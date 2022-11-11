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Постер фильма Райский город
4.8
Райский город - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Райский город
4.8

Райский город

, 2022
Paradise City
США / боевик, триллер / 18+
Боевик с ветеранами Голливуда - Брюсом Уиллисом и Джоном Траволтой
Трейлеры
Постер фильма Райский город
4.8
Райский город - Дублированный трейлер
Райский город  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

В 2006 году соавтору сценария и продюсеру Кори Ларджу пришла в голову идея выпустить проект с участием актеров Брюса Уиллиса и Джона Траволты, которые снимались в «Криминальном чтиве» (1994). О фильме было объявлено 15 лет спустя, в мае 2021 года. 

Съемки начались 17 мая 2021 года на Мауи, Гавайи, и завершились спустя три недели. 

Во время съемочного процесса создатели столкнулись с трудностями. Они не могли снимать именно там, где хотели или что хотели, из-за запрета властей, поэтому вынуждены были постоянно переписывать сценарий.

«Райский город» — один из последних фильмов, в которых снялся Уиллис. Актер приостановил профессиональную деятельность после того, как у него была диагностирована афазия.

Представитель киноиндустрии Мауи Трейси Беннетт отметила: «Когда речь идет о съемках серьезного боевика, такого как «Райский город», подготовка занимает около трех месяцев — а они сделали это за две недели».

Создатели отметили, что проект позиционируется как похожий на «Полицию Майами», но с охотниками за головами вместо полицейских.  

Наемный убийца Райан Свон проникнет в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды, который убил его отца.

В ролях

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Ian
Джон Траволта
Джон Траволта
Buck
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Robbie
Блейк Дженнер
Блейк Дженнер
Ryan
Эмбер Абара
Эмбер Абара
Gerry
Прия Суандокемай
Savannah
Laird Akeo
Koa
Лоренцо Антонуччи
Лоренцо Антонуччи
Scorpion
Jock Armour
Gunman
Miah Bellus
Body Guard 2
Carrie Bernans
Kai
Vene Chun
Charlie H'Niah
Режиссер Чак Расселл
Сценарист Эдвард Дрейк, Кори Лардж, Йен Пфафф, Чак Расселл
Композитор Sam Ewing
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 14 ноября 2022
Премьера в мире 11 ноября 2022
Дата выхода
17 ноября 2022 Россия Пионер
1 декабря 2022 Азербайджан 18+
17 ноября 2022 Германия 16
9 декабря 2022 Латвия 16+
9 декабря 2022 Литва N
11 ноября 2022 Нидерланды 16
9 февраля 2023 ОАЭ TBC
18 января 2024 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $93 526
Производство 308 Ent, Arcana Studio, BondIt Media Capital
Другие названия
Paradise City, Cennet Şehir, Cənnət şəhəri, Chasseurs de Prime, Cidade Paraíso, Fejvadászok bosszúja, Paradiisilinn, Paradise City: Endstation Rache, Război în paradis, Thành Phố Thiên Đường, Um Paraíso Perigoso, Un paraíso peligroso, Η πόλη του Παραδείσου, Райский город, Райське місто, オペレーション・ゴールド, 驚爆夏威夷

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 17 голосов
3.7 IMDb
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Обновлено 22 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Райский город - Дублированный трейлер
Райский город Дублированный трейлер
Райский город - Трейлер
Райский город Трейлер
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Отзывы о фильме

Михаил Роксман 14 ноября 2022, 21:11
Видимо весь бюджет пошел на гонорар для двух звезд! Сценарист явно любитель Индийского кино. Нет напряженности!
dailka_turin 21 ноября 2022, 20:08
Сценарий фигня, игра актёров вообще ужасна: ни эмоций, ничего
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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