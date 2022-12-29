Иван Царевич и Серый Волк 5, 2022

Фильм является продолжением популярной анимационной франшизы о приключениях сказочных персонажей там, не знаю когда. Новая картина – это перезагрузка истории об Иване Царевиче, его преданном товарище Сером Волке и избраннице Василисе, которая меняет все представления о сказочной вселенной.

Никита Ефремов вновь озвучивает Ивана в 5-й части франшизы, которой почти 12 лет. По словам актера, Иван ему искренне симпатичен, потому что он веселый, добрый, солнечный человек, но при этом, как ни странно, довольно ответственный.

Ефремову часто говорят, что внешне герой очень похож на него. Хотя, когда рисовали первый фильм, еще никто не знал, что озвучивать Ивана будет Ефремов. По словам Никиты, он быстро нашел подходящую интонацию.

В 2015 году создатели фильма были отмечены премией «Золотой орел» за лучший анимационный фильм, а годом раньше – премией «Блокбастер» за самый кассовый российский анимационный фильм.

Мультфильм так понравился российским зрителям, что весной 2022 года Банк РФ даже выпустил монеты с портретами персонажей. Ими, кстати, можно расплатиться в магазине или даже оплатить поездку в общественном транспорте. Фанаты картины могли купить как серебряные монеты, так и деньги из недрагоценных металлов номиналом в 3 и 25 рублей.