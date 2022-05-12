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Постер фильма Дышите свободно
6.1
Дышите свободно - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дышите свободно
6.1

Дышите свободно

, 2022
Dyshite svobodno
Россия / мелодрама / 18+
Нетривиальная мелодрама Сергея Бодрова о любовном треугольнике
Трейлеры
Постер фильма Дышите свободно
6.1
Дышите свободно - Трейлер
Дышите свободно  Трейлер

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Факты

О фильме

Сюжет ленты разворачивается вокруг парня по имени Илья. Из-за заикания главный герой не может устроить карьеру и даже личную жизнь. В итоге он обращается за помощью к известному врачу Черкасовой, в надежде, что та решит его проблемы. Во время курса реабилитации Илья знакомится с девушкой и влюбляется в нее. Однако он не подозревает о том, что Черкасова тоже ему симпатизирует. «Дышите свободно» понравится всем поклонникам отечественного кино, а также тем, кто любит нетривиальные романтические фильмы.

Режиссером и сценаристом «Дышите свободно» выступил Сергей Бодров-старший, двукратный номинант на «Оскар», любимый российскими зрителями по фильмам «Сестры», «Монгол», «Медвежий поцелуй» и многим другим.

Главную мужскую роль в комедии исполнил россиянин Евгений Ткачук, известный зрителям по таким фильмам, как «Дочь», «Зимний путь», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и многим другим.

Главную женскую роль в «Дышите свободно» исполнила Полина Пушкарук. Начинающая актриса запомнилась россиянам по своим работам в картинах «Хэппи-Энд», «Я не вернусь». Ее также можно увидеть в сериалах «Тихий Дон», «Молодая гвардия».

Продюсером «Дышите свободно» выступил Сергей Сельянов, приложивший руку к производству таких проектов, как «Брат» и «Брат 2», «Барбоскины на даче», «Царевны».

Известно, что съемки фильма «Дышите свободно» прошли на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в середине июля прошлого года. Изначально прокатом мелодрамы должна была заниматься компания Sony, но впоследствии ей пришлось передать права на показ.

Доктора Черкасову в фильме сыграла российская актриса Полина Агуреева, обладательница почетной премии «Золотой орел», снявшаяся в таких картинах, как «Долгое прощание», «Ликвидация» и многих других.

Новым российским прокатчиком «Дышите свободно» стала компания «Наше кино», которая фокусируется на производстве и распространении отечественного кинематографа. В частности, не так давно «Наше кино» приобрела права на повторный показ «Бумера» и его сиквела.

Исполнившая главную женскую роль в фильме Полина Пушкарук является обладательницей международной премии «Созвездие» за свою работу в драме «Я не вернусь». Евгений Ткачук также за свое творчество был дважды номинирован на российскую кинопремию «Ника».

Известно, что «Дышите свободно» был снят при непосредственной поддержке Министерства культуры нашей страны.

Илья сильно заикается, и это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь — молодую девушку Веру. Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.

В ролях

Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Cherkasov
Полина Пушкарук
Полина Пушкарук
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Кристи Шнайдер
Кристи Шнайдер
Ilya Barinov
Trener tsigun
Илья Дель
Илья Дель
Gena
Denis Fomichev
Pyanyy drug kliyenta
Kirill Gusev
Shef-povar
Иван Капорин
Иван Капорин
Okhrannik
Olga Karlenko
Sosedka
Anatoliy Kondyubov
Karamazov
Режиссер Сергей Бодров
Сценарист Сергей Бодров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 12 мая 2022
Дата выхода
12 мая 2022 Россия Наше кино
Сборы в мире $30 963
Производство CTB Film Company, Globus Film Studio
Другие названия
Dyshite svobodno, Breathe Easy, Дышите свободно

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Дышите свободно - Трейлер
Дышите свободно Трейлер
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Отзывы о фильме

Елизавета Савина 15 мая 2022, 19:06
Прекрасный атмосферный неглянцево драмо-романтический фильм, снятый в современном чудесном Санкт-Петербурге. Игра актёров просто ошеломляет! Я… Читать дальше…
Сергей Сарбаев 18 мая 2022, 01:40
Чтобы понять что за фильм - можете включить "Русский роман" или любой фильм/сериал на канале "Россия" отличий ровно 0, не советую если вы не любитель подобных фильмов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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