Российская премьера фильма состоялась на Московском международном кинофестивале летом 2022 года.
Фильм участвовал в программе Industry Tallinn & Baltic Event в рамках Кинофестиваля в Эстонии 2021 года.
Казахстанско-российская группа решила совместными усилиями снять кино о последнем лете легенды рок-музыки Виктора Цоя, которое совпало с последним летом юности героев и последним летом перед распадом Советского Союза.
Фильм является дебютной полнометражной работой выпускницы мастерской Сергея Соловьева Яны Скопиной. Ранее она вместе с Евгением Костькиным выпустила 15-минутную короткометражную ленту «Белый снег».
Для Алихана Абилдина центральная роль в фильме стала дебютной работой в большом кино. Для Ольги Обумовой это второй актерский опыт. В 2021 году она появилась в небольшой роли в многосерийном проекте Happy EndЕвгения Сангаджиева.
История одного лета 1990 года в казахском многонациональном дворе. Из окон звучит русский рок - музыка перемен. Казахский парнишка Баха, придумав себе сверхчеловека, методом гипноза пытается покорить весь мир и в частности польскую красавицу двора, но не понимает, что сверхчеловек — это он. Получится ли у Бахи обрести себя?
|27 октября 2022
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