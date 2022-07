Нитрам, 2021

Режиссер Джастин Курзель сообщил, что специально для фильма актеру Калебу Лэндри Джонсу из Техаса пришлось провести тщательную работу над своим австралийским акцентом. После того как Калеб приехал в страну, он вынужден был провести некоторое время на карантине. В это время актер повторно посмотрел прогоны Hey Hey It's Saturday (1971), Neighbours (1985) и Home and Away (1988).

Имя центрального персонажа и название картины «Нитрам» в обратном порядке читается как «Мартин». Мартин Брайант — имя реально существующего человека, принимавшего участие в бойне в Порт-Артуре. Он убил 35 и ранил еще около 20 человек в 1996 году на острове Тасмания. Эта резня стала самым масштабным преступлением за всю историю страны.

Компания Screen Tasmania ответила отказом на предложение финансировать картину. Фильм показали только в трех кинотеатрах Хобарта. Государственный кинотеатр Тасмании отказался провести рекламную кампанию и показать трейлер картины.

Интеллектуальный возраст Мартина Брайанта, прототипом которого стал главный герой фильма, оценивался в 11 лет. Его IQ составляет всего 66.

Картина была отобрана для Каннского кинофестиваля и представлена там летом 2021 года.