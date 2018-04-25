Поскольку это семейный фильм, рассчитанный на детей, тему собачьих боев создатели раскрывают с предельной осторожностью. Кадры, которые появятся на экране, лишены жестокости и не должны расстроить маленьких зрителей.

Съемочный процесс проходил в Канзас-Сити, а также американском штате Миссури.

Постановщиком картины стал американский продюсер, сценарист, монтажер, писатель и режиссер Патрик Ри. В его фильмографии свыше 40 картин, среди которых хоррор «Месть волчицы» (2020), драма «Рождество в замке» (2019) и лента «Самый лучший друг» (2018), главным героем которой тоже стал пес породы немецкая овчарка.