Премьерный показ картины состоялся на 42-м Международном кинофестивале на Гавайях.
Предварительно фильм был продан в 115 стран, включая Францию, Россию, Индию, Гонконг, Вьетнам, Малайзию, Тайвань и Сингапур.
Режиссер Ли Иль-хён отметил, что во время работы над фильмом ставил себе задачу преодолеть разрыв между поколениями, между двумя людьми.
Актер Ли Сон Мин так вжился в образ Пиль-джу, что, оказавшись в гриме при посторонних, был ошибочно принят за 80-летнего человека.
На пальцах 80-летнего старика с болезнью Альцгеймера вытатуированы имена. Это имена людей, которых он считает виновными в гибели своей семьи во времена японской оккупации. Вместе с молодым напарником он отправляется в путешествие, цель которого — убить виновных одного за другим.
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