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Начать с нуля!, 2020

2020 / Италия
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Комедия о 40-летней итальянке, решившей кардинально изменить свою жизнь
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Причины посмотреть О фильме

Джулии сорок лет, и она живет в суматохе большого города, где каждый день оказывается подверженной всевозможным стрессам. Она постоянно вынуждена бороться против всех: занимая скромную должность менеджера по маркетингу, она уже который год трудится в крупной компании, директором которой является ужасно высокомерный и крайне самовлюбленный мужчина. Жесткий руководитель абсолютно не боится потерять своих сотрудников и не ценит их труд.

Джулия, в свою очередь, не хочет мириться с подобным положением дел. Однако она понятия не имеет, как может поменять сложившуюся ситуацию. К тому же эти проклятые весы всегда показывают одно и то же число, даже если Джулия сидит на строгой диете. Она встречается с талантливым и свободолюбивым художником по имени Раф, в то время как ее бывший парень Оттавио продолжает писать ей странный сообщения, несмотря на то что вскоре планирует жениться на другой. Из-за своей доброты Джулии приходится помогать также наглой и предприимчивой сестре и близкой подруге. Транквилизаторы главная героиня принимает уже давно и чувствует себя совершенно измученной. Однажды в ее офисе появляется молодой инфлюенсер, который может с легкостью сместить ее с работы. После такой встряски главная героиня понимает, что пришло время кардинальных перемен. Теперь все унижения и гнев, которые так долго хранились внутри нее, вырываются наружу. Остается лишь узнать, сможет ли все измениться в жизни Джулии за один миг.

Джулия — менеджер по маркетингу в компании, где босс не ценит верных сотрудников. Бойфренд Джулии, Раф — свободный художник, который ничего не делает по дому. Ее бывший, Оттавио, собирается сыграть свадьбу, но продолжает отправлять ей сообщения по ночам. А подруга Ванесса нагло пользуется ее безотказностью. Когда на работе появляется 20-летняя блогерша с миллионом фолловеров, 40-летняя Джулия понимает, что ее отодвигают на второй план. Устав от своей бестолковой жизни, она решает: «Начну с нуля!»

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера онлайн 18 июня 2020
Премьера в мире 18 июня 2020
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Гуидо Кьеза
Гуидо Кьеза
В ролях
Валентина Лодовини
Валентина Лодовини
Либеро Де Риенцо
Либеро Де Риенцо
Нери Маркоре
Нери Маркоре
Дино Аббрешия
Андреа Писани
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Начать с нуля! 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
19:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты

Начать с нуля! смотреть онлайн

Начать с нуля!
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за 1 рубль
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40-летняя Джулия (Валентина Лодовини) – женщина, добротой которой бесстыдно пользуются окружающие. Бойфренд-художник живет в ее квартире и расплачивается ее банковской картой, пасынок прямо из своей комнаты торгует наркотиками. Бывший возлюбленный пишет романтические сообщения посреди ночи, но при этом планирует свадьбу с другой. Начальник не только не повышает зарплату, но еще и нанимает в помощь героине-маркетологу 20-летнюю блогершу с миллионом подписчиков: якобы та лучше знает, как…
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«Начать с нуля!» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Арбатская
2D, SUB
19:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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