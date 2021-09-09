Фильм стал дебютной полнометражной работой итальянского режиссера Алессио Делла Валле, который так же написал сценарий картины. До этого он снимался в рекламных роликах, ставил оперы и писал картины. По словам кинематографиста, он компоновал кадры таким образом, что этот процесс был похож на создание художественного полотна. Также для него была важна работа с цветом. Основными цветами в одежде, декорациях, освещении стали синий, красный и желтый.

Помимо легендарного портрета Мэрлин Монро в исполнении Энди Уорхола, в кадрах можно увидеть произведения Марио Скифано, Туллио Крали, Энтони Момана, Саймона Томпсона и других знаменитых художников.

Саундтрек к картине исполнила известная музыкальная исполнительница Анастейша. Также она появилась в кадре в эпизодической роли.

Премьерный показ прошел в рамках Венецианского кинофестиваля в 2021 году.

Алессио Делла Валле сообщил, что Квентин Тарантино не был его вдохновителем, хотя многие сочли фильм похожим на ранние работы великого режиссера. При этом одним из операторов картины был Анджей Секула, который снимал «Бешеных псов» (1992) и «Криминальное чтиво» (1994).