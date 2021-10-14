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Флай, 2021

2021 / Германия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Танцевальная драма о необычном перевоспитании преступников
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Бекс по роковому стечению обстоятельств попадает за решетку. Там она становится участницей необычной программы реабилитации. Ей нужно научиться танцевать при поддержке хореографа Авы, которая таким образом возвращает заключенным уверенность в себе и готовит их к новой жизни. Фильм подойдет как любителям психологической драмы, так и тем, кому нравится искусство танца.

Сначала Бекс и ее сокамерники скептически относятся к программе реабилитации. Но упорство и энтузиазм педагога Авы заставляют их включиться в работу. Ритмы, музыка и пластика героев воодушевляют. Этот фильм может послужить отличной мотивацией тех, кто давно хотел научиться танцевать, но по какой-то причине так и не приступил к занятиям.

Данная картина придется по душе не только киноманам, но и любителям танцев, профессиональным хореографам и балетмейстерам. Артистичность и пластика актеров не оставит их равнодушными.

Ленту сняла немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Катя Фон Гарнье, которая известна широкому зрителю по картине «Бандитки» о женской рок-группе, политической драме «Ангелы с железными зубами», а также мистическому триллеру «Кровь и шоколад».

Образ избранника центральной героини – Джея воплотил Бен Викерт, популярный немецкий танцор и хореограф в стиле хип-хоп и фристайл. Эта роль стала его дебютом в большом кино. Впоследствии он принял участие в короткометражной ленте Константина Кевиуса «Назад из будущего, или Близость», а также снялся в многосерийном проекте «Das Netz — Prometheus / The Net Austria» режиссера Андреаса Прохаски.

Роль Авы исполнила Ясмин Табатабай – немецкая актриса, композитор и вокалистка группы Even Cowgirls get the Blues. Она пишет музыку и песни для кино и телевидения, в частности, создала саундтреки трех фильмов Кати Фон Гарнье, а также исполняет оперные партии. В 2002 выпустила дебютный альбом Only Love.

«Флай» получила зрительский рейтинг 6.9. Об этом свидетельствуют данные на агрегаторе IMDb. Такая оценка говорит о том, что большинство зрителей считают картину посредственной и ставят ей средний балл. Стоит ли смотреть данный фильм — решать только вам.

Главную роль исполнила известная немецкая актриса Свенья Юнг, получившая Баварскую кинопремию за центральную роль в драматической картине Питера Эверса «История любви». Также она запомнилась зрителям по участию в многосерийных проектах «Место преступления», «Спецотряд “Кобра”» и многих других.

Юная Бекс из-за инцидента попадает на необычную программу реабилитации, где наставница Ава, бывшая профессиональная преподавательница танцев, заражает своей страстью и создает целую танцевальную группу. Но поможет ли это Бекс справиться со своим травмирующим прошлым?

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 сентября 2022
Премьера онлайн 19 июня 2022
Премьера в мире 14 октября 2021
Возраст 12+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Катя Фон Гарнье
Катя Фон Гарнье
В ролях
Свенья Юнг
Свенья Юнг
Николетт Кребиц
Николетт Кребиц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Флай 1 постер
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