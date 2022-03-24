Финник, 2022

Оригинальный сюжет не только для России, но и для зрителей за рубежом. Анимация позволит юной аудитории пофантазировать о том, что было бы, если бы домовой Финник жил в каждой квартире.
Добрый и смешной мультфильм, который можно смотреть всей семьей. Каждый, даже самый юный зритель, сможет найти для себя в ленте что-то интересное и поразмышлять над происходящим на экране.
Анимация по-другому преподносит легендарные «страшилки» о домовых. В странах СНГ истории про домовых были страшными, а образы хранителей дома описывались как что-то несуразное и неприятное взгляду. В мультфильме они показаны милыми и безопасными чудиками.
Доступный юмор для любой аудитории. Персонажи по-доброму подшучивают друг над другом и обитателями жилищ, что не вызывает негатива. Ситуации дополнены моралью, так что взрослые смогут обсудить с детьми множество моментов из фильма.
Главная героиня, 13-летняя девочка Кристина, показана не только смелой и решительной, но и чуткой к чувствам окружающих. В её компании персонаж Финника добреет и преображается, а их совместные приключения дополняются новыми неожиданными поворотами.
Проект создан студией компьютерной анимации «Петербург», в разработке которой есть множество детских проектов, в том числе «Смешарики», «Малышарики» и другие. Иностранные коллеги отметили, что продукт является качественным и трендовым.
Несмотря на российское производство, анимационную ленту будут транслировать в кинотеатрах по всему миру, благодаря дистрибьютору Sola Media. Фильм покажут в Германии, Великобритании, Скандинавии, Италии, Австралии, Южной Африке, а также в странах СНГ.
В российском прокате персонажи мультфильма будут разговаривать голосами участником TikTok-объединения Dream Team House. В озвучке были задействованы Влад Левский, Артур Бабич, Юджин, а также популярный блогер и артист Даня Милохин.
В разработке сценария участвовал продюсер из США Нил Ландау. Ранее он выступил одним из авторов истории для подросткового сериала 90-х «Тайный мир Алекс Мак».
Лента была снята при помощи трехмерной CGI-анимации, что является самой актуальной технологией при создании полнометражных картин.
Мало кто знает, но в каждом доме живет… свой домовой! Это забавное мохнатое существо тайно обитает в мире людей и хранит домашний очаг. Домовой Финник — добрый, озорной, но немного вредный. Он любит подшутить над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители: на них уловки домового совсем не действуют! Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнает тайны жизни домовых. Тем временем, в их городке начинают происходить странные и пугающие события… Отважной девочке и домовому придется стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти город.
Только в конце интересно было 4/10.