмотря на серьезные военные действия, отображенные в мультфильме, картина не напугает младшее поколение – проект далек от демонстрации насилия. Персонажи сталкиваются с приключениями, борются за любовь и побеждают врагов.

Легендарные исторические личности, в частности, Суворов, показаны под другим углом. Персонажи не отображают полностью характеры своих реальных прототипов, а имеют вымышленные мотивы, интересные привычки и совершают другие любопытные действия, о которых не написано в учебниках по истории.

В проекте детально прописаны характеры как мужских, так и женских персонажей. Во время военных походов матери переживают за сыновей, девушки за своих возлюбленных, а те, в свою очередь, стараются защитить близких и Родину.

Персонаж Гриша спасает целую армию и помогает великому полководцу одним маленьким поступком, тем самым доказывая, что даже незначительное событие может в корне повлиять на ход истории.