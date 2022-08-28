Российская премьера фильма состоялась на Московском международном кинофестивале летом 2022 года.

Фильм участвовал в программе Industry Tallinn & Baltic Event в рамках Кинофестиваля в Эстонии 2021 года.

Казахстанско-российская группа решила совместными усилиями снять кино о последнем лете легенды рок-музыки Виктора Цоя, которое совпало с последним летом юности героев и последним летом перед распадом Советского Союза.

Фильм является дебютной полнометражной работой выпускницы мастерской Сергея Соловьева Яны Скопиной. Ранее она вместе с Евгением Костькиным выпустила 15-минутную короткометражную ленту «Белый снег».

Для Алихана Абилдина центральная роль в фильме стала дебютной работой в большом кино. Для Ольги Обумовой это второй актерский опыт. В 2021 году она появилась в небольшой роли в многосерийном проекте Happy EndЕвгения Сангаджиева.