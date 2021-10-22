Коати. Легенда джунглей, 2021

Действие картины разворачивается в скрытых от посторонних глаз тропических джунглях Латинской Америки. «Коати» рассказывает историю трех друзей, которые отправляются в путешествие, чтобы спасти свой дом, Землю Ксо, и по пути обнаруживают, что кто угодно может стать героем. Земля Ксо – это место, где встречаются реальность и фантазия, где силы природы переплетаются с магией предков местных жителей и их фольклором.
Среди жителей Ксо можно встретить осиротевшего коати по имени Начи – свободного духом, прирожденного бунтаря и одиночку. Будучи сиротой, Начи научился быть сам по себе. Он всегда полагается только на свой ум и не считает, что ему по жизни нужен кто-то еще. Птица Амая любит Начи, как если бы он был ее собственным сыном, а мудрый черный ягуар по имени Балам общается с Начи как со своим учеником.
Однажды Земле Ксо и его обитателям угрожает серия разрушительных землетрясений. Балам собирает совет, чтобы узнать, какой наилучший путь им предстоит избрать. На этой встрече присутствуют древний священный шаман Земли Ксо броненосец по имени Кокопа, а также умная и хитрая змея Зайна. Когда Кокопа предлагает им остаться и защитить свою землю, Зайна советует Баламу мигрировать на юг и пытается убедить его и всех остальных в том, что Земля Ксо больше не является безопасным местом. Однако на самом деле Зайна жаждет власти и пользуется временным расколом в обществе для своей собственной выгоды, желая заполучить новую землю, которой сможет править.
Начи знает, что Зайне нельзя доверять. Он принимает решение отправиться на собственные поиски. Несмотря на желание Начи проделать это путешествие в одиночку, буйная лягушка по имени Пако и бабочка Ксочи становятся попутчиками главного героя.
Вместе эта троица обнаружит причину землетрясений, воссоединится со своим племенем и восстановит Землю Ксо.
Саундтрек проекта, который был спродюсирован иконой латиноамериканской музыки Марком Энтони совместно с лауреатом премии «Грэмми», продюсером и автором песен Хулио Рейесом Копельо, будет включать 10 оригинальных песен. В их записи приняли участие известные представители латиноамериканской музыки. Саундтрек будет выпущен на лейблах Magnus/Sony Music Latin.
Над фильмом также трудились художник-постановщик Саймон Варела, известный своей работой над анимационным фильмом «В поисках Немо», и консультант по культуре Лигия Вильялобос, работавшая ранее над анимационной картиной «Тайна Коко».
В производстве фильма приняли участие известные испаноязычные продюсеры, музыканты, актеры, комики, которые объединились впервые за пределами Голливуда.
Фильм произведен одновременно на английском и испанском языках, актерами озвучки выступили актриса Адриана Барраса, актеры Джо Манганьелло и Эдуардо Франко, а также актеры-музыканты Эвалуна Монтанер и Себастьян Вилльялобос.
Кинокомпания Timeless Films объявила о продаже прав на анимационный фильм во время Каннского кинофестиваля.
Режиссером анимационного фильма выступил Родриго Перес-Кастро, известный своими работами над картинами «Фердинанд» и «Рио 2».
Производством фильма занималась кинокомпания Upstairs & Los Hijos de Jack Productions.
Актриса София Вергара не только озвучила одного из персонажей в анимационном фильме, но и выступила в качестве исполнительного продюсера вместе с Марком Энтони, Мелиссой Эскобар, Луисом Балагером, Крисом Циммером, Диего Урбано Хосе Нацифом.
Где-то далеко-далеко в таинственных джунглях Амазонии обитают самые удивительные животные. И среди них — обаятельный и очень храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей: прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправится в захватывающее приключение! Вместе им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый, стоит только поднять свой пушистый хвост!