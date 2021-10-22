Коати. Легенда джунглей, 2021

Действие картины разворачивается в скрытых от посторонних глаз тропических джунглях Латинской Америки. «Коати» рассказывает историю трех друзей, которые отправляются в путешествие, чтобы спасти свой дом, Землю Ксо, и по пути обнаруживают, что кто угодно может стать героем. Земля Ксо – это место, где встречаются реальность и фантазия, где силы природы переплетаются с магией предков местных жителей и их фольклором.



Среди жителей Ксо можно встретить осиротевшего коати по имени Начи – свободного духом, прирожденного бунтаря и одиночку. Будучи сиротой, Начи научился быть сам по себе. Он всегда полагается только на свой ум и не считает, что ему по жизни нужен кто-то еще. Птица Амая любит Начи, как если бы он был ее собственным сыном, а мудрый черный ягуар по имени Балам общается с Начи как со своим учеником.

Однажды Земле Ксо и его обитателям угрожает серия разрушительных землетрясений. Балам собирает совет, чтобы узнать, какой наилучший путь им предстоит избрать. На этой встрече присутствуют древний священный шаман Земли Ксо броненосец по имени Кокопа, а также умная и хитрая змея Зайна. Когда Кокопа предлагает им остаться и защитить свою землю, Зайна советует Баламу мигрировать на юг и пытается убедить его и всех остальных в том, что Земля Ксо больше не является безопасным местом. Однако на самом деле Зайна жаждет власти и пользуется временным расколом в обществе для своей собственной выгоды, желая заполучить новую землю, которой сможет править.

Начи знает, что Зайне нельзя доверять. Он принимает решение отправиться на собственные поиски. Несмотря на желание Начи проделать это путешествие в одиночку, буйная лягушка по имени Пако и бабочка Ксочи становятся попутчиками главного героя.

Вместе эта троица обнаружит причину землетрясений, воссоединится со своим племенем и восстановит Землю Ксо.