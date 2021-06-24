Лунные приключения, 2021

В мультфильме представлено многообразие персонажей из разных слоев общества и этнических групп, а также яркие характеры как добрых, так и злых героев. Некоторые из них получают шанс на развитие в цепи повествования.
Главной особенностью картины стала красочная анимация, а именно – детализированные пейзажи и образы. Завораживающий визуальный ряд удерживает внимание, позволяя путешествовать по детским фантазиям, которые не знают границ.
Фильм освещает важные темы: добро и зло, взаимодействие между людьми, самооценка, семейные конфликты и другие. Многие из них юным зрителям полезно будет обсудить со взрослыми и осмыслить.
Так как мультфильм основан на старой детской сказке, в нем есть элементы фольклора и мифологии, чтобы углубить сюжет. При этом в экранной версии авторы отказались от жестокости, хотя в оригинальном произведении она присутствовала.
Анимация рассчитана на зрителей юного возраста старше шести лет, однако в сюжете проскальзывает взрослый юмор, метафоры и различные высказывания, которые требуют объяснения для малышей.
Анимационный фильм снял режиссер Али Самади Ахади, который ранее работал над экранизацией детской серии книг про Петсона и Финдуса, популярной в Швеции. Сценарий адаптировал автор «Красных браслетов» Арни Нолтинг.
Лента «Лунные приключения» основана на ставшем бестселлером произведении немецкого писателя Гердта фон Бассевица «Путешествие Питера и Аннели на Луну». Книга была дважды экранизирована: как телесериал в 1959 году и как фильм в 1990.
В 2021 году проект Австрии и Германии стал претендентом на награду за лучший детский фильм на международном кинофестивале в Цюрихе.
В оригинале голосом главного героя мультфильма Питера стал актер Алекс Лэ, который также принимал участие в озвучке «Райи и Последнего дракона», номинанта на премию «Оскар» 2022 года за лучший полнометражный анимационный фильм. Сестру Энн озвучила Лилиан Гартнер.
Общие мировые сборы ленты составили 1 577 033 долларов при бюджете в 7 600 000 евро. Российскую премьеру «Лунных приключений» представит прокатная компания MEGOGO Distribution 3 марта.
Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже вовсю странствуют среди звезд! Чтобы спасти свою младшую сестру, Питеру придется отправиться в путешествие на Луну! Вместе с новыми друзьями он пустится в странствие по Млечному Пути, увидит загадочные чужие миры, повстречается с их обитателями, сразится с гигантскими Духами природы и главным злодеем - Лунным человеком. Таким приключениям позавидует каждый, но сможет ли юный герой вместе с сестрой вовремя вернуться на Землю?