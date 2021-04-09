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Панда против пришельцев. План спасения Земли Панда против пришельцев. План спасения Земли
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Pandy

Панда против пришельцев. План спасения Земли, 2021

2021 / Канада / Китай
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Мультфильм о смешной и смелой панде, спасшей планету от пришельцев
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Причины посмотреть Факты О фильме

Как быть, если внезапно группа агрессивно настроенных инопланетян, которые стремятся захватить как можно больше планет во Вселенной, выбирают своей следующей целью Землю? Пока устрашающие пришельцы сиреневого цвета собираются уничтожить планету, Панда живет своей обычной жизнью знаменитости из телешоу о супергероях. Инопланетяне, в свою очередь, не так просты, как кажется: они видели несколько эпизодов передачи с участием Панды, а также впечатляющее действие таинственного медальона, поэтому они с нетерпением ждут встречи с могучим героем с планеты Земля. Теперь жители планеты считают, что лишь Панда сможет им помочь, и вся надежда по спасению землян ложится именно на него. Однако Панда понятия не имеет, как избежать катастрофы, потому что он всемогущий супергерой лишь на экранах телевизоров, в то время как в обычной жизни он не знает, как спасать мир и как ведут себя герои в таких ситуациях.

Но Панда готов пойти на все, чтобы не разочаровать своих преданных зрителей и противостоять инопланетянам. Теперь он вынужден собрать всю волю в кулак, закрыть глаза на все свои страхи и даже найти единомышленника среди вражеской армии, который тоже не хочет начинать войну, а лишь мечтает спокойно поговорить со своим отцом. Возможно, секретным ключом к спасению планеты окажется тот самый таинственный медальон, который волшебным образом поможет избавиться от инопланетян. Осталось только построить действительно рабочий план и наконец освободить планету от вражеского нашествия.

Режиссер картины Шон Патрик О'Рейли является продюсером и сценаристом анимационных фильмов, а также основателем и генеральным директором компании Arcana Studios, которая за год после открытия стала одним из самых крупных канадских издательств комиксов.

Анимационный фильм частично основан на персонажах из комиксов, выпускаемых POW! Entertainment – компанией, одним из основателей которой был бывший глава Marvel Comics Стэн Ли.

О начале работы над фильмом стало известно на фестивале Comic-Con. В это же время было объявлено, что кинокомпания Modern Cinema Group возьмет на себя софинансирование картины, а Стэн Ли будет исполнительным продюсером анимационной ленты.

Продюсерами фильма выступили китайские кинокомпании Yisang Media и Los Angeles-Beijing Studios.

Первоначально премьера фильма была назначена на 2019 год, но в конечном итоге картина увидела свет лишь в 2021 году. 

Компания Vertical Entertainment получила в США права на распространение анимационного фильма производства Arcana Studio. Это уже вторая сделка для двух предприятий, впервые они работали вместе в 2015 году.

Режиссером, сценаристом и продюсером анимационного фильма выступил Шон Патрик О'Рейли.

Исполнительным продюсером картины стал Стэн Ли, который скончался в 2018 году. Таким образом, анимационный фильм стал одним из последних проектов, к которым был причастен известный глава издательства Marvel Comics.

В одном из своих интервью режиссер анимационного фильма Шон Патрик О'Рейли признался, что поработать со Стэном Ли было мечтой всей его жизни.

Что делать, если противный сиреневый пришелец хочет уничтожить твою планету, а на тебя возлагают надежды по ее спасению? Как всем объяснить, что ты всего лишь супергерой из популярного телешоу? Ответ один — никак! Придется собрать волю в пушистый кулак, отбросить все панда-страхи, завести единомышленника в клане врага и разработать план по спасению планеты.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера онлайн 9 апреля 2021
Премьера в мире 9 апреля 2021
Возраст 6+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Шон Патрик О’Рейли
В ролях
Дэн Пэйн
Шон Патрик О’Рейли
Дэвид Милчард
Кифер О’Рейли
Чеви Чейз
Чеви Чейз
Все актеры и съемочная группа
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Панда против пришельцев. План спасения Земли смотреть онлайн

Панда против пришельцев. План спасения Земли
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В мире антропоморфных зверей Панда является большой звездой, снимающейся в востребованном шоу. По сюжету Панда – лидер защитников планеты, охраняющих мир от однотипных инопланетных завоевателей. Но вдруг трансляция достигает глубин космоса и глубоко впечатляет злодейских сиреневых пришельцев, особенно Короля Корота. У инопланетян не очень хорошо с абстрактным мышлением, поэтому условность телешоу остаётся для них неразгаданной. А значит, Панде и правда придётся защищать планету от…
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