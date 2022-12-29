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Постер мультфильма Иван Царевич и Серый Волк 5
6.4
Иван Царевич и Серый Волк 5 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Иван Царевич и Серый Волк 5
6.4

Иван Царевич и Серый Волк 5

, 2022
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Россия / анимация, приключения, семейный / 18+
Семейный мультфильм о том, как Иван Царевич устроил волшебную перезагрузку
Трейлеры
Постер мультфильма Иван Царевич и Серый Волк 5
6.4
Иван Царевич и Серый Волк 5 - Трейлер
Иван Царевич и Серый Волк 5  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм является продолжением популярной анимационной франшизы о приключениях сказочных персонажей там, не знаю когда. Новая картина – это перезагрузка истории об Иване Царевиче, его преданном товарище Сером Волке и избраннице Василисе, которая меняет все представления о сказочной вселенной.

Никита Ефремов вновь озвучивает Ивана в 5-й части франшизы, которой почти 12 лет. По словам актера, Иван ему искренне симпатичен, потому что он веселый, добрый, солнечный человек, но при этом, как ни странно, довольно ответственный. 

Ефремову часто говорят, что внешне герой очень похож на него. Хотя, когда рисовали первый фильм, еще никто не знал, что озвучивать Ивана будет Ефремов. По словам Никиты, он быстро нашел подходящую интонацию.

В 2015 году создатели фильма были отмечены премией «Золотой орел» за лучший анимационный фильм, а годом раньше – премией «Блокбастер» за самый кассовый российский анимационный фильм.

Мультфильм так понравился российским зрителям, что весной 2022 года Банк РФ даже выпустил монеты с портретами персонажей. Ими, кстати, можно расплатиться в магазине или даже оплатить поездку в общественном транспорте. Фанаты картины могли купить как серебряные монеты, так и деньги из недрагоценных металлов номиналом в 3 и 25 рублей.

Была у Ивана с Василисой не жизнь, а сказка. Буквально. И эту сказку они уже знали, а им захотелось отправиться туда-не-знаю-когда. Вот только одна бабочка со своим эффектом крылышком махнула да устроила волшебную перезагрузку. Теперь во всем Тридевятом царстве никто не помнит даже как Ивана звать, включая саму Василису. А значит, чтобы снова добиться принцессы, Ивану с Серым Волком нужно перевернуть всю мультик-вселенную!

В ролях

Никита Ефремов
Никита Ефремов
Ivan Tsarevich
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Kot Uchenyy
Максим Сергеев
Максим Сергеев
Tsar
Татьяна Бунина
Vasilisa
Александр Боярский
Seryy Volk
Олег Куликович
Олег Куликович
Oak
Константин Феоктистов
Константин Феоктистов
Porfiry
Мария Цветкова-Овсянникова
Themis
Мария Цветкова-Овсянникова
Themis
Сергей Воробьёв
Kizer
Valentin Morozov
Hades
Режиссер Константин Феоктистов
Сценарист Александра Шоха, Александр Боярский
Композитор Александр Боярский, Георгий Владимирович Жеряков
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 29 декабря 2022
Дата выхода
29 декабря 2022 Россия Вольга
5 января 2023 Азербайджан 6+
29 декабря 2022 Казахстан 6+
29 декабря 2022 Кыргызстан
5 января 2023 Узбекистан 6+
Бюджет 190 000 000 RUR
Сборы в мире $6 696 481
Производство CTB Film Company, Студия анимационного кино «Мельница»
Другие названия
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5, Иван Царевич и Серый Волк 5, Ivan Tsarevits ja hall hunt 5, Prince Ivan and Gray Wolf 5, Іван Княженко та Сірий Вовк 5, Іван Царевич та Сірий Вовк 5, Іван Царевич і Сірий Вовк 5, Ivan Tsarevich i Seryi Volk 2

Рейтинг мультфильма

6.4
Оцените 98 голосов
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2863 В жанре «анимация»  343 В жанре «приключения»  544 В жанре «семейный»  286 В фильмах России  390 В фильмах 2022 года  113
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры мультфильма

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Иван Царевич и Серый Волк 5 - Трейлер
Иван Царевич и Серый Волк 5 Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Иван Царевич и Серый Волк 5

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы разделились. Сильные стороны: качественные визуальные эффекты, юмор и реплики; концовка с Аидом и Фемидой вызывает интерес. Для взрослых и поклонников сериала; семейный просмотр возможен, но детям 14–15 лет шутки понятны. Слабые стороны: слабая проработка сюжета, финал сумбурный, некоторые песни не запоминаются. Общая оценка: смешанная; фильм стоит посмотреть фанатам и взрослым; детям младшего возраста может не подойти.
Саммари составлено ИИ на основе 22 отзывов.

Отзывы о мультфильме

glebgryadkin 1 января 2023, 20:37
Серия полностью сдулась. Сценарий никакой. Саундтреки хуже сценария. Бесконечно унылое гаумно. Жалко потраченное время.
Константин Козлов 2 января 2023, 19:27
Пятый эпизод получился не такой смешной, как четвёртый. Возможно потому, что его писали не сценаристы Квартета И. Не хватало непрерывного полива… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Новости о мультфильме

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5 декабря 2022 22:13 Эффект бабочки влияет на сказочную жизнь в трейлере мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 5» Главные герои попадут в ловушку мультивселенной.
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