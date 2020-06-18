Начать с нуля!, 2020

Джулии сорок лет, и она живет в суматохе большого города, где каждый день оказывается подверженной всевозможным стрессам. Она постоянно вынуждена бороться против всех: занимая скромную должность менеджера по маркетингу, она уже который год трудится в крупной компании, директором которой является ужасно высокомерный и крайне самовлюбленный мужчина. Жесткий руководитель абсолютно не боится потерять своих сотрудников и не ценит их труд.

Джулия, в свою очередь, не хочет мириться с подобным положением дел. Однако она понятия не имеет, как может поменять сложившуюся ситуацию. К тому же эти проклятые весы всегда показывают одно и то же число, даже если Джулия сидит на строгой диете. Она встречается с талантливым и свободолюбивым художником по имени Раф, в то время как ее бывший парень Оттавио продолжает писать ей странный сообщения, несмотря на то что вскоре планирует жениться на другой. Из-за своей доброты Джулии приходится помогать также наглой и предприимчивой сестре и близкой подруге. Транквилизаторы главная героиня принимает уже давно и чувствует себя совершенно измученной. Однажды в ее офисе появляется молодой инфлюенсер, который может с легкостью сместить ее с работы. После такой встряски главная героиня понимает, что пришло время кардинальных перемен. Теперь все унижения и гнев, которые так долго хранились внутри нее, вырываются наружу. Остается лишь узнать, сможет ли все измениться в жизни Джулии за один миг.