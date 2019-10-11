Жена художника, 2019

История рассказывает о любви, семье и жертве. Пары проходят несколько этапов отношений, после которых становятся родными людьми, но с приближением старости становится все тяжелее отпускать любимых, смотреть на их страдания.

В фильме демонстрируются не просто семейные узы и сложность совместного пути. Авторы раскрывают проблемы одиночества в браке, преодоления себя, чтобы сохранить и укрепить связь, которая взращивалась годами.

Немаловажной сюжетной составляющей является творчество. Неизлечимая болезнь постепенно забирает у героя не только семью, возлюбленную, друзей, но и искусство, которое было с ним дольше всего остального.

Мощный актерский состав в лице Лены Олин и Брюса Дерна не оставит никого равнодушным. Пожилые актеры блестяще справились со своими ролями: их не пришлось искусственно состаривать, что выглядело бы на экране посредственно.

Основным «действующим лицом» картины представлена болезнь Альцгеймера, которая поражает мозг и разрушает умственные способности человека. Проблема заключается в том, что этот процесс необратим. Драма показывает, как тяжело близким справляться со своими эмоциями и ухаживать за больными.