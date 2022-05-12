Дышите свободно, 2022

Сюжет ленты разворачивается вокруг парня по имени Илья. Из-за заикания главный герой не может устроить карьеру и даже личную жизнь. В итоге он обращается за помощью к известному врачу Черкасовой, в надежде, что та решит его проблемы. Во время курса реабилитации Илья знакомится с девушкой и влюбляется в нее. Однако он не подозревает о том, что Черкасова тоже ему симпатизирует. «Дышите свободно» понравится всем поклонникам отечественного кино, а также тем, кто любит нетривиальные романтические фильмы.

Режиссером и сценаристом «Дышите свободно» выступил Сергей Бодров-старший, двукратный номинант на «Оскар», любимый российскими зрителями по фильмам «Сестры», «Монгол», «Медвежий поцелуй» и многим другим.

Главную мужскую роль в комедии исполнил россиянин Евгений Ткачук, известный зрителям по таким фильмам, как «Дочь», «Зимний путь», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и многим другим.

Главную женскую роль в «Дышите свободно» исполнила Полина Пушкарук. Начинающая актриса запомнилась россиянам по своим работам в картинах «Хэппи-Энд», «Я не вернусь». Ее также можно увидеть в сериалах «Тихий Дон», «Молодая гвардия».

Продюсером «Дышите свободно» выступил Сергей Сельянов, приложивший руку к производству таких проектов, как «Брат» и «Брат 2», «Барбоскины на даче», «Царевны».