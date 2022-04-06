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The Twin

Близнец, 2022

2022 / Финляндия
5.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Финский хоррор о семье, вынужденной пережить настоящий кошмар
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие этого хоррора разворачивается вокруг молодой семьи, которая страдает от нападений какого-то неведомого существа. Жертвой «бабайки», в частности, стал маленький сын супружеской пары Элиот. Мать мальчика делает все возможное, чтобы спасти его от нечистой силы, но это оказывается не так уж и просто. «Близнец» понравится всем фанатам жанра ужасов, а также тем, кто хочет пощекотать себе нервы.

Постановщицей фильма выступили Танели Мустонен, финская кинематографистка, которая работает, в частности, в сфере жанрового кино: комедий и ужасов. До работы над «Близнецом» Мустонен сняла такие фильмы, как «Озеро Бодом» и «Воссоединение».

Главную женскую роль в картине исполнила австралийская актриса Тереза Палмер, известная, в частности, по сериалу «Открытие ведьм», а также фильмам «Декабрьские мальчики», «В погоне за ветром», «Тепло наших тел», «По соображениям совести».

Главную мужскую роль в «Близнеце» сыграл британец Стивен Кри, которого можно было увидеть в фильмах «Малефисента», а также сериалах «Открытие ведьм» и «Чужестранка». Многие помнят Кри по фильму «Терминатор: Темные судьбы».

«Близнец» — редкий артхаусный хоррор в отечественном прокате. Такие фильмы не стоит пропускать ни любителям артхауса, ни тем, кто просто любит посещать кинотеатры и проводить время за просмотром фильмов.

Производство фильма стартовало в марте прошлого года. Тогда же стало известно о том, что главную роль в «Близнеце» исполнила Тереза Палмер. Основные съемки проходили в Финляндии, а также на территории Эстонии. Работа над лентой официально завершилась в конце апреля 2021 года.

По решению создателей, «Близнец» сразу был отправлен на стриминговый сервис Shudder. Тем не менее прокат картины в кинотеатрах возможен по запросу того или иного дистрибьютора. Например, в России картина в итоге все-таки вышла в официальный прокат.

Зрительский рейтинг фильма обозначен 18+. Это означает, что в «Близнеце» множество сцен насильственного характера. Не исключено также, что на экране демонстрируются убийства или эпизоды эротического содержания.

Российским прокатчиком «Близнеца» стала компания «Наше кино», которая в свое время выпускала на большие экраны такие фильмы, как «Географ глобус пропил», «Области тьмы», «Небеса подождут», «Дерево желаний» и многие другие.

В фильме задействованы сразу три актера, сыгравшие в сериале «Открытие ведьм». Среди них: Тереза Палмер, Стивен Кри и Барбара Мартен.

Молодая семья переезжает в сельскую глубинку, чтобы восстановить силы и позабыть о недавней трагедии. Однако вместо тишины и спокойствия, их ждёт настоящий кошмар.  Их сын Элиот начинает как-то странно себя вести. Он говорит, что по ночам ему является некое потустороннее существо. Мать Элиота вынуждена вступить в отчаянную схватку за душу своего ребенка. Удастся ли ей разгадать страшную тайну, пока не стало слишком поздно…

5.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера онлайн 6 мая 2022
Премьера в мире 6 апреля 2022
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Танели Мустонен
Танели Мустонен
В ролях
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Барбара Мартен
Барбара Мартен
Стивен Кри
Стивен Кри
Тристан Руджери
Тристан Руджери
Эрго Куппас
Эрго Куппас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Близнец 3 постера
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Близнец смотреть онлайн

Близнец
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Татьяна Трофимец 19 апреля 2022, 22:28
Чушь полная... 2 часа бреда
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28 голосов
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