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Лунные приключения Лунные приключения
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Moonbound

Лунные приключения, 2021

2021 / Германия / Австрия
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Красочный мультфильм о приключениях брата и сестры на другой планете
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Причины посмотреть Факты О фильме

В мультфильме представлено многообразие персонажей из разных слоев общества и этнических групп, а также яркие характеры как добрых, так и злых героев. Некоторые из них получают шанс на развитие в цепи повествования.

Главной особенностью картины стала красочная анимация, а именно – детализированные пейзажи и образы. Завораживающий визуальный ряд удерживает внимание, позволяя путешествовать по детским фантазиям, которые не знают границ.

Фильм освещает важные темы: добро и зло, взаимодействие между людьми, самооценка, семейные конфликты и другие. Многие из них юным зрителям полезно будет обсудить со взрослыми и осмыслить.

Так как мультфильм основан на старой детской сказке, в нем есть элементы фольклора и мифологии, чтобы углубить сюжет. При этом в экранной версии авторы отказались от жестокости, хотя в оригинальном произведении она присутствовала.

Анимация рассчитана на зрителей юного возраста старше шести лет, однако в сюжете проскальзывает взрослый юмор, метафоры и различные высказывания, которые требуют объяснения для малышей.

Анимационный фильм снял режиссер Али Самади Ахади, который ранее работал над экранизацией детской серии книг про Петсона и Финдуса, популярной в Швеции. Сценарий адаптировал автор «Красных браслетов» Арни Нолтинг.

Лента «Лунные приключения» основана на ставшем бестселлером произведении немецкого писателя Гердта фон Бассевица «Путешествие Питера и Аннели на Луну». Книга была дважды экранизирована: как телесериал в 1959 году и как фильм в 1990.

В 2021 году проект Австрии и Германии стал претендентом на награду за лучший детский фильм на международном кинофестивале в Цюрихе.

В оригинале голосом главного героя мультфильма Питера стал актер Алекс Лэ, который также принимал участие в озвучке «Райи и Последнего дракона», номинанта на премию «Оскар» 2022 года за лучший полнометражный анимационный фильм. Сестру Энн озвучила Лилиан Гартнер.

Общие мировые сборы ленты составили 1 577 033 долларов при бюджете в 7 600 000 евро. Российскую премьеру «Лунных приключений» представит прокатная компания MEGOGO Distribution 3 марта.

Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже вовсю странствуют среди звезд! Чтобы спасти свою младшую сестру, Питеру придется отправиться в путешествие на Луну! Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем - Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 24 февраля 2022
Премьера онлайн 1 октября 2021
Премьера в мире 24 июня 2021
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Али Самади Ахади
Али Самади Ахади
В ролях
Алекс Лэ
Ховард Найтинголл
Лилиан Гартнер
Рафаэль фон Бэрген
Дрю Сарич
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Лунные приключения 4 постера
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Лунные приключения
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«Лунные приключения» режиссера Али Самади Ахади — третий по счету фильм по мотивам популярной немецкой сказки, придуманной Гердтом фон Бассевицем в 1915 году. Книгу «Путешествие маленького Питера на Луну» впервые экранизировал Герхард Ф. Геринг в 1959. Примерно через 30 лет после этого Вольфганг Уркс сделал анимационную адаптацию на английском языке, а теперь на экраны выходит новая версия этой фантастической истории. Два юных школьника, смелая Энн и ее…
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gnatali79 1 апреля 2022, 15:31
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