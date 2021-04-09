Панда против пришельцев. План спасения Земли, 2021

Режиссер картины Шон Патрик О'Рейли является продюсером и сценаристом анимационных фильмов, а также основателем и генеральным директором компании Arcana Studios, которая за год после открытия стала одним из самых крупных канадских издательств комиксов.

Анимационный фильм частично основан на персонажах из комиксов, выпускаемых POW! Entertainment – компанией, одним из основателей которой был бывший глава Marvel Comics Стэн Ли.

О начале работы над фильмом стало известно на фестивале Comic-Con. В это же время было объявлено, что кинокомпания Modern Cinema Group возьмет на себя софинансирование картины, а Стэн Ли будет исполнительным продюсером анимационной ленты.

Продюсерами фильма выступили китайские кинокомпании Yisang Media и Los Angeles-Beijing Studios.

Первоначально премьера фильма была назначена на 2019 год, но в конечном итоге картина увидела свет лишь в 2021 году.

Компания Vertical Entertainment получила в США права на распространение анимационного фильма производства Arcana Studio. Это уже вторая сделка для двух предприятий, впервые они работали вместе в 2015 году.

Режиссером, сценаристом и продюсером анимационного фильма выступил Шон Патрик О'Рейли.

Исполнительным продюсером картины стал Стэн Ли, который скончался в 2018 году. Таким образом, анимационный фильм стал одним из последних проектов, к которым был причастен известный глава издательства Marvel Comics.

В одном из своих интервью режиссер анимационного фильма Шон Патрик О'Рейли признался, что поработать со Стэном Ли было мечтой всей его жизни.