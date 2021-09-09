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Постер фильма Идеальное ограбление
4.5
Идеальное ограбление - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Идеальное ограбление
4.5

Идеальное ограбление

, 2021
American Night
Италия / боевик, криминал, драма / 18+
Криминальный триллер об искусстве и больших деньгах
Трейлеры
Постер фильма Идеальное ограбление
4.5
Идеальное ограбление - Дублированный трейлер
Идеальное ограбление  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм стал дебютной полнометражной работой итальянского режиссера Алессио Делла Валле, который так же написал сценарий картины. До этого он снимался в рекламных роликах, ставил оперы и писал картины. По словам кинематографиста, он компоновал кадры таким образом, что этот процесс был похож на создание художественного полотна. Также для него была важна работа с цветом. Основными цветами в одежде, декорациях, освещении стали синий, красный и желтый.

Помимо легендарного портрета Мэрлин Монро в исполнении Энди Уорхола, в кадрах можно увидеть произведения Марио Скифано, Туллио Крали, Энтони Момана, Саймона Томпсона и других знаменитых художников.

Саундтрек к картине исполнила известная музыкальная исполнительница Анастейша. Также она появилась в кадре в эпизодической роли. 

Премьерный показ прошел в рамках Венецианского кинофестиваля в 2021 году. 

Алессио Делла Валле сообщил, что Квентин Тарантино не был его вдохновителем, хотя многие сочли фильм похожим на ранние работы великого режиссера. При этом одним из операторов картины был Анджей Секула, который снимал «Бешеных псов» (1992) и «Криминальное чтиво» (1994).

В коррумпированном мире изобразительного искусства Нью-Йорка арт-критик Джон Каплан и беспощадный главарь мафии Майкл Рубино борются за деньги, искусство, власть и любовь.

В ролях

Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
John Kaplan
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Michael Rubino
Паз Вега
Паз Вега
Sarah Flores
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Vincent
Фортунато Серлино
Фортунато Серлино
Shakey
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Lord Samuel Morgan
Alba Ramadani
Olivia
Annabelle Belmondo
Katie
Анастейша
Anastacia
Mara Lane
Asia
Режиссер Алессио Делла Валле
Сценарист Алессио Делла Валле
Композитор Марко Белтрами
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 22 октября 2021
Премьера в мире 9 сентября 2021
Дата выхода
24 ноября 2022 Россия World Pictures
24 ноября 2022 Азербайджан 16+
19 мая 2022 Италия
1 октября 2021 Нидерланды 16

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Производство IAM Production, Martha Production, Pegasus
Другие названия
American Night, Amerikan Gecesi, Amerykańska noc, Noite Americana, Νύχτα στη Νέα Υόρκη, Американская ночь, Идеальное ограбление, 아메리칸 나이트, バイオレンス・ナイト, ペイント・イット・ブラック, 惊魂夺宝, 美国之夜

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 12 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Идеальное ограбление - Дублированный трейлер
Идеальное ограбление Дублированный трейлер
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Идеальное ограбление

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