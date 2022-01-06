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Звездный разум Звездный разум
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Звездный разум, 2021

2021 / Россия
5.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Фантастический фильм с Егором Корешковым о космической экспедиции
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Оператор «Балканского рубежа» Вячеслав Лисневский дебютирует в качестве режиссера и сценариста на большом экране с картиной «Звездный разум». Фантастический триллер расскажет историю астронавтов, от чьих действий зависит будущее целой планеты. Главную роль в фильме исполнит Егор Корешков («Горько!») — он сыграет руководителя команды ученых-астронавтов доктора Стивена Росса.  

Сюжет фильма «Звездный разум» расскажет о Земле будущего. Человечество на грани экологической катастрофы — планета истощена, и жить на ней с каждым годом становится все сложнее. Людям нужен новый дом, поэтому лучшие астронавты и ученые со всех континентов активно бороздят космос в поисках планеты с благоприятным климатом.

Поиски приводят в никуда. Ближайшие планеты оказываются не такими гостеприимными. Тем не менее, у человечества все еще есть шанс спастись. Гениальный ученый и доктор Стивен Росс создает установку для терраформирования на других планетах. Он собирает особую экспедицию, чтобы отправиться в космос и привести свою установку в действие.

План ученого оборачивается крахом, когда посреди бескрайнего космоса судно с экспедицией попадает в аварию. На этом неудачи экипажа звездного флота не заканчиваются. С Земли поступает сигнал бедствия, а ракета-носитель из установки терраформирования теряется где-то за пределами Солнечной системы. Теперь героям нужно во что бы то ни стало найти новый дом, даже если на пути предстоит сразиться со злом космического масштаба.

Фильм «Звездный разум» изначально носил другое название — «Проект Gemini», так называлась установка терраформирования доктора Росса.

Съемки картины проходили в России и Казахстане. В России для локаций использовали футуристические интерьеры Москвы, космические сцены снимали в Чарынском каньоне в Алматинской области. Специально для фильма были созданы декорации космического корабля и секретной лаборатории.

«Звездный разум» повествует о мире будущего, поэтому специально для актеров декораторы и костюмеры сшили необычные костюмы, изготовили гаджеты и оружие. Космический корабль был создан с помощью компьютерной графики.

Всего на съемки ушло полтора месяца. Фильм должен был выйти в прокат в апреле 2019 года, но затем кинокомпания перенесла премьеру на ноябрь 2019 года. Теперь премьера назначена на конец 2020 года.

Над картиной работала кинокомпания KINODANZ, теперь известная как KD Studios. «Звездный разум» стал пятым полнометражным фильмом компании. KINODANZ также работали над картинами «За гранью реальности», «Мистическая игра», «Танцы насмерть» и «Эбигейл».     

Участие в фильме «Звездный разум» стало последней ролью актера Александра Кузнецова.

KD Studios планируют показать фильм в рамках европейского кинорынка EFM в Берлине в конце феврале 2020 года.

Последний фильм KD Studios «Эбигейл» провалился в прокате. На картину было выделено 155 миллионов рублей, всего лента собрала 109,59 млн рублей. «Фонд кино» подал на кинокомпанию в суд за растрату денежных средств.

В недалеком будущем вирус, поразивший биосферу, грозит скорой гибелью всему живому на Земле. Космическая миссия отправляется на далекую планету, чтобы создать для людей новый дом в космосе. Однако там астронавтов ждет столкновение с чем-то непостижимым, имеющих на планету собственные планы…

5.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 января 2022
Премьера онлайн 22 февраля 2022
Премьера в мире 6 января 2022
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Вячеслав Лисневский
Вячеслав Лисневский
В ролях
Егор Корешков
Егор Корешков
Алена Константинова
Алена Константинова
Дмитрий Фрид
Дмитрий Фрид
Никита Дювбанов
Никита Дювбанов
Лиза Мартинес
Лиза Мартинес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Звездный разум 5 постеров
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В недалеком будущем мир поразил вирус, вызывающий экологические катастрофы по всей планете — деревья усыхают, вулканы взрываются, горит сажа, рыдают дети. Иными словами, Земля обречена. Но в таянии ледников, как оказалось, есть свои плюсы. В подземной пещере, веками скрытой снегами, ученые нашли таинственную сферу, белую, как шар для боулинга, содержащую в себе надежду на спасение человечества. Ее изучением занимается доктор Стивен Росс (Егор Корешков) и его команда — Ричард…
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dim_a99 16 января 2022, 20:21
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