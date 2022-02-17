Лулу и Бриггс, 2022

Действие картины концентрируется на морском пехотинце, который должен доставить собаку по имени Лулу в район Калифорнии. В ходе путешествия человек и собака попадают в различные переплеты, которые помогают им лучше понять друг друга. «Лулу и Бриггс» — идеальное кино для тех, кто любит классические фильмы о дружбе с четвероногими товарищами.

Главную роль в фильме исполнил известный голливудский актер Ченнинг Татум, популярный как в Соединенных Штатах, так и за их пределами. Многие россияне помнят Татума по таким картинам, как «Шаг вперед», «Мачо и ботан», «Клятва», «Дорогой Джон».

Постановщиком картины стал американец Рид Каролин, наиболее известный как сценарист комедии «Супер Майк» и ее сиквела. Кроме того, в качестве со-режиссера «Лулу и Бриггс» выступил и исполнитель главной роли Ченнинг Татум.

Компанию Татуму на большом экране составит американка Эмми Рэвер-Лэмпман, знакомая многим по нетфликсовскому сериалу «Академия “Амбрелла”». Рэвер-Лэмпман также снялась в сериале «Миллион мелочей» и сыграла одну из ролей в «Гамильтоне».

«Лулу и Бриггс» выходит в российский прокат в аккурат 23 февраля. Для многих россиян эта комедия может стать возможностью отлично провести время в кругу самых близких и любимых людей.