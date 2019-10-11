Жена художника, 2019

История рассказывает о любви, семье и жертве. Пары проходят несколько этапов отношений, после которых становятся родными людьми, но с приближением старости становится все тяжелее отпускать любимых, смотреть на их страдания.
В фильме демонстрируются не просто семейные узы и сложность совместного пути. Авторы раскрывают проблемы одиночества в браке, преодоления себя, чтобы сохранить и укрепить связь, которая взращивалась годами.
Немаловажной сюжетной составляющей является творчество. Неизлечимая болезнь постепенно забирает у героя не только семью, возлюбленную, друзей, но и искусство, которое было с ним дольше всего остального.
Мощный актерский состав в лице Лены Олин и Брюса Дерна не оставит никого равнодушным. Пожилые актеры блестяще справились со своими ролями: их не пришлось искусственно состаривать, что выглядело бы на экране посредственно.
Основным «действующим лицом» картины представлена болезнь Альцгеймера, которая поражает мозг и разрушает умственные способности человека. Проблема заключается в том, что этот процесс необратим. Драма показывает, как тяжело близким справляться со своими эмоциями и ухаживать за больными.
Мировая премьера фильма состоялась в 2019 году на Международном кинофестивале в Хэмптоне. Режиссер Том Долби получил приз округа Саффолк – грант в размере 3 000 долларов. Годом позже фильм отметили зрители на кинофестивале в Голд-Косте. Также на смотре в Сономе лента победила в номинации «Лучший американский независимый фильм».
Постановщик ленты Том Долби до этого срежиссировал всего один фильм – «Последний уик-энд». Также он занимался продюсерской деятельностью и музыкальной карьерой: записал несколько альбомов и выступил на одной сцене с Дэвидом Боуи.
Помимо режиссуры, Долби стал одним из авторов сценария «Жены художника». В титрах он упоминает родителей, что указывает на личную драму, так как в фильме речь идет о неизлечимой болезни, которой страдают пожилые люди.
Исполнителем главной роли в фильме стал 85-летний Брюс Дерн, обладатель «Золотой пальмовой ветви» за лучшую мужскую роль в фильме «Небраска». Он также является большим поклонником Квентина Тарантино и снялся в трех его картинах: «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный» и «Однажды в… Голливуде».
Заботливая жена, посвятившая всю свою жизнь талантливому художнику, но очень не простому в плане характера мужу, начинает замечать, что ее спутник жизни меняется на глазах. Он начинает забывать имена и события, часто его настроение портится без причины. Жена очень переживает и ищет объяснения этим переменам. Муж активно отказывается от какой-либо помощи, полагая, что вполне способен «обслуживать» себя сам. Но это не так.
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