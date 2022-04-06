Близнец, 2022

Действие этого хоррора разворачивается вокруг молодой семьи, которая страдает от нападений какого-то неведомого существа. Жертвой «бабайки», в частности, стал маленький сын супружеской пары Элиот. Мать мальчика делает все возможное, чтобы спасти его от нечистой силы, но это оказывается не так уж и просто. «Близнец» понравится всем фанатам жанра ужасов, а также тем, кто хочет пощекотать себе нервы.
Постановщицей фильма выступили Танели Мустонен, финская кинематографистка, которая работает, в частности, в сфере жанрового кино: комедий и ужасов. До работы над «Близнецом» Мустонен сняла такие фильмы, как «Озеро Бодом» и «Воссоединение».
Главную женскую роль в картине исполнила австралийская актриса Тереза Палмер, известная, в частности, по сериалу «Открытие ведьм», а также фильмам «Декабрьские мальчики», «В погоне за ветром», «Тепло наших тел», «По соображениям совести».
Главную мужскую роль в «Близнеце» сыграл британец Стивен Кри, которого можно было увидеть в фильмах «Малефисента», а также сериалах «Открытие ведьм» и «Чужестранка». Многие помнят Кри по фильму «Терминатор: Темные судьбы».
«Близнец» — редкий артхаусный хоррор в отечественном прокате. Такие фильмы не стоит пропускать ни любителям артхауса, ни тем, кто просто любит посещать кинотеатры и проводить время за просмотром фильмов.
Производство фильма стартовало в марте прошлого года. Тогда же стало известно о том, что главную роль в «Близнеце» исполнила Тереза Палмер. Основные съемки проходили в Финляндии, а также на территории Эстонии. Работа над лентой официально завершилась в конце апреля 2021 года.
По решению создателей, «Близнец» сразу был отправлен на стриминговый сервис Shudder. Тем не менее прокат картины в кинотеатрах возможен по запросу того или иного дистрибьютора. Например, в России картина в итоге все-таки вышла в официальный прокат.
Зрительский рейтинг фильма обозначен 18+. Это означает, что в «Близнеце» множество сцен насильственного характера. Не исключено также, что на экране демонстрируются убийства или эпизоды эротического содержания.
Российским прокатчиком «Близнеца» стала компания «Наше кино», которая в свое время выпускала на большие экраны такие фильмы, как «Географ глобус пропил», «Области тьмы», «Небеса подождут», «Дерево желаний» и многие другие.
В фильме задействованы сразу три актера, сыгравшие в сериале «Открытие ведьм». Среди них: Тереза Палмер, Стивен Кри и Барбара Мартен.
Молодая семья переезжает в сельскую глубинку, чтобы восстановить силы и позабыть о недавней трагедии. Однако вместо тишины и спокойствия, их ждёт настоящий кошмар. Их сын Элиот начинает как-то странно себя вести. Он говорит, что по ночам ему является некое потустороннее существо. Мать Элиота вынуждена вступить в отчаянную схватку за душу своего ребенка. Удастся ли ей разгадать страшную тайну, пока не стало слишком поздно…