Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Финник Финник
Киноафиша Фильмы Финник

Финник, 2022

2022 / Россия
7.9 Оцените
48 голосов
Написать отзыв
Мультфильм о приключениях забавного и озорного домового
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 113
Не пойду 15
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Оригинальный сюжет не только для России, но и для зрителей за рубежом. Анимация позволит юной аудитории пофантазировать о том, что было бы, если бы домовой Финник жил в каждой квартире.

Добрый и смешной мультфильм, который можно смотреть всей семьей. Каждый, даже самый юный зритель, сможет найти для себя в ленте что-то интересное и поразмышлять над происходящим на экране.

Анимация по-другому преподносит легендарные «страшилки» о домовых. В странах СНГ истории про домовых были страшными, а образы хранителей дома описывались как что-то несуразное и неприятное взгляду. В мультфильме они показаны милыми и безопасными чудиками.

Доступный юмор для любой аудитории. Персонажи по-доброму подшучивают друг над другом и обитателями жилищ, что не вызывает негатива. Ситуации дополнены моралью, так что взрослые смогут обсудить с детьми множество моментов из фильма.

Главная героиня, 13-летняя девочка Кристина, показана не только смелой и решительной, но и чуткой к чувствам окружающих. В её компании персонаж Финника добреет и преображается, а их совместные приключения дополняются новыми неожиданными поворотами.

Проект создан студией компьютерной анимации «Петербург», в разработке которой есть множество детских проектов, в том числе «Смешарики», «Малышарики» и другие. Иностранные коллеги отметили, что продукт является качественным и трендовым.

Несмотря на российское производство, анимационную ленту будут транслировать в кинотеатрах по всему миру, благодаря дистрибьютору Sola Media. Фильм покажут в Германии, Великобритании, Скандинавии, Италии, Австралии, Южной Африке, а также в странах СНГ.

В российском прокате персонажи мультфильма будут разговаривать голосами участником TikTok-объединения Dream Team House. В озвучке были задействованы Влад Левский, Артур Бабич, Юджин, а также популярный блогер и артист Даня Милохин.

В разработке сценария участвовал продюсер из США Нил Ландау. Ранее он выступил одним из авторов истории для подросткового сериала 90-х «Тайный мир Алекс Мак».

Лента была снята при помощи трехмерной CGI-анимации, что является самой актуальной технологией при создании полнометражных картин.

Мало кто знает, но в каждом доме живет… свой домовой! Это забавное мохнатое существо тайно обитает в мире людей и хранит домашний очаг. Домовой Финник — добрый, озорной, но немного вредный. Он любит подшутить над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители: на них уловки домового совсем не действуют! Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнает тайны жизни домовых. Тем временем, в их городке начинают происходить странные и пугающие события… Отважной девочке и домовому придется стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти город.

7.9 Оцените
48 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 24 марта 2022
Премьера в мире 24 марта 2022
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Денис Чернов
Денис Чернов
В ролях
Ида Галич
Ида Галич
Борис Дергачев
Борис Дергачев
Андрей Левин
Андрей Левин
Даня Милохин
Даня Милохин
Александр Гудков
Александр Гудков
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Финник 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Финник смотреть онлайн

Финник
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
☆Ирина Овакимян☆ 28 марта 2022, 09:28
Мультфильм скучный.
Только в конце интересно было 4/10.
valeshkin 9 апреля 2022, 15:22
Смотрели в Вики Синема, ТРЦ Выходной г. Люберцы. Сеанс в 10:40. В зале было человек 20-25. Интересный сюжет с юмором, досмотрели до конца. Вышли из… Читать дальше…
Отзывы Написать
48 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Появились трейлеры российских мультфильмов «Финник» и «Суворов: Великое путешествие» Обе картины выйдут это весной.
Написать
16 марта 2022 13:29
Все новости мультфильма
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер-трейлер
Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши