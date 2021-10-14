Флай, 2021

Бекс по роковому стечению обстоятельств попадает за решетку. Там она становится участницей необычной программы реабилитации. Ей нужно научиться танцевать при поддержке хореографа Авы, которая таким образом возвращает заключенным уверенность в себе и готовит их к новой жизни. Фильм подойдет как любителям психологической драмы, так и тем, кому нравится искусство танца.

Сначала Бекс и ее сокамерники скептически относятся к программе реабилитации. Но упорство и энтузиазм педагога Авы заставляют их включиться в работу. Ритмы, музыка и пластика героев воодушевляют. Этот фильм может послужить отличной мотивацией тех, кто давно хотел научиться танцевать, но по какой-то причине так и не приступил к занятиям.

Данная картина придется по душе не только киноманам, но и любителям танцев, профессиональным хореографам и балетмейстерам. Артистичность и пластика актеров не оставит их равнодушными.

Ленту сняла немецкий кинорежиссер, сценарист и продюсер Катя Фон Гарнье, которая известна широкому зрителю по картине «Бандитки» о женской рок-группе, политической драме «Ангелы с железными зубами», а также мистическому триллеру «Кровь и шоколад».