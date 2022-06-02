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Рэпер, 2022

2022 / Россия
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Драма о молодом рэпере, который готов на все ради путевки в большой мир
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Причины посмотреть Факты О фильме

Данный фильм скорее можно отнести к жанру криминальной драмы. Впрочем, он будет интересен и для любителей музыкального кино. В российском кинематографе эти жанры уже неоднократно пересекались. Криминальная линия есть в музыкальном сериале «Примадонна» и в фильме «Попса».

Картина держит зрителя в напряжении вплоть до заключительных кадров, планомерно раскрывая подробности происходящего. Зрителям следует внимательно следить за сюжетом и не упускать детали. На протяжении всего фильма Рах в своих мечтах о славе и больших деньгах балансирует на опасных гранях.

В ленте встречается много отрицательных персонажей. Главным героем, рэпером-мечтателем Рахом, тоже порой движут не самые благородные мотивы. Однако характеры действующих лиц сложнее и противоречивее, чем может показаться на первый взгляд. Они меняются по ходу повествования, как и их помыслы. На финал истории указывает множество деталей.

В картине раскрывается сразу несколько тем, начиная от яростного стремления главного героя добиться успеха и заканчивая беспощадностью и циничностью людей. Каждый герой руководствуется своими мотивами, а по мере развития сюжета можно посмотреть на многие ситуации под разным ракурсом.

В качестве режиссера, сценариста, продюсера и оператора выступил Стас Крючков. Ранее он получил широкую известность, сняв документальный фильм «Пастор» о реабилитационном центре для бывших алкоголиков и наркоманов. После выхода фильма Крючкова судили по статье 20.3 за демонстрацию символики АУЕ, но режиссеру удалось обжаловать судебное постановление.

Картина «Рэпер» отснята целиком в городе Сургут, съемочный процесс длился около полугода. Участие в съемках принимали актеры местного театра и училища, постпродакшен также проводился в этом городе.

Идея фильма возникла еще в 2018 году. Оригинальным замыслом было снять многосерийный проект, создатели фильма записали несколько серий. Но из-за затяжного процесса производства и нехватки финансирования от проекта пришлось отказаться. В 2021 году было принято решение создать полнометражную ленту.

Одну из центральных ролей сыграл молодой узбекский актер Азиз Султанов. Он получил известность после выхода двух частей фильма «Мальчики в небе» в начале нулевых. Азиз сыграл главного героя Джавахара.

Молодой рэпер Рах готовится к сольному концерту и мечтает уехать из маленького города. Вместе со своим другом по прозвищу Грех он готов пойти на всё ради успеха. Но что на самом деле нужно Раху? По какому пути он пойдёт дальше: справится или станет лишь пешкой в игре преступной группировки?

мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 2 июня 2022
Премьера в мире 2 июня 2022
Возраст 18+
Прокатчик Cinemaus Studio
Режиссер
Стас Крючков
Стас Крючков
В ролях
Азиз Султанов
Азиз Султанов
Антон Волков
Валерия Трухина
Валерия Трухина
Атхам Султанов
Сергей Акуленко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рэпер 1 постер
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Рэпер
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