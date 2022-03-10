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Мой сосед Тоторо Мой сосед Тоторо
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My Neighbor Totoro / Tonari no Totoro

Мой сосед Тоторо, 1988

1988 / Япония
7.7 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Мультфильм Хаяо Миядзаки о приключениях двух сестер и лесных духов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Япония, 1958 год. Профессор Кусакабэ с двумя дочерьми переезжает в деревенский дом, чтобы быть поближе к супруге, которая проходит лечение в местном госпитале. Пока заботы о доме ложатся на плечи старшей сестры Сацуки, младшая Мэй обнаруживает, что в доме водятся маленькие черные существа сусуватари, а по соседству обитают лесные духи Тоторо.

  • Режиссер мультфильма Хаяо Миядзаки привнес в картину автобиографические детали – например, болезнь матери главных героинь туберкулезом.
  • Имя “Сацуки” с японского переводится как “май”. Сестру Сацуки зовут Мэй, что с английского также переводится как “май”.
  • Хаяо Миядзаки пожертвовал 3 000 000 долларов и права на изображение Тоторо в пользу общества защиты природы своего родного города Токородзава, который в настоящее время является пригородом Токио.
  • Тоторо не являлся традиционным персонажем японской культуры: его полностью придумал Миядзаки.
  • В оригинальном японском прокате мультфильм можно было увидеть в формате сдвоенных показов с лентой “Могила светлячков” (1988), так как прокатчики решили, что самостоятельный релиз “Моего соседа Тоторо” будет слишком рискованным шагом. Изначально мультфильм показал себя не самым удачным образом и полностью окупился только спустя два года благодаря популярности плюшевых игрушек в виде Большого Тоторо.

Сестры Сацуки и Мэй переезжают вместе с папой в деревенский дом. Однажды девочки обнаруживают, что по соседству с ними живут лесные духи — хранители леса во главе со своим могущественным, но добрым повелителем Тоторо. Постепенно Тоторо становится другом девочек, помогая им в их повседневных приключениях.

7.7 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 10 марта 2022
Премьера в мире 16 апреля 1988
Возраст 6+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
В ролях
Норико Хидака
Тика Сакамото
Таниэ Китабаяси
Суми Симамото
Сигэсато Итои
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Мой сосед Тоторо 3 постера
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Мой сосед Тоторо смотреть онлайн

Мой сосед Тоторо
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
ванна 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (kengooryabchik, 21/07/2008 - 17:39:25):Да, в плане настроения и пересечения волшебного и повседневного, но, с феерическим темпераментом… Читать дальше…
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 04/04/2008 - 02:19:20): Согласен, часто (японское) аниме очень сильно переоценивают.

Мощнейшую индустрию равную по масштабам и… Читать дальше…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Перед этим скромным седовласым японцем склоняют головы сильнейшие мира кино, признавая его гениальность не только в нише аниме, но и во всей сфере, что находится под покровительством десятой музы. За более полувека творческой деятельности Хаяо Миядзаке создал из своих работ уникальную мультивселенную: 11 полнометражных фильмов, 16 короткометражек и несколько десятков сериалов, которые переплетаются своими цветовыми схемами и персонажами. Его ценят за острое внимание к деталям, а главное, особую эстетику, которая развивается от картины к картине. Аниме Хаяо Миядзаки хотя и созданы для детей, как утверждает сам автор, но каждому взрослому стоит окунуться в этот мир, где волшебство сосуществует с обыденностью, а реальное может быть необычным и поразительно красивым.
Написать
18 июля 2022 16:47
Студия Ghibli возвела статую в честь персонажей аниме-фильма «Мой сосед Тоторо» Создатели скульптуры увековечили Тоторо, Сацуки, Мэй и Котобуса.
Написать
9 ноября 2020 11:52
От нашумевшего «Довода» до Петрова в роли Стрельцова: что смотреть в кино, если оно вообще будет Остается только скрестить пальцы и ждать, что большую часть из этих картин получится увидеть до наступления зимы.
Написать
1 сентября 2020 15:54
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