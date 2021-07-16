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Нитрам
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Nitram

Нитрам, 2021

2021 / Австралия
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Фильм основывается на реальных событиях, которые произошли в Порт-Артуре в 1996 году. При этом история получила художественное воплощение на экране. Интересно, что в картине представлена не только чудовищная бойня, но и события, которые ей предшествовали, – жизнь главного героя, заброшенного и не сомневающегося в том, что он всегда и всюду будет изгоем, а также его встреча с девушкой по имени Хелен.

Прекрасно подобранный актерский состав является еще одной причиной для просмотра картины. Все актеры убедительны в своих ролях. Калеб Лэндри Джонс, воплотивший образ центрального персонажа, награжден за свою роль «Золотой пальмовой ветвью». Многие эксперты отметили высокий уровень его игры и точное попадание в образ.

Создатели фильма пытаются исследовать психологию убийцы, понять поступки и постичь причины, которые побудили 20-летнего уроженца Тасмании к чудовищному деянию. Несмотря на то что в «Нитраме» не показаны насильственные сцены, тяжелая и гнетущая атмосфера сопровождает весь просмотр. История Мартина представлена в мрачных и депрессивных тонах.

Съемка Джермена Макмикинга изобилует подробностями. Внимательный зритель обнаружит множество деталей, которые сложатся в единую картинку и воссоздадут психологический портрет убийцы.

Режиссер Джастин Курзель сообщил, что специально для фильма актеру Калебу Лэндри Джонсу из Техаса пришлось провести тщательную работу над своим австралийским акцентом. После того как Калеб приехал в страну, он вынужден был провести некоторое время на карантине. В это время актер повторно посмотрел прогоны Hey Hey It's Saturday (1971), Neighbours (1985) и Home and Away (1988).

Имя центрального персонажа и название картины «Нитрам» в обратном порядке читается как «Мартин». Мартин Брайант — имя реально существующего человека, принимавшего участие в бойне в Порт-Артуре. Он убил 35 и ранил еще около 20 человек в 1996 году на острове Тасмания. Эта резня стала самым масштабным преступлением за всю историю страны.

Компания Screen Tasmania ответила отказом на предложение финансировать картину. Фильм показали только в трех кинотеатрах Хобарта. Государственный кинотеатр Тасмании отказался провести рекламную кампанию и показать трейлер картины.

Интеллектуальный возраст Мартина Брайанта, прототипом которого стал главный герой фильма, оценивался в 11 лет. Его IQ составляет всего 66.

Картина была отобрана для Каннского кинофестиваля и представлена там летом 2021 года.

Мартин Брайант по прозвищу Нитрам — австралиец, который убил 35 и ранил еще почти два десятка человек в 1996 году на острове Тасмания. Эта бойня стала самой масштабной за всю историю Австралии.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 августа 2022
Премьера онлайн 24 ноября 2021
Премьера в мире 16 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Джастин Курзель
Джастин Курзель
В ролях
Калеб Лэндри Джонс
Калеб Лэндри Джонс
Эсси Дэвис
Эсси Дэвис
Энтони ЛаПалья
Энтони ЛаПалья
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нитрам 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Калеб Лэндри Джонс скатывается в психопатию в трейлере драмы «Нитрам» о парне, который расстрелял 35 человек За эту роль актер получил приз на прошлогоднем Каннском кинофестивале.
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11 февраля 2022 12:37
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