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, 2022
Rimembeo
Южная Корея / боевик, драма / 18+
Корейская остросюжетная драма о мести за смерть близких
Трейлеры
Постер фильма Помнить
7.0
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Факты

О фильме

Премьерный показ картины состоялся на 42-м Международном кинофестивале на Гавайях.

Предварительно фильм был продан в 115 стран, включая Францию, Россию, Индию, Гонконг, Вьетнам, Малайзию, Тайвань и Сингапур.

Режиссер Ли Иль-хён отметил, что во время работы над фильмом ставил себе задачу преодолеть разрыв между поколениями, между двумя людьми.

Актер Ли Сон Мин так вжился в образ Пиль-джу, что, оказавшись в гриме при посторонних, был ошибочно принят за 80-летнего человека.

На пальцах 80-летнего старика с болезнью Альцгеймера вытатуированы имена. Это имена людей, которых он считает виновными в гибели своей семьи во времена японской оккупации. Вместе с молодым напарником он отправляется в путешествие, цель которого — убить виновных одного за другим.

В ролях

Ли Сон-мин
Ли Сон-мин
Pil-joo
Нам Джу-хёк
Нам Джу-хёк
In-gyu
Чон Ман-щик
Чон Ман-щик
Detective Kang Yeong-sik
Чон Сун-вон
Чон Сун-вон
Ли Сын-джун
Ли Сын-джун
Пак Кын-хён
Kim Chi-deok
Юн Джэ-мун
Kim Moo-jin
Мун Чхан-гиль
Professor Yang
Ли Чхан-джик
Veterans' association #1
Jeong Han-bin
Detective Choi
Ким Хон-пха
Ким Хон-пха
Director Seo
Koo Ja-keon
College student
Режиссер Ли Иль-хён
Сценарист Ли Иль-хён
Композитор Sang-Jun Hwang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 ноября 2023
Премьера в мире 26 октября 2022
Дата выхода
8 декабря 2022 Россия ПРОвзгляд
17 ноября 2022 Гонконг
8 декабря 2022 Казахстан 18+
8 декабря 2022 Кыргызстан 16+
18 ноября 2022 Тайвань 15
8 декабря 2022 Узбекистан 18+
26 октября 2022 Южная Корея 15
1 сентября 2023 Япония G

Где посмотреть фильм

START, ИВИ
Сборы в мире $3 062 941
Производство CJ ENM Co., Moonlight Film
Другие названия
Rimembeo, Remember, Помнить, Limembeo, Vingança pelo Passado, Пам'ятати, 厄憶追凶, 復讐の記憶, 我记得, 記憶。復仇, به یاد داشته باش, به خاطر بیار, به یاد بیاور

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 18 голосов
6.8 IMDb
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Обновлено 25 февраля 2026

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Наша рецензия

Очередной южнокорейский триллер о мести.
Очередной южнокорейский триллер о мести. Хан Пхиль Чжу по прозвищу Фредди – восьмидесятилетний старик с опухолью мозга и прогрессирующей деменцией, у которого умерла жена. Прежде чем отойти в мир иной, вдовец решает отомстить всем тем, кто был повинен в гибели его семьи свыше полувека назад. Вытатуировав имена врагов на пальцах, бывший военнослужащий убивает их одного за другим, не оставляя никаких следов. Но сможет ли он осуществить план прежде, чем память исчезнет навсегда? «Помнить» – вольный ремейк…
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