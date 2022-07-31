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Море страха
Into the Deep
Море страха, 2022
2022 / Великобритания
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Рейтинг IMDb: 4.5
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Жанр:
триллер
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4.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
6 октября 2022
Премьера онлайн
31 июля 2022
Премьера в мире
31 июля 2022
Возраст
18+
Прокатчик
World Pictures
Режиссер
Кейт Кокс
В ролях
Элла-Рэй Смит
Мэттью Даддарио
Джессика Александр
Никкита Чадха
Джек Моррис
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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