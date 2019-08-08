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Королевские каникулы Королевские каникулы
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Trouble

Королевские каникулы, 2018

2018 / Канада / США
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16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Избалованный пес учится выживать на улицах большого города.
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Анимационная семейная комедия от режиссера Кевина Джонсона, это его первый полнометражный проект. Свои голоса мультяшным героям подарили Ди Брэдли Бейкер, Кевин Чэмберлин и Колби Лопес.

В центре сюжета находится избалованный пес, волею судьбы оказавшийся на улице. Чтобы вернуться к безбедному существованию ему предстоит преодолеть множество трудностей и впервые в жизни завести друзей.

- Актер Ди Брэдли Бейкер имеет огромный опыт озвучивания, в числе его самых известных работ «Гномы в доме», «Распрекрасный принц» и «Рыбка Поньо на утесе».

Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.

6.0 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера онлайн 16 декабря 2019
Премьера в мире 8 августа 2019
Возраст 6+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Кевин Джонсон
В ролях
Кевин Чэмберлин
Кевин Чэмберлин
Колби Лопес
Колби Лопес
Джейсон Мраз
Джейсон Мраз
Биг Шон
Биг Шон
Снуп Догг
Снуп Догг
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Королевские каникулы 5 постеров
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Королевские каникулы
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за 1 рубль
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Небольшой песик по имени Принц живет беззаботной жизнью в комфортабельном особняке. Но его хозяйка, богатая тетушка, вскоре умирает, и привилегии Принца в виде любимого массажа, бесконечных вкусняшек, педантичного ухода за его шерсткой и исполнения всех его прихотей, резко заканчиваются. Новые предполагаемые наследники ― молодая двуличная парочка, они и не собираются ухаживать за тетушкиным любимцем. В итоге Принц оказывается на улице, в большом незнакомом мире, где ему предстоит научится жить…
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Евгений Хед 27 марта 2022, 12:04
Очень пожалел что сходили с детьми, мульт не понравился очень слабо(
Евгений Хед 27 марта 2022, 12:07
Проще посмотреть канал карусель Фиксиков,
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16 голосов
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