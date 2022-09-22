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Барракуда
The Enforcer
Барракуда, 2022
2022 / США
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Жанр:
боевик
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Год выпуска
2022
Премьера в мире
22 сентября 2022
Прокатчик
Global Film
Режиссер
Ричард Хьюз
В ролях
Кейт Босуорт
Антонио Бандерас
Марк Смит
Золи Григгс
Манос Гаврас
Все актеры и съемочная группа
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