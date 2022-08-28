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Постер фильма Скоро кончится лето
6.2
Скоро кончится лето - Трейлер
Киноафиша Фильмы Скоро кончится лето
6.2

Скоро кончится лето

, 2022
Skoro konchitsya leto
Россия, Казахстан / драма, комедия / 18+
Драма об уходящей юности и последнем лете перед распадом СССР
Трейлеры
Постер фильма Скоро кончится лето
6.2
Скоро кончится лето - Трейлер
Скоро кончится лето  Трейлер

Факты

О фильме

Российская премьера фильма состоялась на Московском международном кинофестивале летом 2022 года. 

Фильм участвовал в программе Industry Tallinn & Baltic Event в рамках Кинофестиваля в Эстонии 2021 года.

Казахстанско-российская группа решила совместными усилиями снять кино о последнем лете легенды рок-музыки Виктора Цоя, которое совпало с последним летом юности героев и последним летом перед распадом Советского Союза.

Фильм является дебютной полнометражной работой выпускницы мастерской Сергея Соловьева Яны Скопиной. Ранее она вместе с Евгением Костькиным выпустила 15-минутную короткометражную ленту «Белый снег».

Для Алихана Абилдина центральная роль в фильме стала дебютной работой в большом кино. Для Ольги Обумовой это второй актерский опыт. В 2021 году она появилась в небольшой роли в многосерийном проекте Happy EndЕвгения Сангаджиева.

История одного лета 1990 года в казахском многонациональном дворе. Из окон звучит русский рок - музыка перемен. Казахский парнишка Баха, придумав себе сверхчеловека, методом гипноза пытается покорить весь мир и в частности польскую красавицу двора, но не понимает, что сверхчеловек — это он. Получится ли у Бахи обрести себя?

В ролях

Алихан Абильдин
Алихан Абильдин
Bakha
Ольга Обумова
Ольга Обумова
Berta
Рамазан Ахмедов
Рамазан Ахмедов
Ербол Семкулов
Ербол Семкулов
Yozh
Виолетта Богданова
Tanka
Dina Zhanybekova
Ayka
Режиссер Яна Скопина
Сценарист Яна Скопина, Rodion Golovan
Композитор Анна Соловьева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 28 августа 2022
Дата выхода
27 октября 2022 Россия Пионер
8 декабря 2022 Казахстан 16+
8 декабря 2022 Кыргызстан 18+

Где посмотреть фильм

START
Бюджет 50 000 000 RUR
Сборы в мире $19 670
Производство Кинокульт, Uvent Production
Другие названия
Skoro konchitsya leto, Summer Ends Soon, Скоро кончится лето

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Скоро кончится лето - Трейлер
Скоро кончится лето Трейлер
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Отзывы о фильме

lkyubava 4 ноября 2022, 14:46
Здравствуйте. Очень хотели сходить на этот фильм, но, к сожалению, на сайте пишут, что фильм уже вышел из проката. Насколько я знаю, он должен был… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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