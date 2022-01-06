Звездный разум, 2021

Оператор «Балканского рубежа» Вячеслав Лисневский дебютирует в качестве режиссера и сценариста на большом экране с картиной «Звездный разум». Фантастический триллер расскажет историю астронавтов, от чьих действий зависит будущее целой планеты. Главную роль в фильме исполнит Егор Корешков («Горько!») — он сыграет руководителя команды ученых-астронавтов доктора Стивена Росса.

Сюжет фильма «Звездный разум» расскажет о Земле будущего. Человечество на грани экологической катастрофы — планета истощена, и жить на ней с каждым годом становится все сложнее. Людям нужен новый дом, поэтому лучшие астронавты и ученые со всех континентов активно бороздят космос в поисках планеты с благоприятным климатом.

Поиски приводят в никуда. Ближайшие планеты оказываются не такими гостеприимными. Тем не менее, у человечества все еще есть шанс спастись. Гениальный ученый и доктор Стивен Росс создает установку для терраформирования на других планетах. Он собирает особую экспедицию, чтобы отправиться в космос и привести свою установку в действие.

План ученого оборачивается крахом, когда посреди бескрайнего космоса судно с экспедицией попадает в аварию. На этом неудачи экипажа звездного флота не заканчиваются. С Земли поступает сигнал бедствия, а ракета-носитель из установки терраформирования теряется где-то за пределами Солнечной системы. Теперь героям нужно во что бы то ни стало найти новый дом, даже если на пути предстоит сразиться со злом космического масштаба.