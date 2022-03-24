Финник, 2022

Оригинальный сюжет не только для России, но и для зрителей за рубежом. Анимация позволит юной аудитории пофантазировать о том, что было бы, если бы домовой Финник жил в каждой квартире.

Добрый и смешной мультфильм, который можно смотреть всей семьей. Каждый, даже самый юный зритель, сможет найти для себя в ленте что-то интересное и поразмышлять над происходящим на экране.

Анимация по-другому преподносит легендарные «страшилки» о домовых. В странах СНГ истории про домовых были страшными, а образы хранителей дома описывались как что-то несуразное и неприятное взгляду. В мультфильме они показаны милыми и безопасными чудиками.

Доступный юмор для любой аудитории. Персонажи по-доброму подшучивают друг над другом и обитателями жилищ, что не вызывает негатива. Ситуации дополнены моралью, так что взрослые смогут обсудить с детьми множество моментов из фильма.

Главная героиня, 13-летняя девочка Кристина, показана не только смелой и решительной, но и чуткой к чувствам окружающих. В её компании персонаж Финника добреет и преображается, а их совместные приключения дополняются новыми неожиданными поворотами.