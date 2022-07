Флай, 2021

Образ избранника центральной героини – Джея воплотил Бен Викерт, популярный немецкий танцор и хореограф в стиле хип-хоп и фристайл. Эта роль стала его дебютом в большом кино. Впоследствии он принял участие в короткометражной ленте Константина Кевиуса «Назад из будущего, или Близость», а также снялся в многосерийном проекте «Das Netz — Prometheus / The Net Austria» режиссера Андреаса Прохаски.

Роль Авы исполнила Ясмин Табатабай – немецкая актриса, композитор и вокалистка группы Even Cowgirls get the Blues. Она пишет музыку и песни для кино и телевидения, в частности, создала саундтреки трех фильмов Кати Фон Гарнье, а также исполняет оперные партии. В 2002 выпустила дебютный альбом Only Love.

«Флай» получила зрительский рейтинг 6.9. Об этом свидетельствуют данные на агрегаторе IMDb. Такая оценка говорит о том, что большинство зрителей считают картину посредственной и ставят ей средний балл. Стоит ли смотреть данный фильм — решать только вам.

Главную роль исполнила известная немецкая актриса Свенья Юнг, получившая Баварскую кинопремию за центральную роль в драматической картине Питера Эверса «История любви». Также она запомнилась зрителям по участию в многосерийных проектах «Место преступления», «Спецотряд “Кобра”» и многих других.