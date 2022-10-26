Премьерный показ картины состоялся на 42-м Международном кинофестивале на Гавайях.

Предварительно фильм был продан в 115 стран, включая Францию, Россию, Индию, Гонконг, Вьетнам, Малайзию, Тайвань и Сингапур.

Режиссер Ли Иль-хён отметил, что во время работы над фильмом ставил себе задачу преодолеть разрыв между поколениями, между двумя людьми.

Актер Ли Сон Мин так вжился в образ Пиль-джу, что, оказавшись в гриме при посторонних, был ошибочно принят за 80-летнего человека.