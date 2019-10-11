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Постер фильма Жена художника
5.9
Жена художника - Дублированный трейлер
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5.9

Жена художника

, 2019
The Artist's Wife
США / драма / 18+
Трогательная драма о женской преданности
Трейлеры
Постер фильма Жена художника
5.9
Жена художника - Дублированный трейлер
Жена художника  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

История рассказывает о любви, семье и жертве. Пары проходят несколько этапов отношений, после которых становятся родными людьми, но с приближением старости становится все тяжелее отпускать любимых, смотреть на их страдания. 

В фильме демонстрируются не просто семейные узы и сложность совместного пути. Авторы раскрывают проблемы одиночества в браке, преодоления себя, чтобы сохранить и укрепить связь, которая взращивалась годами.

Немаловажной сюжетной составляющей является творчество. Неизлечимая болезнь постепенно забирает у героя не только семью, возлюбленную, друзей, но и искусство, которое было с ним дольше всего остального.

Мощный актерский состав в лице Лены Олин и Брюса Дерна не оставит никого равнодушным. Пожилые актеры блестяще справились со своими ролями: их не пришлось искусственно состаривать, что выглядело бы на экране посредственно.

Основным «действующим лицом» картины представлена болезнь Альцгеймера, которая поражает мозг и разрушает умственные способности человека. Проблема заключается в том, что этот процесс необратим. Драма показывает, как тяжело близким справляться со своими эмоциями и ухаживать за больными.

Мировая премьера фильма состоялась в 2019 году на Международном кинофестивале в Хэмптоне. Режиссер Том Долби получил приз округа Саффолк – грант в размере 3 000 долларов. Годом позже фильм отметили зрители на кинофестивале в Голд-Косте. Также на смотре в Сономе лента победила в номинации «Лучший американский независимый фильм».

Постановщик ленты Том Долби до этого срежиссировал всего один фильм – «Последний уик-энд». Также он занимался продюсерской деятельностью и музыкальной карьерой: записал несколько альбомов и выступил на одной сцене с Дэвидом Боуи.

Помимо режиссуры, Долби стал одним из авторов сценария «Жены художника». В титрах он упоминает родителей, что указывает на личную драму, так как в фильме речь идет о неизлечимой болезни, которой страдают пожилые люди.

Исполнителем главной роли в фильме стал 85-летний Брюс Дерн, обладатель «Золотой пальмовой ветви» за лучшую мужскую роль в фильме «Небраска». Он также является большим поклонником Квентина Тарантино и снялся в трех его картинах: «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный» и «Однажды в… Голливуде».

Заботливая жена, посвятившая всю свою жизнь талантливому художнику, но очень не простому в плане характера мужу, начинает замечать, что ее спутник жизни меняется на глазах. Он начинает забывать имена и события, часто его настроение портится без причины. Жена очень переживает и ищет объяснения этим переменам. Муж активно отказывается от какой-либо помощи, полагая, что вполне способен «обслуживать» себя сам. Но это не так.

В ролях

Эван Джогиа
Эван Джогиа
Danny
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Richard
Лена Олин
Лена Олин
Claire
Джульет Райлэнс
Джульет Райлэнс
Angela
Эван Джогиа
Эван Джогиа
Danny
Stefanie Powers
Ada Risi
Кэти Кертин
Кэти Кертин
Joyce
Тоня Пинкинс
Liza Caldwell
Ravi Cabot-Conyers
Gogo
Лукас Хассель
Photographer
Кэрин Уэст
Dr. Sheila Abrams
Lyssa Mandel
Pharmacist
Режиссер Том Долби
Сценарист Nicole Brending, Абди Наземиан, Том Долби
Композитор Джефф Грэйс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 30 апреля 2021
Премьера в мире 11 октября 2019
Дата выхода
14 апреля 2022 Россия Кинологистика 16+
30 апреля 2021 Великобритания
25 сентября 2020 Канада
MPAA R
Сборы в мире $27 097
Производство Water's End Productions, Greyshack Films, Retro-Perspective
Другие названия
The Artist's Wife, Ressamın Karısı, Жена художника, 艺术家的妻子, 画家之妻

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 25 апреля 2022

Трейлеры фильма

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Жена художника - Дублированный трейлер
Жена художника Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

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