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Море страха Море страха
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Into the Deep

Море страха, 2022

2022 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 6 октября 2022
Премьера онлайн 31 июля 2022
Премьера в мире 31 июля 2022
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Кейт Кокс
В ролях
Элла-Рэй Смит
Элла-Рэй Смит
Мэттью Даддарио
Мэттью Даддарио
Джессика Александр
Джессика Александр
Никкита Чадха
Джек Моррис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Море страха 2 постера
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Вышка
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