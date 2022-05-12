Дышите свободно, 2022

Сюжет ленты разворачивается вокруг парня по имени Илья. Из-за заикания главный герой не может устроить карьеру и даже личную жизнь. В итоге он обращается за помощью к известному врачу Черкасовой, в надежде, что та решит его проблемы. Во время курса реабилитации Илья знакомится с девушкой и влюбляется в нее. Однако он не подозревает о том, что Черкасова тоже ему симпатизирует. «Дышите свободно» понравится всем поклонникам отечественного кино, а также тем, кто любит нетривиальные романтические фильмы.
Режиссером и сценаристом «Дышите свободно» выступил Сергей Бодров-старший, двукратный номинант на «Оскар», любимый российскими зрителями по фильмам «Сестры», «Монгол», «Медвежий поцелуй» и многим другим.
Главную мужскую роль в комедии исполнил россиянин Евгений Ткачук, известный зрителям по таким фильмам, как «Дочь», «Зимний путь», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и многим другим.
Главную женскую роль в «Дышите свободно» исполнила Полина Пушкарук. Начинающая актриса запомнилась россиянам по своим работам в картинах «Хэппи-Энд», «Я не вернусь». Ее также можно увидеть в сериалах «Тихий Дон», «Молодая гвардия».
Продюсером «Дышите свободно» выступил Сергей Сельянов, приложивший руку к производству таких проектов, как «Брат» и «Брат 2», «Барбоскины на даче», «Царевны».
Известно, что съемки фильма «Дышите свободно» прошли на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в середине июля прошлого года. Изначально прокатом мелодрамы должна была заниматься компания Sony, но впоследствии ей пришлось передать права на показ.
Доктора Черкасову в фильме сыграла российская актриса Полина Агуреева, обладательница почетной премии «Золотой орел», снявшаяся в таких картинах, как «Долгое прощание», «Ликвидация» и многих других.
Новым российским прокатчиком «Дышите свободно» стала компания «Наше кино», которая фокусируется на производстве и распространении отечественного кинематографа. В частности, не так давно «Наше кино» приобрела права на повторный показ «Бумера» и его сиквела.
Исполнившая главную женскую роль в фильме Полина Пушкарук является обладательницей международной премии «Созвездие» за свою работу в драме «Я не вернусь». Евгений Ткачук также за свое творчество был дважды номинирован на российскую кинопремию «Ника».
Известно, что «Дышите свободно» был снят при непосредственной поддержке Министерства культуры нашей страны.
Илья сильно заикается, и это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь — молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.
|12 мая 2022
|Россия
|Наше кино