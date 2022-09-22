Барракуда, 2022

Режиссерское кресло занял Ричард Хьюз, для которого этот проект стал дебютной работой в большом кино. Его главной задачей было выделить боевик из других картин аналогичного жанра. «Барракуда» объединяет в себе несколько сюжетных линий, которые связаны между собой.

Сценаристом стал В. Питер Айлиф, ранее работавший над картинами «На гребне волны», «Игры патриотов» и «Под подозрением». В последние годы он занимался короткометражными картинами и документальным кино. Фильм Хьюза стал его возвращением в художественный кинематограф.

Главная роль в картине досталась культовому актеру Антонио Бандерасу. Кандидатами на эту роль также были Дуэйн Джонсон, Уэсли Снайпс, Джейми Фокс и Сэмюэл Л. Джексон. Однако Антонио сообщил, что сюжет «отражает его прошлый жизненный опыт». Он вдохновился историей и убедительно передал характер героя на камеру.

Согласно сценарию, события разворачиваются вечером и ночью, а основным источником света в кадре стали уличные фонари и разноцветные софиты. Таинственная и жутковатая атмосфера картины некоторым образом напоминает картину «Джон Уик», где играл голливудский актер Киану Ривз.

Съемочный процесс проходил в городе Салоники, Греция. Это достаточно оживленный городок, по улицам которого герой Бандераса разъезжал на своей машине Plymouth Barracuda 1971 года.