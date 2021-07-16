Нитрам, 2021

Фильм основывается на реальных событиях, которые произошли в Порт-Артуре в 1996 году. При этом история получила художественное воплощение на экране. Интересно, что в картине представлена не только чудовищная бойня, но и события, которые ей предшествовали, – жизнь главного героя, заброшенного и не сомневающегося в том, что он всегда и всюду будет изгоем, а также его встреча с девушкой по имени Хелен.

Прекрасно подобранный актерский состав является еще одной причиной для просмотра картины. Все актеры убедительны в своих ролях. Калеб Лэндри Джонс, воплотивший образ центрального персонажа, награжден за свою роль «Золотой пальмовой ветвью». Многие эксперты отметили высокий уровень его игры и точное попадание в образ.

Создатели фильма пытаются исследовать психологию убийцы, понять поступки и постичь причины, которые побудили 20-летнего уроженца Тасмании к чудовищному деянию. Несмотря на то что в «Нитраме» не показаны насильственные сцены, тяжелая и гнетущая атмосфера сопровождает весь просмотр. История Мартина представлена в мрачных и депрессивных тонах.

Съемка Джермена Макмикинга изобилует подробностями. Внимательный зритель обнаружит множество деталей, которые сложатся в единую картинку и воссоздадут психологический портрет убийцы.