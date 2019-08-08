Королевские каникулы, 2018

Анимационная семейная комедия от режиссера Кевина Джонсона, это его первый полнометражный проект. Свои голоса мультяшным героям подарили Ди Брэдли Бейкер, Кевин Чэмберлин и Колби Лопес.
В центре сюжета находится избалованный пес, волею судьбы оказавшийся на улице. Чтобы вернуться к безбедному существованию ему предстоит преодолеть множество трудностей и впервые в жизни завести друзей.
- Актер Ди Брэдли Бейкер имеет огромный опыт озвучивания, в числе его самых известных работ «Гномы в доме», «Распрекрасный принц» и «Рыбка Поньо на утесе».
Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.