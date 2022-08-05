Продюсером картины и исполнительницей главной роли стала Ирен Бедард – актриса, известная своим участием в фильмах «Противостояние», «Мир Дикого Запада» и многих других.

Написал сценарий и снял картину Уилл Клипстайн – режиссер и сценарист «Эволюции Эндрю Эндрюса». Также Клипстайн известен в качестве актера.

Декорации вдохновлены культовыми хоррорами, такими как «Полтергейст», «Омен», «Зловещий», «Изгоняющий дьявола», а также фильмами Хичкока. На одном из первых плакатов к фильму изображен мужчина, несущий свой портфель под уличным фонарем, что отсылает к классической ленте Уильяма Фридкина.

Образ главной героини воплотила Мадлен Макгроу, известная ролями в фильмах «Эффект Манделы», «Американский снайпер», «Человек-муравей и Оса» и «Черный телефон».

Съемки проходили в американском штате Миннесота, в массовых сценах участвовали коренные американцы.