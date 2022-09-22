Барракуда, 2022

Режиссерское кресло занял Ричард Хьюз, для которого этот проект стал дебютной работой в большом кино. Его главной задачей было выделить боевик из других картин аналогичного жанра. «Барракуда» объединяет в себе несколько сюжетных линий, которые связаны между собой.
Сценаристом стал В. Питер Айлиф, ранее работавший над картинами «На гребне волны», «Игры патриотов» и «Под подозрением». В последние годы он занимался короткометражными картинами и документальным кино. Фильм Хьюза стал его возвращением в художественный кинематограф.
Главная роль в картине досталась культовому актеру Антонио Бандерасу. Кандидатами на эту роль также были Дуэйн Джонсон, Уэсли Снайпс, Джейми Фокс и Сэмюэл Л. Джексон. Однако Антонио сообщил, что сюжет «отражает его прошлый жизненный опыт». Он вдохновился историей и убедительно передал характер героя на камеру.
Согласно сценарию, события разворачиваются вечером и ночью, а основным источником света в кадре стали уличные фонари и разноцветные софиты. Таинственная и жутковатая атмосфера картины некоторым образом напоминает картину «Джон Уик», где играл голливудский актер Киану Ривз.
Съемочный процесс проходил в городе Салоники, Греция. Это достаточно оживленный городок, по улицам которого герой Бандераса разъезжал на своей машине Plymouth Barracuda 1971 года.
В преступном мире все содрогаются от имени «Барракуда». Он — настоящий профессионал своего дела. Но когда жертвой мафии становится невинная 15-летняя девочка, он идет против всех правил и направляет всю ярость на своих же работодателей.
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Концовка трогательна
Сюжет понятен