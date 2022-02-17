Лулу и Бриггс, 2022

Действие картины концентрируется на морском пехотинце, который должен доставить собаку по имени Лулу в район Калифорнии. В ходе путешествия человек и собака попадают в различные переплеты, которые помогают им лучше понять друг друга. «Лулу и Бриггс» — идеальное кино для тех, кто любит классические фильмы о дружбе с четвероногими товарищами.
Главную роль в фильме исполнил известный голливудский актер Ченнинг Татум, популярный как в Соединенных Штатах, так и за их пределами. Многие россияне помнят Татума по таким картинам, как «Шаг вперед», «Мачо и ботан», «Клятва», «Дорогой Джон».
Постановщиком картины стал американец Рид Каролин, наиболее известный как сценарист комедии «Супер Майк» и ее сиквела. Кроме того, в качестве со-режиссера «Лулу и Бриггс» выступил и исполнитель главной роли Ченнинг Татум.
Компанию Татуму на большом экране составит американка Эмми Рэвер-Лэмпман, знакомая многим по нетфликсовскому сериалу «Академия “Амбрелла”». Рэвер-Лэмпман также снялась в сериале «Миллион мелочей» и сыграла одну из ролей в «Гамильтоне».
«Лулу и Бриггс» выходит в российский прокат в аккурат 23 февраля. Для многих россиян эта комедия может стать возможностью отлично провести время в кругу самых близких и любимых людей.
Известно, что работа над картиной стартовала в середине 2020 года в Лос-Анджелесе и продолжалась прямо во время вспышки коронавирусной инфекции во всем мире. К счастью, никто из участников съемочной команды не пострадал, все носили маски и соблюдали максимально безопасную дистанцию, ведь в «Лулу и Бриггс», по сути, были задействованы только два человека.
Для актера Ченнинга Татума «Лулу и Бриггс» является своего рода режиссерским дебютом. До настоящего момента он никогда не занимался постановкой фильмов.
О начале разработки данного проекта стало известно еще в конце 2019 года. Первый режиссер «Лулу и Бриггс» Рид Каролин написал сценарий к фильму, на основе личного жизненного опыта.
Изначально картина должна была выйти в мировой прокат еще в год назад— 12 февраля 2021 года. Впоследствии релиз был перенесен на июль, а потом и вовсе отправлен на будущий год. Причины такого решения, вероятнее всего, связаны с распространением коронавирусной инфекции.
Одну из небольших ролей в фильме сыграл американский актер Билл Берр, широко известный по сериалу «Во все тяжкие», а также таким проектам, как «С значит семья», «Мандалорец» и многим другим.
Морской пехотинец Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Лайтовая поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт.