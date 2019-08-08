Королевские каникулы, 2018

Анимационная семейная комедия от режиссера Кевина Джонсона, это его первый полнометражный проект. Свои голоса мультяшным героям подарили Ди Брэдли Бейкер, Кевин Чэмберлин и Колби Лопес.

В центре сюжета находится избалованный пес, волею судьбы оказавшийся на улице. Чтобы вернуться к безбедному существованию ему предстоит преодолеть множество трудностей и впервые в жизни завести друзей.