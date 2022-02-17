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Лулу и Бриггс Лулу и Бриггс
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Dog

Лулу и Бриггс, 2022

2022 / США
7.5 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Семейная комедия с Ченнингом Татумом о путешествии рейнджера и служебной собаки
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины концентрируется на морском пехотинце, который должен доставить собаку по имени Лулу в район Калифорнии. В ходе путешествия человек и собака попадают в различные переплеты, которые помогают им лучше понять друг друга. «Лулу и Бриггс» — идеальное кино для тех, кто любит классические фильмы о дружбе с четвероногими товарищами.

Главную роль в фильме исполнил известный голливудский актер Ченнинг Татум, популярный как в Соединенных Штатах, так и за их пределами. Многие россияне помнят Татума по таким картинам, как «Шаг вперед», «Мачо и ботан», «Клятва», «Дорогой Джон».

Постановщиком картины стал американец Рид Каролин, наиболее известный как сценарист комедии «Супер Майк» и ее сиквела. Кроме того, в качестве со-режиссера «Лулу и Бриггс» выступил и исполнитель главной роли Ченнинг Татум.

Компанию Татуму на большом экране составит американка Эмми Рэвер-Лэмпман, знакомая многим по нетфликсовскому сериалу «Академия “Амбрелла”». Рэвер-Лэмпман также снялась в сериале «Миллион мелочей» и сыграла одну из ролей в «Гамильтоне».

«Лулу и Бриггс» выходит в российский прокат в аккурат 23 февраля. Для многих россиян эта комедия может стать возможностью отлично провести время в кругу самых близких и любимых людей.

Известно, что работа над картиной стартовала в середине 2020 года в Лос-Анджелесе и продолжалась прямо во время вспышки коронавирусной инфекции во всем мире. К счастью, никто из участников съемочной команды не пострадал, все носили маски и соблюдали максимально безопасную дистанцию, ведь в «Лулу и Бриггс», по сути, были задействованы только два человека.

Для актера Ченнинга Татума «Лулу и Бриггс» является своего рода режиссерским дебютом. До настоящего момента он никогда не занимался постановкой фильмов.

О начале разработки данного проекта стало известно еще в конце 2019 года. Первый режиссер «Лулу и Бриггс» Рид Каролин написал сценарий к фильму, на основе личного жизненного опыта.

Изначально картина должна была выйти в мировой прокат еще в год назад— 12 февраля 2021 года. Впоследствии релиз был перенесен на июль, а потом и вовсе отправлен на будущий год. Причины такого решения, вероятнее всего, связаны с распространением коронавирусной инфекции.

Одну из небольших ролей в фильме сыграл американский актер Билл Берр, широко известный по сериалу «Во все тяжкие», а также таким проектам, как «С значит семья», «Мандалорец» и многим другим.

Морской пехотинец Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Лайтовая поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт.

7.5 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера онлайн 11 марта 2022
Премьера в мире 17 февраля 2022
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Кейден Бойд
Кейден Бойд
Кевин Нэш
Кевин Нэш
Акилла Золл
Акилла Золл
Николь Лалиберт
Николь Лалиберт
Все актеры и съемочная группа
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Лулу и Бриггс
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Наша рецензия
Фильмы о дружбе человека и животного анализировать практически невозможно, да и, пожалуй, вовсе не обязательно — устроены они по понятным и всем известным шаблонам, «герой встречает собаку (кошку, ослика, орла), и она пробуждает в нем жизнь» — но магия жанра, конечно, заключается в другом. Не в том, о чем фильм, а в том, как он снят. Главный герой «Лулу и Бриггса» собственно Бриггс (Ченнинг Татум) — бывший морской пехотинец из рейнджеров с…
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аНЮТА Анечка 5 января 2022, 11:19
Ооо очень хочу посмотреть 🤗
User 23 февраля 2022, 08:25
Мне очень понравился фильм . Тк у нас была очень сложная собака. Если хотите быть в напряжении, тут такого не будет. Фильм скорее для фанатов Ченнинга или собачников.
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21 февраля 2022 16:21
Критики опубликовали первые отзывы о фильме «Лулу и Бриггс» с Ченнингом Татумом По их мнению, режиссерский дебют Татума, возможно, вышел не идеальным, но достойным.
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18 февраля 2022 17:29
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