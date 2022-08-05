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Постер фильма Проклятая
5.7
Проклятая - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Проклятая
5.7

Проклятая

, 2022
The Harbinger
США / ужасы, детектив, триллер / 18+
Мистический детектив о дочери дьявола
Трейлеры
Постер фильма Проклятая
5.7
Проклятая - Дублированный трейлер
Проклятая  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Продюсером картины и исполнительницей главной роли стала Ирен Бедард – актриса, известная своим участием в фильмах «Противостояние», «Мир Дикого Запада» и многих других.

Написал сценарий и снял картину Уилл Клипстайн – режиссер и сценарист «Эволюции Эндрю Эндрюса». Также Клипстайн известен в качестве актера.

Декорации вдохновлены культовыми хоррорами, такими как «Полтергейст», «Омен», «Зловещий», «Изгоняющий дьявола», а также фильмами Хичкока. На одном из первых плакатов к фильму изображен мужчина, несущий свой портфель под уличным фонарем, что отсылает к классической ленте Уильяма Фридкина.

Образ главной героини воплотила Мадлен Макгроу, известная ролями в фильмах «Эффект Манделы», «Американский снайпер», «Человек-муравей и Оса» и «Черный телефон».

Съемки проходили в американском штате Миннесота, в массовых сценах участвовали коренные американцы.

Цепочка необъяснимых смертей вокруг девочки Розали заставляет ее родителей провести обряд экзорцизма. Однако, они не догадываются, что их ребенок является предвестницей Армагеддона и дочерью самого дьявола, его совершенным творением, способным разрушить этот мир.

В ролях

Мадлен МакГроу
Мадлен МакГроу
Rosalie Snyder
Тил Редманн
Тил Редманн
Dr. Emily Warren
Ирен Бедард
Ирен Бедард
Floating Hawk
Стив Монро
Стив Монро
John Driscoll
Рик Мора
Рик Мора
Уилл Клипстайн
Уилл Клипстайн
Daniel Snyder
Amanda MacDonald
Theresa Snyder
Чарльз Хаббелл
Luc
Vincent Duvall-DePasquale
Detective Tracy Hennings
Jamie Bozian
Harlan Lester
Брюс Боне
Creepy Man
Режиссер Уилл Клипстайн
Сценарист Уилл Клипстайн, Amy Mills
Композитор Chad Olivera
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 18 ноября 2022
Премьера в мире 5 августа 2022
Дата выхода
8 сентября 2022 Россия World Pictures
11 августа 2022 Казахстан
11 августа 2022 Кыргызстан 16+
23 сентября 2022 Латвия 16+
9 сентября 2022 Литва N
MPAA PG-13
Сборы в мире $523 394
Производство Singing River Productions, Veteran Films
Другие названия
The Harbinger, The Curse of Rosalie, La maldición de Rosalie, A Maldição de Rosalie, Opętana, Prakeiktoji, Şeytanın Kızı, Клята, Проклятая

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 17 голосов
3.6 IMDb
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Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Проклятая - Дублированный трейлер
Проклятая Дублированный трейлер
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