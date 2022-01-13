Тайна, 2022

«Тайна» - семейная комедия о девочках из двух разных миров, сироте Кате и дочке богатого владельца конфетной фабрики Соне. Их жизни так отличаются, что сложно представить, будто между ними может быть что-то общее. Однако это общее – любовь к волшебным историям, которые пишет Сонина мама, а особенно к одной, незаконченной... И для того, чтобы у нее наконец появился финал, девочки решают поменяться местами. Фильм о детстве, искренности и вере в чудо.

Над фильмом работали как известные актеры, такие как Оксана Акиньшина («Стиляги», «8 первых свиданий»), Михаил Ефремов («Кошечка», Слушатель»), так и восходящие звезды - Диана Енакаева, Полина Симачева, Диана Пожарская. Режиссер проекта – создатель комедий «Мужчина с гарантией» и «С новым годом, мамы!» Артем Аксененко.