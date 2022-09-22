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Постер фильма Барракуда
5.8
Барракуда - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Барракуда
5.8

Барракуда

, 2022
The Enforcer
США / боевик, триллер / 18+
Боевик с Антонио Бандерасом о наемнике, бросающем вызов мафии
Трейлеры
Постер фильма Барракуда
5.8
Барракуда - Дублированный трейлер 2
Барракуда  Дублированный трейлер 2

Факты

О фильме

Режиссерское кресло занял Ричард Хьюз, для которого этот проект стал дебютной работой в большом кино. Его главной задачей было выделить боевик из других картин аналогичного жанра. «Барракуда» объединяет в себе несколько сюжетных линий, которые связаны между собой.

Сценаристом стал В. Питер Айлиф, ранее работавший над картинами «На гребне волны», «Игры патриотов» и «Под подозрением». В последние годы он занимался короткометражными картинами и документальным кино. Фильм Хьюза стал его возвращением в художественный кинематограф.

Главная роль в картине досталась культовому актеру Антонио Бандерасу. Кандидатами на эту роль также были Дуэйн Джонсон, Уэсли Снайпс, Джейми Фокс и Сэмюэл Л. Джексон. Однако Антонио сообщил, что сюжет «отражает его прошлый жизненный опыт». Он вдохновился историей и убедительно передал характер героя на камеру.

Согласно сценарию, события разворачиваются вечером и ночью, а основным источником света в кадре стали уличные фонари и разноцветные софиты. Таинственная и жутковатая атмосфера картины некоторым образом напоминает картину «Джон Уик», где играл голливудский актер Киану Ривз.

Съемочный процесс проходил в городе Салоники, Греция. Это достаточно оживленный городок, по улицам которого герой Бандераса разъезжал на своей машине Plymouth Barracuda 1971 года.

В преступном мире все содрогаются от имени «Барракуда». Он — настоящий профессионал своего дела. Но когда жертвой мафии становится невинная 15-летняя девочка, он идет против всех правил и направляет всю ярость на своих же работодателей.

В ролях

Кейт Босуорт
Кейт Босуорт
Estelle
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Cuda
Марк Смит
Марк Смит
Doom
Золи Григгс
Золи Григгс
Billie
Манос Гаврас
Манос Гаврас
Моджиан Ариа
Моджиан Ариа
Stray
Алексис Рен
Lexus
2 Chainz
Freddie
Luke Bouchier
Paycheck
Аарон Коэн
Joe
Кика Джорджиу
Medina
Режиссер Ричард Хьюз
Сценарист W. Peter Iliff
Композитор Giorgio Giampà
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 сентября 2022
Премьера в мире 22 сентября 2022
Дата выхода
22 сентября 2022 Россия Global Film
22 сентября 2022 Азербайджан 18+
6 января 2023 Великобритания 18
22 сентября 2022 Греция K15
28 сентября 2022 Дания
9 декабря 2022 Испания
22 сентября 2022 Казахстан 18+
22 сентября 2022 Кыргызстан 16+
23 сентября 2022 Латвия N16
22 сентября 2022 Португалия M/16
22 сентября 2022 Украина 16+
22 сентября 2022 Швеция 15
MPAA R
Сборы в мире $1 264 605
Производство Born to Burn Films, Millenium Media Group, Millennium Media
Другие названия
The Enforcer, El asesino perfecto, O Assassino Perfeito, A végrehajtó, El protector, Le protecteur, Me'ever La'Khok, Mõjutaja, Omul legii, Pora odkupienia, Το συνδικάτο, Барракуда, Покаяння, 인포서, 終極制裁者, 黑街執法者, Vymahač

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.4 IMDb
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Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Барракуда - Дублированный трейлер 2
Барракуда Дублированный трейлер 2
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Наша рецензия

Антонио Бандерас в роли бандита, у которого пробуждается сердце. &nbsp;
Антонио Бандерас в роли бандита, у которого пробуждается сердце.   Опытный «решала» Куда (Антонио Бандерас), отсидев в тюрьме, возвращается к своей деятельности под началом криминальной авторитетки Эстелль (Кейт Босуорт). Он не особо раскаивается во всем, что делал ранее, но хочет восстановить отношения с дочкой, которая тем не менее отвергает откинувшегося папашу. Расстроенный отец замещает тоску по дочке своеобразно: решает взять под опеку пятнадцатилетнюю Билли (Золи Григгс), которая одна слоняется по улицам Майами. Но очень скоро Золи кто-то…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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