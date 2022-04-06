Близнец, 2022

Действие этого хоррора разворачивается вокруг молодой семьи, которая страдает от нападений какого-то неведомого существа. Жертвой «бабайки», в частности, стал маленький сын супружеской пары Элиот. Мать мальчика делает все возможное, чтобы спасти его от нечистой силы, но это оказывается не так уж и просто. «Близнец» понравится всем фанатам жанра ужасов, а также тем, кто хочет пощекотать себе нервы.

Постановщицей фильма выступили Танели Мустонен, финская кинематографистка, которая работает, в частности, в сфере жанрового кино: комедий и ужасов. До работы над «Близнецом» Мустонен сняла такие фильмы, как «Озеро Бодом» и «Воссоединение».

Главную женскую роль в картине исполнила австралийская актриса Тереза Палмер, известная, в частности, по сериалу «Открытие ведьм», а также фильмам «Декабрьские мальчики», «В погоне за ветром», «Тепло наших тел», «По соображениям совести».

Главную мужскую роль в «Близнеце» сыграл британец Стивен Кри, которого можно было увидеть в фильмах «Малефисента», а также сериалах «Открытие ведьм» и «Чужестранка». Многие помнят Кри по фильму «Терминатор: Темные судьбы».

«Близнец» — редкий артхаусный хоррор в отечественном прокате. Такие фильмы не стоит пропускать ни любителям артхауса, ни тем, кто просто любит посещать кинотеатры и проводить время за просмотром фильмов.