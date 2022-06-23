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Мамочки Мамочки
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Matky

Мамочки, 2021

2021 / Чехия
5.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Комедия о том, как непросто быть мамой
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет рассказывает о четырех женских характерах и судьбах. Подруги каждый день борются с невзгодами жизни и тяготами материнства. Кто-то из них уже несколько раз попробовал себя в роли матери, кто-то только осваивает азы, а кто-то вовсе готовится к появлению нового человека.

Дети и их воспитание – не ключевой момент в сюжете. Героини разбираются в себе, отношениях с мужьями и даже материальными и бытовыми трудностями. Ленту необходимо посмотреть тем, кто считает, что работа «мамой» – это совсем не сложно.

Несмотря на довольно тяжелую и спорную тему материнства, авторы показали ее с разных углов и отразили разные человеческие характеры. При этом зрителям фильм подан под соусом ненавязчивого юмора, чтобы разбавить накал страстей.

Повествование оживляет яркий визуальный ряд и переходы между историями персонажей. Например сцены инфлюэнсера Сары демонстрируются с помощью клипов из фотографий с использованием анимации stop motion. К следующему персонажу картинка переходит уже с другими эффектами, чтобы подчеркнуть его характер.

Авторы ленты создали множество отсылок к популярной культуре на экране. В диалогах персонажей можно проследить упоминания таких картин, как «Терминатор» 1984 года, «Хищник» 1987 года, «Джуниор» 1994 года и другие. Также в ленте есть отсылка к фильму «101 далматинец» 1961 года, так как мать главной героини тайно прозвали именем главного персонажа истории – Круэлла.

Главные роли исполнили чехословацкие актрисы Хана Вагнерова, Петра Гржебичкова, Габриэла Марчинкова и Сандра Новакова. Они сыграли четыре противоположных женских характера: мать-одиночку, будущую мать, женщину в послеродовой депрессии и блогершу. Сандра Новакова также выступила одним из сценаристов проекта совместно с Вандой Заплатилковой.

Картину представила Чехия, а после премьеры проект был куплен для трансляции в России и Словакии. Общие сборы составили порядка 2 млн долларов, не считая российские. Это существенно превысило бюджет ленты.

Режиссером фильма выступил Войцех Моравец. Картина стала его первой международной, так как до этого он снимал исключительно для узкого проката на территории Чехии.

Блогерша, рожающая в прямом эфире; уставшая «яжмать»; мама, которая скоро родит и мать «не в ресурсе» — такие разные и такие похожие. Переплетенные судьбы, взлеты и падения, любовь и ненависть, расставания и возвращения — это и есть жизнь.

5.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 июня 2022
Премьера в мире 23 июня 2022
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Войцех Моравец
Войцех Моравец
В ролях
Петра Гржебичкова
Петра Гржебичкова
Габриэла Марчинкова
Габриэла Марчинкова
Иржи Лангмайер
Иржи Лангмайер
Хана Вагнерова
Хана Вагнерова
Сандра Новакова
Сандра Новакова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мамочки 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
martasheremet 23 июня 2022, 12:03
Зарегистрировалась чтобы написать тут. Посмотрела трейлер и что я вижу - милое кино с добрым юмором? Нет! Очередное дно - малодушные… Читать дальше…
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