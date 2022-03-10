Мой сосед Тоторо, 1988

Япония, 1958 год. Профессор Кусакабэ с двумя дочерьми переезжает в деревенский дом, чтобы быть поближе к супруге, которая проходит лечение в местном госпитале. Пока заботы о доме ложатся на плечи старшей сестры Сацуки, младшая Мэй обнаруживает, что в доме водятся маленькие черные существа сусуватари, а по соседству обитают лесные духи Тоторо.
Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным, но добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях.
Мощнейшую индустрию равную по масштабам и… Читать дальше…