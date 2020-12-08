Чемпион из Освенцима, 2020

«Чемпион из Освенцима» — пронзительная драма, которая придется по душе даже тем зрителям, которые не интересуются боксом.

Выдающаяся актерская работа Петра Гловацкого, одного из наиболее востребованных польских актеров современности. Ему удалось вжиться в роль прославленного бойца и достичь не только визуального сходства, но и воспроизвести на экране его неугасающую волю к победе. Вопреки нечеловеческим условиям, легендарный Тадеуш Петшиковский продолжал сражаться с лучшими боксерами Германии, ведь от этого зависела жизнь его собратьев по несчастью.

Кинокартина «Чемпион из Освенцима» приоткроет страницу истории, практически неизвестную за пределами Польши. Удивительно, но подвиги Тадеуша Петшиковского легли в основу полнометражного кино впервые.

Качественно поставленные бои, которые впечатлят всех поклонников спортивного жанра. Над их хореографией работали знаменитые боксеры, а также историки, общими усилиями воссоздавшие поединки в концентрационных лагерях с максимальной аутентичностью.

Детальное воссоздание эпохи Второй мировой войны. Специально для фильма были построены декорации Освенцима, а также использовалась исторически достоверная военная атрибутика.