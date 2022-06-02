Рэпер, 2022

Данный фильм скорее можно отнести к жанру криминальной драмы. Впрочем, он будет интересен и для любителей музыкального кино. В российском кинематографе эти жанры уже неоднократно пересекались. Криминальная линия есть в музыкальном сериале «Примадонна» и в фильме «Попса».

Картина держит зрителя в напряжении вплоть до заключительных кадров, планомерно раскрывая подробности происходящего. Зрителям следует внимательно следить за сюжетом и не упускать детали. На протяжении всего фильма Рах в своих мечтах о славе и больших деньгах балансирует на опасных гранях.

В ленте встречается много отрицательных персонажей. Главным героем, рэпером-мечтателем Рахом, тоже порой движут не самые благородные мотивы. Однако характеры действующих лиц сложнее и противоречивее, чем может показаться на первый взгляд. Они меняются по ходу повествования, как и их помыслы. На финал истории указывает множество деталей.

В картине раскрывается сразу несколько тем, начиная от яростного стремления главного героя добиться успеха и заканчивая беспощадностью и циничностью людей. Каждый герой руководствуется своими мотивами, а по мере развития сюжета можно посмотреть на многие ситуации под разным ракурсом.