Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коати. Легенда джунглей Коати. Легенда джунглей
Киноафиша Фильмы Коати. Легенда джунглей
Koati

Коати. Легенда джунглей, 2021

2021 / Мексика
9.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
Мультфильм о жителях джунглей, которые спасают свой дом от разрушения
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 17
Не пойду 5
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие картины разворачивается в скрытых от посторонних глаз тропических джунглях Латинской Америки. «Коати» рассказывает историю трех друзей, которые отправляются в путешествие, чтобы спасти свой дом, Землю Ксо, и по пути обнаруживают, что кто угодно может стать героем. Земля Ксо – это место, где встречаются реальность и фантазия, где силы природы переплетаются с магией предков местных жителей и их фольклором. 

Среди жителей Ксо можно встретить осиротевшего коати по имени Начи – свободного духом, прирожденного бунтаря и одиночку. Будучи сиротой, Начи научился быть сам по себе. Он всегда полагается только на свой ум и не считает, что ему по жизни нужен кто-то еще. Птица Амая любит Начи, как если бы он был ее собственным сыном, а мудрый черный ягуар по имени Балам общается с Начи как со своим учеником.

Однажды Земле Ксо и его обитателям угрожает серия разрушительных землетрясений. Балам собирает совет, чтобы узнать, какой наилучший путь им предстоит избрать. На этой встрече присутствуют древний священный шаман Земли Ксо броненосец по имени Кокопа, а также умная и хитрая змея Зайна. Когда Кокопа предлагает им остаться и защитить свою землю, Зайна советует Баламу мигрировать на юг и пытается убедить его и всех остальных в том, что Земля Ксо больше не является безопасным местом. Однако на самом деле Зайна жаждет власти и пользуется временным расколом в обществе для своей собственной выгоды, желая заполучить новую землю, которой сможет править.

Начи знает, что Зайне нельзя доверять. Он принимает решение отправиться на собственные поиски. Несмотря на желание Начи проделать это путешествие в одиночку, буйная лягушка по имени Пако и бабочка Ксочи становятся попутчиками главного героя.
Вместе эта троица обнаружит причину землетрясений, воссоединится со своим племенем и восстановит Землю Ксо. 

 

Саундтрек проекта, который был спродюсирован иконой латиноамериканской музыки Марком Энтони совместно с лауреатом премии «Грэмми», продюсером и автором песен Хулио Рейесом Копельо, будет включать 10 оригинальных песен. В их записи приняли участие известные представители латиноамериканской музыки. Саундтрек будет выпущен на лейблах Magnus/Sony Music Latin.

Над фильмом также трудились художник-постановщик Саймон Варела, известный своей работой над анимационным фильмом «В поисках Немо», и консультант по культуре Лигия Вильялобос, работавшая ранее над анимационной картиной «Тайна Коко».

В производстве фильма приняли участие известные испаноязычные продюсеры, музыканты, актеры, комики, которые объединились впервые за пределами Голливуда. 

Фильм произведен одновременно на английском и испанском языках, актерами озвучки выступили актриса Адриана Барраса, актеры Джо Манганьелло и Эдуардо Франко, а также актеры-музыканты Эвалуна Монтанер и Себастьян Вилльялобос. 

Кинокомпания Timeless Films объявила о продаже прав на анимационный фильм во время Каннского кинофестиваля. 

Режиссером анимационного фильма выступил Родриго Перес-Кастро, известный своими работами над картинами «Фердинанд» и «Рио 2».

Производством фильма занималась кинокомпания Upstairs & Los Hijos de Jack Productions. 

Актриса София Вергара не только озвучила одного из персонажей в анимационном фильме, но и выступила в качестве исполнительного продюсера вместе с Марком Энтони, Мелиссой Эскобар, Луисом Балагером, Крисом Циммером, Диего Урбано Хосе Нацифом.

Где-то далеко-далеко в таинственных джунглях Амазонии обитают самые удивительные животные. И среди них — обаятельный и очень храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей: прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправится в захватывающее приключение! Вместе им предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый, стоит только поднять свой пушистый хвост!

9.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 июня 2022
Премьера в мире 22 октября 2021
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Родриго Перес-Кастро
Родриго Перес-Кастро
В ролях
София Вергара
София Вергара
Джо Манганьелло
Джо Манганьелло
Эдуардо Франко
Эдуардо Франко
Адриана Барраса
Адриана Барраса
Эвалуна Монтанер
Эвалуна Монтанер
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Коати. Легенда джунглей 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Коати. Легенда джунглей смотреть онлайн

Коати. Легенда джунглей
Смотреть
онлайн
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В джунглях далекой Амазонии обитает множество удивительных существ: бабочка Хочи, лягушка Пако и даже загадочный зверек коати по имени Начи. Последний чувствует себя как никогда тоскливо среди других зверей, ведь он – последний представитель своего рода! Стремясь отгородиться от добродушных жителей джунглей, Начи рискует навсегда остаться в одиночестве. Но все меняется, когда любимому острову угрожает опасность – теперь коати и его друзья вынуждены действовать сообща, в…
Читать
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Видео: Марк Энтони рассказал о значении музыки в мультфильме «Коати. Легенда джунглей» После «Энканто» зрителей ждет еще один красочный мультик, основанный на культуре Латинской Америки.
Написать
27 мая 2022 12:44
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши