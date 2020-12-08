Чемпион из Освенцима, 2020

«Чемпион из Освенцима» — пронзительная драма, которая придется по душе даже тем зрителям, которые не интересуются боксом.
Выдающаяся актерская работа Петра Гловацкого, одного из наиболее востребованных польских актеров современности. Ему удалось вжиться в роль прославленного бойца и достичь не только визуального сходства, но и воспроизвести на экране его неугасающую волю к победе. Вопреки нечеловеческим условиям, легендарный Тадеуш Петшиковский продолжал сражаться с лучшими боксерами Германии, ведь от этого зависела жизнь его собратьев по несчастью.
Кинокартина «Чемпион из Освенцима» приоткроет страницу истории, практически неизвестную за пределами Польши. Удивительно, но подвиги Тадеуша Петшиковского легли в основу полнометражного кино впервые.
Качественно поставленные бои, которые впечатлят всех поклонников спортивного жанра. Над их хореографией работали знаменитые боксеры, а также историки, общими усилиями воссоздавшие поединки в концентрационных лагерях с максимальной аутентичностью.
Детальное воссоздание эпохи Второй мировой войны. Специально для фильма были построены декорации Освенцима, а также использовалась исторически достоверная военная атрибутика.
Сюжет кинокартины основан на реальных событиях, происходивших в годы Второй мировой войны. В 1940 году боксер Тадеуш Петшиковский по прозвищу «Тедди» оказался в концентрационном лагере, где одолел немецкого чемпиона. В конечном счете поляк провел около сорока поединков, победив практически во всех. Оказавшись на свободе в 1945 году, Петшиковский посвятил остаток жизни преподаванию физкультуры в школе.
Полнометражный режиссерский дебют Мацея Барчевски, также написавшего к фильму сценарий.
Байопик о Петшиковском был анонсирован в 2019 году, тогда как производство стартовало в январе 2020 года. Изначально спортивная драма должна была выйти на большие экраны 16 октября 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 в кинотеатрах Польши фильм появился лишь 2 августа 2021 года.
Мировая премьера состоялась 8 декабря 2020 года на Фестивале польского кино в городе Гдыне.
Специально для этой роли Петр Гловацкий («Боги», «В темноте») похудел на шестнадцать килограмм. По словам актера, на подготовку ушло несколько месяцев. Гловацкий работал под руководством профессиональных тренеров Конрада Островского и Михала Плюскота.
Перед съемками Петр Гловацкий познакомился с боксером Марианом Басяком, который, как и Тадеуш Петшиковский, являлся учеником легендарного Феликса Штамма.
1940 год. Первый «поезд смерти» заключенных прибывает в недавно созданный концлагерь Освенцим. Среди них — Тадеуш «Тедди» Петшиковский, бывший чемпион Варшавы по боксу. Ради развлечения офицеры лагеря принуждают его сражаться на ринге с другими заключенными, где цена каждого боя — собственная жизнь. Но очередная победа Тедди усиливает веру в то, что фашисты не всесильны. Когда офицеры Освенцима замечают растущее сопротивление, противостояние с властями лагеря становится неизбежным.