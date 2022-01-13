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Тайна, 2022

2022 / Россия
4.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
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Семейная комедия с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым
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«Тайна» - семейная комедия о девочках из двух разных миров, сироте Кате и дочке богатого владельца конфетной фабрики Соне. Их жизни так отличаются, что сложно представить, будто между ними может быть что-то общее. Однако это общее – любовь к волшебным историям, которые пишет Сонина мама, а особенно к одной, незаконченной... И для того, чтобы у нее наконец появился финал, девочки решают поменяться местами.  Фильм о детстве, искренности и вере в чудо. 

Над фильмом работали как известные актеры, такие как Оксана Акиньшина («Стиляги», «8 первых свиданий»), Михаил Ефремов («Кошечка», Слушатель»), так и восходящие звезды - Диана Енакаева, Полина Симачева, Диана Пожарская.  Режиссер проекта – создатель комедий «Мужчина с гарантией» и «С новым годом, мамы!» Артем Аксененко.

Оксана Акиньшина и Роман Мадянов вместе работали над фильмом «СуперБобровы».

Предновогоднее представление в цирке случайно переплетает судьбы Кати и Сони - двух абсолютно не похожих друг на друга девочек. Соня живёт в огромном загородном доме с богатым папой, мачехой, личным психологом и няней. Папа - владелец кондитерского бизнеса - старается изо всех сил сделать жизнь девочки яркой и радостной, но она мечтает только об одном: найти маму, известную детскую писательницу, которая таинственно пропала. А Катя вместе с младшим братиком Колей растет в детском доме и они накануне Нового года решаются сбежать, чтобы отыскать своих родителей. Отважных детей ожидает множество невероятных событий, которые приведут их к разгадке главной Тайны...

4.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 13 января 2022
Премьера в мире 13 января 2022
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Артем Аксененко
Артем Аксененко
В ролях
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Петр Федоров
Петр Федоров
Диана Енакаева
Диана Енакаева
Диана Пожарская
Диана Пожарская
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайна 2 постера
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Тайна
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Соня (Диана Енакаева), дочка богатого филантропа Ивана Федорова (Петр Федоров), совсем недавно жила в огромном доме со своей счастливой семьей, но после того, как у нее пропала мама, девочка стала одержима ее поисками. Самое страшное, что отец совершенно не пытается Соне помочь. У Кати (Полина Симачева) совсем другие проблемы, она уже давно живет в детском доме с маленьким братом и пытается как-то оттуда спастись. Судьбы двух девочек витиевато переплетаются во время предновогоднего…
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Юра Шулаков 26 октября 2018, 23:24
ПРикольно. Лучшее, что может быть под новый год! главное, чтоб не очередная пустышка для заколачивания бабок!
Слава Крулатов 28 сентября 2018, 16:25
Очень уж милый тизер у этого фильма. не знаю точно что будет, но посмотреть ХОЧУ!
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