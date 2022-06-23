Мамочки, 2021

Сюжет рассказывает о четырех женских характерах и судьбах. Подруги каждый день борются с невзгодами жизни и тяготами материнства. Кто-то из них уже несколько раз попробовал себя в роли матери, кто-то только осваивает азы, а кто-то вовсе готовится к появлению нового человека.
Дети и их воспитание – не ключевой момент в сюжете. Героини разбираются в себе, отношениях с мужьями и даже материальными и бытовыми трудностями. Ленту необходимо посмотреть тем, кто считает, что работа «мамой» – это совсем не сложно.
Несмотря на довольно тяжелую и спорную тему материнства, авторы показали ее с разных углов и отразили разные человеческие характеры. При этом зрителям фильм подан под соусом ненавязчивого юмора, чтобы разбавить накал страстей.
Повествование оживляет яркий визуальный ряд и переходы между историями персонажей. Например сцены инфлюэнсера Сары демонстрируются с помощью клипов из фотографий с использованием анимации stop motion. К следующему персонажу картинка переходит уже с другими эффектами, чтобы подчеркнуть его характер.
Авторы ленты создали множество отсылок к популярной культуре на экране. В диалогах персонажей можно проследить упоминания таких картин, как «Терминатор» 1984 года, «Хищник» 1987 года, «Джуниор» 1994 года и другие. Также в ленте есть отсылка к фильму «101 далматинец» 1961 года, так как мать главной героини тайно прозвали именем главного персонажа истории – Круэлла.
Главные роли исполнили чехословацкие актрисы Хана Вагнерова, Петра Гржебичкова, Габриэла Марчинкова и Сандра Новакова. Они сыграли четыре противоположных женских характера: мать-одиночку, будущую мать, женщину в послеродовой депрессии и блогершу. Сандра Новакова также выступила одним из сценаристов проекта совместно с Вандой Заплатилковой.
Картину представила Чехия, а после премьеры проект был куплен для трансляции в России и Словакии. Общие сборы составили порядка 2 млн долларов, не считая российские. Это существенно превысило бюджет ленты.
Режиссером фильма выступил Войцех Моравец. Картина стала его первой международной, так как до этого он снимал исключительно для узкого проката на территории Чехии.
Блогерша, рожающая в прямом эфире; уставшая «яжмать»; мама, которая скоро родит и мать «не в ресурсе» — такие разные и такие похожие. Переплетенные судьбы, взлеты и падения, любовь и ненависть, расставания и возвращения — это и есть жизнь.