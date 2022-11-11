В 2006 году соавтору сценария и продюсеру Кори Ларджу пришла в голову идея выпустить проект с участием актеров Брюса Уиллиса и Джона Траволты, которые снимались в «Криминальном чтиве» (1994). О фильме было объявлено 15 лет спустя, в мае 2021 года.
Съемки начались 17 мая 2021 года на Мауи, Гавайи, и завершились спустя три недели.
Во время съемочного процесса создатели столкнулись с трудностями. Они не могли снимать именно там, где хотели или что хотели, из-за запрета властей, поэтому вынуждены были постоянно переписывать сценарий.
«Райский город» — один из последних фильмов, в которых снялся Уиллис. Актер приостановил профессиональную деятельность после того, как у него была диагностирована афазия.
Представитель киноиндустрии Мауи Трейси Беннетт отметила: «Когда речь идет о съемках серьезного боевика, такого как «Райский город», подготовка занимает около трех месяцев — а они сделали это за две недели».
Создатели отметили, что проект позиционируется как похожий на «Полицию Майами», но с охотниками за головами вместо полицейских.
Наемный убийца Райан Свон проникнет в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды, который убил его отца.
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