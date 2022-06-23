Мамочки, 2021

Сюжет рассказывает о четырех женских характерах и судьбах. Подруги каждый день борются с невзгодами жизни и тяготами материнства. Кто-то из них уже несколько раз попробовал себя в роли матери, кто-то только осваивает азы, а кто-то вовсе готовится к появлению нового человека.

Дети и их воспитание – не ключевой момент в сюжете. Героини разбираются в себе, отношениях с мужьями и даже материальными и бытовыми трудностями. Ленту необходимо посмотреть тем, кто считает, что работа «мамой» – это совсем не сложно.

Несмотря на довольно тяжелую и спорную тему материнства, авторы показали ее с разных углов и отразили разные человеческие характеры. При этом зрителям фильм подан под соусом ненавязчивого юмора, чтобы разбавить накал страстей.

Повествование оживляет яркий визуальный ряд и переходы между историями персонажей. Например сцены инфлюэнсера Сары демонстрируются с помощью клипов из фотографий с использованием анимации stop motion. К следующему персонажу картинка переходит уже с другими эффектами, чтобы подчеркнуть его характер.