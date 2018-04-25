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Самый лучший друг, 2018

2018 / США
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Семейный фильм о бойцовской собаке, которая обретает любящую семью
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Факты О фильме

Поскольку это семейный фильм, рассчитанный на детей, тему собачьих боев создатели раскрывают с предельной осторожностью. Кадры, которые появятся на экране, лишены жестокости и не должны расстроить маленьких зрителей.

Съемочный процесс проходил в Канзас-Сити, а также американском штате Миссури.

Постановщиком картины стал американский продюсер, сценарист, монтажер, писатель и режиссер Патрик Ри. В его фильмографии свыше 40 картин, среди которых хоррор «Месть волчицы» (2020), драма «Рождество в замке» (2019) и лента «Самый лучший друг» (2018), главным героем которой тоже стал пес породы немецкая овчарка.

Сбежав с подпольных собачьих боев, израненный пес встречает новых друзей и получает второй шанс обрести семью.

5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 июля 2022
Премьера в мире 25 апреля 2018
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Патрик Ри
Патрик Ри
В ролях
Райан О’Нан
Райан О’Нан
Джозеф Андерсон
Джозеф Андерсон
Мэган Флинн
Мэган Флинн
Фрэнк Окли III
Фрэнк Окли III
Тревор Мартин
Тревор Мартин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Самый лучший друг 2 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Coperto-Cinema
11:00 16:10
Mori Cinema Кунцево
10:40 от 250 ₽ 14:10 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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Кадры из фильма Все кадры
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«Самый лучший друг» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Coperto-Cinema Москва, Покровский бульвар,5
2D
11:00 16:10
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
10:40 от 250 ₽ 14:10 от 250 ₽
Prime Cinema Каховская
2D
12:40 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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